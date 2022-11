Vereine/Verbände Schwungvoll ins neue Amtsjahr Amtsübergabe der Schweizer Präsidentin des Frauen-Serviceclubs Soroptimist International im Theater Casino Zug. 28.11.2022, 14.25 Uhr

Zu diesem feierlichen Anlass durfte die Clubpräsidentin Judith Döll über 130 Soroptimistinnen aus 33 Clubs aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Belgien willkommen heissen. Es war eine besondere Ehre für die Mitglieder des Clubs Zug, dass sie nach 20Jahren zum zweiten Mal eine Präsidentin aus ihren Reihen für die Schweizer Dachorgani­sation stellen konnten.

Catherine Schuppli (in der Mitte) erfreute die anwesenden Frauen am Anlass von Soroptimist International, als sie mit ihrem Saxofon das Duo Henriette mit Nicole Johänntgen (links) und Jon Hansen verstärkte.

In den Jahren 2002 bis 2004 hatte Françoise Burckhardt-Nadig aus Immensee dieses Amt inne. Als weitere Zugerin stand Renata Trottmann Probst von 2017 bis 2019 als Präsidentin der europäischen Organi­sation vor.

Die Moderatorin und Zuger Soroptimistin Thérèse Flückiger führte souverän und charmant durch den Abend. Nach den Grussbotschaften des Stadtpräsidenten Karl Kobelt und der Regierungsrätin Silvia Thalmann-Gut richtete auch die Präsidentin der Europäischen Föderation, Carolien Demey aus Belgien, einige Worte an die Fest­gemeinde. Den Höhepunkt des Abends bildeten die traditionelle Kerzenzeremonie sowie die Kettenübergabe von der amtierenden Präsidentin, Brigitte Mantilleri aus Genf, an Catherine Schuppli, die das Präsidium im Januar 2023 übernehmen wird.

Neue Präsidentin überrascht am Saxofon

Catherine Schuppli überraschte das Publikum mit ihrer Musikeinlage, als sie spontan mit ihrem Saxofon Nicole Johänntgen und Jon Hansen vom Duo Henriette begleitete.

Mit Catherine Schuppli aus Zug und Windisch wird eine sehr erfahrene und engagierte Soroptimistin das Amt der Unionspräsidentin übernehmen. Sie ist seit 16 Jahren in verschiedenen Soroptimist-Clubs aktiv und versteht es, Frauen zu verbinden und für Engagements zu Gunsten von Frauenprojekten zu begeistern.

Viele Clubs in der Schweiz unterstützen jährlich die Aktion «Orange Days». So auch der Club Zug, der zusammen mit anderen Zuger Frauenorganisationen am 27. November mit der Lichterkette an der Zuger Seeprome­nade für die Thematik «Gegen Gewalt an Frauen» sensibilisierte. «Die Verhinderung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist der Schlüssel zur vollen Verwirklichung der Grundrechte von Frauen» – so einer der Leitsätze von Soroptimist International.

Für den SI Club Zug: Judith Döll, Präsidentin