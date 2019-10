Interview «Sehen und gesehen werden» Der Besucher der Zuger Messe hat Tradition für Romy Schuler aus Oberägeri und ihren Partner Kurt Grimbühler aus Unterägeri. Nils Rogenmoser

Messebesucherin Romy Schuler aus Oberägeri. Bild: nr

Es herrschen angenehme Temperaturen an diesem Samstagnachmittag. Ideale Bedingungen für einen Besuch an der Zuger Messe, denken sich auch Romy Schuler aus Oberägeri und ihr Partner Kurt Grimbühler aus Unterägeri. Das Gastspiel an der Zuger Messe hat Tradition bei ihnen. Nebst dem Geniessen der tollen Stimmung werden sie nicht selten auch an den Verkaufsständen fündig – die Spontanität werde aber gross geschrieben.

Romy Schuler, sind Sie jedes Jahr an der Zuger Messe anzutreffen?

Romy Schuler: Ja, schon eine ganze Weile ist der Besuch der Zuger Messe mindestens an einem Tag für mich Pflicht. Wenn ich Zeit und Lust habe, können es aber gerne auch zwei oder drei Besuche nacheinander sein.

Was gefällt Ihnen besonders an der Zuger Messe?

Es ist jeweils in ungezwungenem Rahmen ein «Sehen und Gesehen werden». Man trifft auf Freunde und alte Bekannte, von denen man unter Umständen schon eine lange Zeit nichts mehr gehört hat und das ist schön.

Haben Sie einen Lieblingsort an der Zuger Messe?

Sie schmunzelt und schaut zum Partner: Wir fühlen uns in der «Heidi und Peter»-Beiz sehr wohl. Es ist dort gesellig – ausserdem ist mit der Livemusik immer für Unterhaltung gesorgt.

Was kaufen Sie jeweils ein?

Selbstverständlich lassen wir uns vom leckeren Gastronomiebetrieb verwöhnen. Im Voraus weiss ich nie, ob ich an den Verkaufsständen etwas kaufen werde oder nicht – das geschieht relativ spontan.

Was ist das Speziellste, das sie an dieser Messe je erworben haben?

Das war ein toller Fernseher. Ich habe sowieso einen gebraucht und die Präsentation war eindrücklich – da musste ich nicht zweimal überlegen.

Welcher Einkauf ist ihnen in schlechter Erinnerung geblieben?

Da erinnere ich mich an einen Karottenschäler, der jetzt heute in der Schublade verstaubt. Bei der Produktpräsentation hatte er sehr praktisch und einfach bedienbar ausgesehen – ein Irrglaube. (nr)