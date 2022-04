Baar Zuger Kantonalschwingfest: «Der Schwingsport geniesst in Zug grosse Bedeutung» Am Sonntag, 1. Mai, findet bei der Waldmannhalle in Baar das Fest zum 102. Mal statt. Aktuell wird die Anlage aufgebaut. Nils Rogenmoser Jetzt kommentieren 28.04.2022, 18.00 Uhr

Wenn die traditionell bodenständigen und kräftigen Kerle zum Hoselupf in den Sägemehlring steigen, löst dies beim Betrachtenden eine ganz eigene Art von Faszination aus. Der Schwingsport ist traditionell tief in der Zentralschweizer Kultur verankert.

Er präsidiert das OK, welches das 102. kantonale Schwingfest in Baar organisiert: Gemeindepräsident Walter Lipp. Bild: Maria Schmid (Baar, 28. April 2022)

Ladina Rominger-Häfliger, Medienverantwortliche Schwingclub Zug und Umgebung, erläutert, dass Schwingen in Zug eine grosse Bedeutung geniesse: «Viele Zuger Familien sind immer noch sehr traditionsbewusst und pflegen und unterstützen diesen Sport. Nach dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug haben sich zudem viele neue Zugerinnen und Zuger mit dem Schwingervirus angesteckt.»

Mit zwei Jahren Verspätung

Den kommenden Sonntag werden sich Schwingbegeisterte fett im Kalender markiert haben. Ab 7.30 geht bei der Waldmannhalle in Baar im Sägemehl die Post ab. Das 102. Zuger Kantonalschwingfest war ursprünglich auf Mai 2020 geplant, musste aber pandemiebedingt verschoben werden.

Rominger-Häfliger zeigt sich erfreut, dass wieder ohne Einschränkungen geschwungen und gefeiert werden kann:

«Schwinger sowie Schwingfans mussten zwei Jahre lang auf ihre schönen Schwingfeste verzichten. Die Stimmung wird am Sonntag toll sein – spannende Gänge sind zu erwarten, schöne Lebend- und Gabenpreise zu bestaunen und auch feine Verköstigungen sowie Musik dürfen nicht fehlen.»

Das Zuger Kantonalschwingfest finde in der Regel alljährlich statt und werde abwechslungsweise von einem der vier kantonalen Schwingklubs organisiert, so Rominger-Häfliger: «Heuer waren wir vom Schwingclub Zug und Umgebung an der Reihe. Dieses Jahr ist das Fest bei der Waldmannhalle, da wir im Januar entscheiden mussten, wie gross die Tribünenbestellung sein soll. Da damals noch die 2G-plus-Regel galt, entschieden wir uns für ein kleineres Schwingfest mit einem einfacheren Gelände, welches gut absperrbar ist.»

Hochkarätiges Feld der «Bösen»

Die Planung sei reibungslos gelaufen bis die Coronapandemie dem OK einen Strich durch die Rechnung gemacht habe, erinnert sich Rominger-Häfliger: «Dies stellte das ganze OK vor neue Herausforderungen. Nach zwei Jahren mit Verschiebungen sind wir nun glücklich, Schwinger, Sponsoren und Gäste endlich begrüssen zu dürfen.»

OK-Präsident Walter Lipp blickt über die Schwingarena. Bild: Maria Schmid (Baar, 28. April 2022)

Die sportliche Qualität wird am nächsten Sonntag sehr hoch sein. Rominger-Häfliger nennt einige der Favoriten auf den Tagessieg:

«Natürlich sind Wicki Joel, Schuler Christian, von Ah Benji sowie Imhof Andi als Eidgenossen unsere bösesten Kandidaten am Sonntag. Die Schwingfans sind stets darauf gespannt, zu erfahren, welche Eidgenossen im ersten Gang aufeinandertreffen.»

Die Spitzenpaarungen sind bereits bekannt. So schwingen die eidgenössischen Kranzschwinger Wicki Joel und Schuler Christian gegeneinander. Ebenfalls stehen sich die eidgenössischen Kranzschwinger Müllestein Mike und von Ah Benji gegenüber.

Die einzelnen Schwingklubs wählten ihre Athleten für die Feste oft nach Kriterien wie Können, bisherige Erfolge und Trainingsfleiss aus, führt Rominger-Häfliger aus: «Welcher Klub dabei wie viele Athleten an einem Kantonalen stellen kann, ist durch den eidgenössischen Schwingerverband genau geregelt.

OK-Präsident Walter Lipp in der Schwingarena. Bild: Maria Schmid (Baar, 28. April 2022)

Ebenfalls reguliert ist die Anzahl der Verbände ausserhalb der Innerschweiz, die teilnehmen dürfen.» Ab 16 Jahren sei man Aktivschwinger und schwinge mit den besten mit, verrät Rominger-Häfliger: «Natürlich werden Frischlinge im ersten Gang nicht gleich mit einem Eidgenossen eingeteilt, doch wenn sie den ganzen Tag solid schwingen, ist ein Kranz keine unrealistische Option. Wir freuen uns in unserem Verein stets um neue junge Interessentinnen und Interessenten – viele im Nachwuchs sind in Familien aufgewachsen, in denen bereits geschwungen worden ist, diese Tradition wird mit den Kindern weitergeführt.»

