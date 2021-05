Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Gämse in der Schweiz durch den Menschen stark dezimiert. Im letzten Jahrhundert hat die Gämse ihren angestammten Lebensraum wieder zurückerobert, auch oder vor allem dank einer «vernünftigen Jagdplanung», wie das Amt für Amt und Wild schreibt. Die Schalenwildbestände – darunter fallen neben Gämsen auch Rehe oder Hirsche – haben sich dabei so gut erholt, dass es in den 1990er-Jahren vor allem im Gebirgswald zu starken Wildschäden kam. Entsprechend wurde die Jagd intensiviert mit entsprechend hohen Abschussraten. Um die Jahrtausendwende kam es jedoch in verschiedenen Gebieten der Schweiz und auch im angrenzenden Ausland zu Einbrüchen in den Abschussraten, die bis heute andauern. Man geht davon aus, dass dies mit einem Schwund der Bestände einhergeht. Die Ursachen sind vielfältig und bis heute noch nicht restlos geklärt. Nebst der Jagd gehören dazu auch etwa Krankheiten wie die Gamsblindheit, Konkurrenz mit der Alpung von Schafen sowie vermehrte Störungen durch Freizeitaktivitäten wie den Skitourismus.

Der Kanton Zug hingegen weist stabile Bestände auf. Gewisse Populationen wie im Seewald haben sich in den letzten Jahren sogar vergrössert. Eine weitere grössere Population ist im Gebiet Wildspitz/Rossberg zu Hause. Vereinzelt sind die Gämsen auch bei der Baarburg und im Gebiet Höhrohnen in Oberägeri anzutreffen.