Schwingfest Kalb, Schaf, Ziege und Schwein auch für die jungen Bösen An Fronleichnam findet das Buebenschwingen auf der Dorfmattwiese in Baar zum 50. Mal statt. Zum Jubiläum warten auf die Sieger ganz besondere Preise. Carmen Rogenmoser 13.06.2022, 19.00 Uhr

Über 300 8 bis 17-jährige Jungschwinger werden an Fronleichnam auf der Dorfmattwiese in Baar in den Sägenmehlring steigen. Das Buebenschwingen steht an – bereits zum 50. Mal. Deswegen haben sich die Organisatoren etwas Spezielles einfallen lassen. Für jeden Kategoriensieger gibt es einen Lebenpreis zu gewinnen: Ein Kalb, ein Schaf, eine Ziege und zwei Schweine stehen bereit.

Einsatz wie bei den Grossen: Die Jungschwinger geben alles. Aufgenommen wurde das Bild am Buebenschwingen im letzten Jahr. Bild: PD

«Ein Tier zu gewinnen ist eine grosse Ehre, eben wie bei den Grossen», sagt Ladina Rominger-Häfliger vom Schwingclub Zug und Umgebung. Dieser ist für das Fest zuständig. «Mit dem Jubiläum wollen wir besonders die Jungschwinger, welche den ganzen Tag im Sägemehl sind, besonders belohnen», ergänzt sie. Dazu gehört auch, dass alle zusätzlich einen Einheitspreis erhalten. Was das ist, wird noch nicht verraten. Zudem wird gemunkelt, dass Eidgenossen für eine Autogrammstunde vorbeikommen könnten.

Die Kategoriensieger, die einen Lebenpreis gewinnen, behalten ihr Tier aber nur, wenn es artgerecht gehalten werden kann. Konkret bedeutet das, dass sie auf einem Bauernhof wohnen. «Wir nehmen an, dass die meisten das Geld nehmen», so Rominger. Entscheiden sich die Jungschwinger dafür, gehen die Tiere wieder zu ihren Besitzern zurück. Was den jungen Schwingern bleibt, sind die Erinnerungsfotos mit den Lebenpreisen.

Fünf Kategorien, sechs Gänge

Das Anschwingen am 16. Juni ist um 9.45 Uhr. Das Festgelände ist für alle Interessierten zugänglich. Wie bei den grossen Bösen werden sechs Gänge geschwungen. Diese werden allerdings etwas kürzer sein, rund vier oder fünf Minuten. Der Schlussgang findet ungefähr um 17 Uhr statt. Zudem ist für Unterhaltung gesorgt. Es gibt Essensstände und Getränke sowie auch die Möglichkeit, die Lebendtiere und den Gabentempel zu betrachten.

Geschwungen wird in fünf Kategorien: A für die Jahrgänge 2005 und 2006, B für 2007 und 2008, C für die Jahrgänge 2009 und 2010, D 2011 und 2012 und E für die Jahrgänge 2013 und 2014. «Erst in dem Jahr, in welchem die Jungschwinger 16 Jahre alt werden, dürfen sie bei den Aktiven beitreten», erklärt Ladina Rominger.

Mit genug Auszeichnungen qualifiziert man sich für den Kantonalen Jungschwingertag oder den Innerschweizer Nachwuchsschwingertag. Zudem findet alle drei Jahre der Eidgenössische Nachwuchsschwingertag statt. Ladina Rominger sagt dazu:

«Solche Feste sind unter anderem wichtig für den Karrierestart im Aktiv-Schwingen.»

Ein neues Aushängeschild für den Klub

Diesen Weg zurückgelegt hat auch Luca Müller. Er ist Mitglied des Schwingclubs Zug und Umgebung und war 2021 Sieger des Eidgenössischen Nachwuchsschwingertags. Auf ihn ist man besonders stolz, er sei das Aushängeschild des Vereins, so Rominger. Mittlerweile schwingt Luca Müller bei den Aktiven und hat mit 18 Jahren bereits drei Kantonalkränze gewonnen.

Luca Müller im Einsatz beim letzten Buebenschwingen. Bild: PD

Für das OK, allen voran Präsident Christian Merz, ist das Fest der Jungschwinger eine Herzensangelegenheit. «Ich habe als Junge selber im Schwingclub Zug und Umgebung geschwungen», sagt er. Später habe er unterschiedliche Klubarbeit geleistet und ist nun seit zehn Jahren OK-Präsident des Buebenschwingen Baar.

Verbunden mit dem Sport ist auch Ladina Rominger. Für sie ist die Mitarbeit im Vorstand des Schwingclubs Zug und Umgebung eine Familiensache. «Mein Ehemann ist Aktivschwinger und dessen Vater hat schon im Schwingclub Zug und Umgebung geschwungen. Als ich ihn vor 11 Jahren kennen lernte, lernte ich auch die Schwingerwelt kennen und habe die Freude daran gefunden.» Sie habe angefangen, an den Bueben- und Abendschwingen zu servieren, war Ehrendame an einem Kantonalen Schwingfest und gehöre nun dem Vorstand an.

