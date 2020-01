Kolumne «Seitenblick»: «Freiruum» für Zuger Redaktorin Laura Sibold über ihr temporäres neues Wohnzimmer, das sie sich zudem mit zig anderen teilt. Laura Sibold 18.01.2020, 05.00 Uhr

Ich habe ein neues Wohnzimmer und mit mir Tausende Zugerinnen und Zuger: Auf 7600 Quadratmetern können wir uns seit Sommer 2019 verpflegen, verabreden, trainieren oder einfach verweilen. Der «Freiruum» in der Shedhalle auf dem LG-Areal hat in Zug einen Nerv getroffen, denn es ist ein Angebot, das es so in der Stadt bisher nicht gab. Es ist ein Ort zum Geniessen, ein Ort der Begegnung, wo sich Zug trifft – vom Stadtrat über die Geschäftsfrau mit Kindern bis hin zum Handwerker.