Schwingen Hinter Pirmin Reichmuth kein Exploit: Nur ein Kranz für die Zuger Unter den 273 Athleten am «Eidgenössischen» in Pratteln waren auch zehn aus dem Zuger Verband. Zwei von ihnen verpassten das Eichenlaub relativ knapp. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 29.08.2022, 17.38 Uhr

Pirmin Reichmuth war erwartungsgemäss der Leader der Zuger am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Nach fünf Siegen in fünf Gängen war er gar auf Kurs in Richtung Schlussgang, ehe ihn ein Fehlentscheid im Duell mit Bernhard Kämpf wohl um die Teilnahme daran brachte. Mit dem vierten Schlussrang durfte der in den letzten Jahren oft verletzte Athlet des Schwingklubs Cham-Ennetsee dennoch sehr zufrieden sein.