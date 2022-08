Fluglandungen Segelflugpilotinnen und Segelflugpiloten brauchen immer einen Plan B Am vergangenen Samstagnachmittag wurden bei der Verzweigung Blegi in Cham Aussenlandungen von zwei verschiedenen Segelfluggruppen durchgeführt. Caila Schilling Jetzt kommentieren 29.08.2022, 17.00 Uhr

Segelflugzeug in der Luft am vergangenen Samstag. Bild: PD

Am Samstag, 27. August, fanden zwischen 11 und 14 Uhr Aussenlandungen von Segelflugzeugen in Cham statt. Die Segelfluggruppe Skylark mit Sitz in Hausen am Albis und die Segelfluggruppe Knonaueramt haben sich für dieses Ereignis zusammengetan und führten die Landungen auf dem Feld bei der Blegi Verzweigung in Cham durch. David von Euw, Vorstand und Beisitzer bei Skylark, ist Mitorganisator dieses jährlichen Events.

Aussenlandungen müssen geübt werden

«Es konnten gute Landungen gemacht werden und die Koordination hat super funktioniert», berichtet von Euw aus Ibach, Schwyz. Von der Fluggruppe Skylark waren zwei Flugzeuge, ein Doppelsitzer und ein Einsitzer und von der Fluggruppe Knonau vier Flugzeuge im Einsatz.

Eine erfolgreiche Landung am letzten Samstag in Cham. Bild: PD

«Beim Segelfliegen sollte man immer eine Variante B auf Lager haben», meint von Euw. Es kann passieren, dass das mit der Thermik nicht mehr wie geplant funktioniert oder nicht mehr zum Weiterflug geeignet ist, was zur Folge hat, dass der Pilot entweder umkehren oder landen muss. Diese Notlandungen werden beim Segelfliegen Aussenlandungen genannt. Von Euw erzählt:

«Die Aussenlandungen müssen geübt werden, damit die Piloten mit den Plätzen vertraut werden und wissen, wo sie notfalls aufsetzen können.»

Für die Landungen werden Plätze ausgewählt, die auf den jeweiligen Flugstrecken liegen. Ein Grossteil der Segelflüge geht ins Bündnerland und wieder zurück nach Hausen am Albis. Da die Region Zug sehr verbaut ist, war es laut von Euw eher schwierig, einen geeigneten Landeplatz zu finden.

Landeplätze müssen sorgfältig ausgesucht werden

Das Feld bei der Blegi Kreuzung eignet sich besonders gut zum Landen, da dieser Platz je nach Wind von beiden Seiten angeflogen werden könne. Die Abklärungen für die Nutzung der Felder wurden noch vor dem Event mit dem Landeigentümer vorgenommen.

Wichtige Kriterien bei der Platzwahl seien Leitungen, Pfosten sowie der Boden. «Das sind Punkte, welche beim Anfliegen eines Landeplatzes immer zu beachten sind. Aussenlandungen sind ein super Training, welches allen Segelfliegern zu empfehlen ist», so von Euw. Bei den Landungen soll unter anderem das Erkennen von Leitungen aus der Luft geübt werden.

Segelflugzeug beim Anfliegen des Landeplatzes in Cham. Bild: PD

Nach den Übungslandungen wurden die Segelflugzeuge in einem Anhänger zurück zum eigenen Flugplatz von Skylark in Hausen am Albis gebracht, wo bei einem Aussenlandefest gefeiert wurde. Die Aussenlandungen werden jährlich durchgeführt, wobei die letztjährige Landung in Unterägeri neben dem Campingplatz stattfand.

Segelflieger aus zwei Segelfluggruppen

Skylark ist ein Segelflugverein und -schule in Hausen am Albis und bietet Ausbildungen zum Segelflugpilot oder zur Segelflugpilotin an. Die vier ehrenamtlichen Fluglehrer geben ihr Wissen in Theorie und Praxis weiter. Ihre Flotte besteht aus zwei modernen Hochleistungsdoppelsitzern, vier Einsitzern, einem Motorsegler und einem Schleppflugzeug.

Die Segelfluggruppe Knonaueramt wurde 1967 von Jungpiloten gegründet und hat sich der Förderung des Strecken- und Leistungs-Seefluges verschrieben. Die Knonauer Flotte besteht aus fünf Einsitzern und zwei Doppelsitzern. Der Standort der Fluggruppe ist ein Kleinflugplatz in Hausen am Albis.

