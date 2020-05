Sechs neue Belegärzte in Muri Im Spital Muri werden jährlich 43'500 ambulante und 7700 stationäre Behandlungen durchgeführt. Eddy Schambron 13.05.2020, 14.53 Uhr

In den letzten Monaten konnte das Spital Muri, das jährlich über 51000 Patientinnen und Patienten betreut, sechs neue Belegärzte gewinnen. Neu hinzugekommen ist Gaudenz Curti. Er ist Mitinhaber der Praxis Chirurgie Aarau AG und betreut dort mit Walter Richard Marti, welcher ebenfalls als Belegarzt im Spital Muri tätig ist, Patienten mit kolorektalen Karzinomen, anderen kolorektalen oder proktologischen Erkrankungen, morbider Adipositas sowie mit Erkrankungen der Schilddrüse.

Zu den Spezialgebieten von Danielle Schreiber zählen Brusterkrankungen der Frau: gut- und bösartige Veränderungen, Abklärung, Beratung, Operation und Nachsorge. Sie ist Inhaberin der Frauenpraxis in Affoltern am Albis. Im Spital Muri begleitet sie Geburten, führt Operationen durch und leistet Pikettdienste. Marc Jens Sieverding, Wohlen, führt seit 2012 die Schulterpraxis.ch und nebst dem Standort in Zürich erweitert er seine Praxis um eine Tätigkeit in Muri. Er ist spezialisiert auf arthroskopische Schulterchirurgie, Traumatologie des Schultergürtels sowie Ellenbogens, Sportverletzungen der oberen Extremität und Endoprothetik inklusive Revisionsoperationen der Schulter.

Benedikt Strub ist Inhaber der Praxis FineartSurgery mit Sitz in Baden-Dättwil und Münchenstein und nimmt Eingriffe im Spital Muri vor. Strubs Leistungen umfassen ästhetische Medizin, ästhetische Chirurgie, Brustchirurgie, Körperformung, plastische und rekonstruktive Chirurgie sowie Handchirurgie. Peter Wild ist Inhaber der Praxis Orthopädie-Sursee und betreut dort Patienten mit Ellenbogen-, Knie-, Hüft-, Schulter- sowie Unfall- und Sportverletzungen. Nebst seiner Tätigkeit als Operateur wird Wild auch Sprechstunden für Patienten aus dem Seetal im Spital Muri anbieten.

Jean-Pierre Ziegler führt seine Praxis für Orthopädie und Sportverletzungen in Affoltern am Albis und operiert auch im Spital Muri, wo er Sprechstunden anbietet. Zieglers Schwerpunkte liegen in der Hüft- und Knieendoprothetik sowie in der Fusschirurgie.