Seit dem Lockdown liefert diese Familie aus Cham den Wein bis vor die Haustüre Die Familie Nadig aus Cham konnte dem Lockdown etwas Positives abgewinnen: Sie lancierte den Gratis-Lieferdienst WeinEngel. Tijana Nikolic 20.05.2020, 05.00 Uhr

Wer momentan den «Koller» hat, weil Reisen coronabedingt nicht ratsam ist, sollte sich an einem sonnigen Tag vom Schluechthof in Cham die Schluechtsstrasse hinunter Richtung Papieri-Areal zum Spaziergang aufmachen. Denn mit ein wenig Fantasie befindet man sich kurz vor der Kreuzung Richtung Cham Dorf und Langacker auf einer italienischen Piazza.

Die Piazza führt vor den Eingang zu einem Stübli mit unverkennbarem, italienischen Ambiente. Ein goldener, verschnörkelter Kronleuchter hängt über einem gemütlichen alten Sessel, umgeben von aufgestellten Weinflaschen mit verschiedensten Weinsorten. Inmitten dieser Ferienstimmung könnte eventuell ein Mitglied der Familie Nadig aus Cham am Laptop anzutreffen sein, nicht in den Ferien, sondern im Homeoffice.

Luca, Sylvia, Linard und Nicolas Nadig (von links) haben vor ihrer Garage einen Weinshop aufgemacht. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 18. Mai 2020)

Aufgrund des Lockdown waren die Nadigs unerwartet zu viert zu Hause, da der jüngere Sohn Nicolas früher aus seinem Austauschjahr in Chile zurückmusste und der ältere Sohn Luca nicht in seiner kleinen Studentenwohnung in Zürich bleiben wollte. Aus dieser Familienzeit heraus entstand vor rund sieben Wochen die Idee für ein kleines Business: Den Gratis-Lieferservice WeinEngel, der den Engelwy vor die Haustüre liefert.

Der 20-jährige Mathematikstudent Luca Nadig wollte schon länger eine Website gestalten: «Seit fünf Generationen ist das Weingut Engel in Uesslingen im Thurgau in der Familie. Während des Lockdown waren natürlich keine Lieferungen an Restaurants sowie Degustationen oder andere Anlässe auf dem Weingut möglich. Da dachten wir uns, so ein Direktvertrieb könnte helfen.»

Schon drei Mal fuhr er nach Uesslingen, um das Lager in Cham aufzufüllen. Die Nachfrage nach den 17 verschiedenen Weinsorten sei von Woche zu Woche gestiegen (siehe auch Box).

Lieferdienste sind sehr beliebt Laut Zuger Weinhändlern war Wein während des Lockdowns sehr gefragt. Die Bestellungen seien seit April buchstäblich explodiert, sagt Albert Osmani, Geschäftsführer von House of Wines an der Baarerstrasse in Zug. «Die Anzahl der Bestellungen war zwar wie gewohnt, aber die Bestellmenge, mit durchschnittlich 36 bis 48 Flaschen pro Bestellung, war enorm», so Osmani. Auch mit den Lockerungsschritten sei dies nicht abgeflacht. Die Vinothek Josef AG an der Grabenstrasse in Zug lieferte oft über die Kantonsgrenze hinaus. «Es gab einerseits mehr Bestellungen von Privatkunden, dafür keine Bestellungen von der Gastronomie», sagt Geschäftsführer Josef Pargfrieder. Der Umsatz sei jedoch gleich wie in den letzten Jahren. Die häufigeren Bestellungen von Privatkunden würden den Verlust der Gastronomie ausgleichen. «Während des Lockdowns konnten wir bis zu drei Mal mehr Onlinebestellungen verzeichnen», sagt Nikolas von Haugwitz, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Produktions- und Handelsunternehmens Schuler St. Jakobskellerei. Seit 1,5 Jahren ist eines ihrer Weingeschäfte an der Holzhäusernstrasse in Hünenberg. Viele Neuzugänge wurden aus der Zentralschweiz, insbesondere aus Zug festgestellt. «Ansonsten spüren wir nur einen kleinen Bestellrückgang seit den Lockerungen», so Haugwitz. Grund dafür sei mitunter das Charity-Weinpaket «Help with a Bottle.today», eine gut laufende Spendenaktion zur Unterstützung der krisengeschüttelten Gastronomen. (tn)

«Zuerst bestellten vorwiegend Freunde und Nachbarn, dann Freunde von Freunden und schlussendlich war ich sehr erstaunt, als nach zwei Wochen Leute bestellten, die ich nicht kannte und die durch die Website auf unseren Lieferdienst aufmerksam geworden sind», erinnert sich Luca.

Luca Nadig Bild: Stefan Kaiser (Cham, 18. Mai 2020)

Bestellungen mit bis zu 18 Flaschen ausgeliefert

Nadig bringt die Bestellungen mit dem Velo oder bei längeren Distanzen mit dem Töff bis vor die Haustüre. «Die grösste Bestellung waren bis jetzt 18 Flaschen an denselben Kunden.» Anfragen kämen vorwiegend aus Cham und Hagendorn, aber auch schon aus Rotkreuz oder Goldau. Das Alter der Klienten sei durchmischt von etwa 30 bis über 70 Jahren.

«Am interessantesten ist aber die Laufkundschaft, die uns beim Spazieren oder auf einer Velotour entdeckt. Da entstehen viele schöne Gespräche», sagt der junge Unternehmer. Oft sässen auch die Eltern Sylvia oder Linard Nadig draussen und arbeiteten am Laptop. Ansonsten könne man ungeniert an der Tür läuten. Degustationen sind momentan wegen des Coronavirus nicht erlaubt, daher müssten die Kunden auf die Beratung und Empfehlung der Nadigs vertrauen. «Wir waren sehr oft auf dem Weingut in Uesslingen und kennen uns mit den verschiedenen Sorten aus», so Nadig weiter. Viele Kunden würden zuerst eine kleine Flasche zum Probieren kaufen. Die meisten Leute würden danach wiederkommen, um noch weitere Flaschen zu kaufen.

«Ein Paar hat uns einmal beim Durchfahren entdeckt, angehalten und eine kleine Flasche aus dem Auto heraus gekauft, um den Wein um die Ecke im Auto zu probieren», erzählt der Mathematikstudent. Seit den Lockerungen des Bundesrats seien die Bestellungen trotzdem nicht abgeflacht. «Wir wollen den Weinlieferdienst auf jeden Fall weiterführen. Wir könnten uns vorstellen, unsere Garage beispielsweise auszuräumen und darin in Zukunft einen kleinen Weinladen zu führen», sagt Nadig zum Schluss. Die Familie sei an gewissen Samstagen am Chamer Dorfmarkt an ihrem Engelwy-Stand anzutreffen.

Hinweis: Weitere Informationen und Bestellungen des Engelwy unter www.WeinEngel.ch.