Kolumne Seitenblick: Mit viel Herz immer weiter Unser Reporter rät in der gegenwärtigen Situation gehörig auszulüften - das aber nicht im wörtlichen Sinne. Marco Morosoli 07.11.2020, 05.00 Uhr

Marco Morosoli

An einem Sonntag im Oktober in der Sika-Streethockey-Arena am Nordende der Stadtzuger Sportanlagen. Die U12-Junioren der Oberwil Rebells sind an einem Turnier engagiert. Bei der Zugern spielt der älteste Sohn meines besten Freundes mit. Erstaunlich ist, dass auf dieser Stufe bereits das ganze Feld die Spielfläche bildet. Die Rebells-Nachwuchsspieler geben alles. Empfehlenswert, eine Augenweide und lehrreich. Wieso letzteres? Die Orte, aus welchen die Rebells-Gegner herkommen, sind für mich ein Anstoss zu recherchieren. Kernenried-Zauggenried liegt im Kanton Bern. Unweit von Hindelbank. Dieser Ort hat in der Schweiz nicht den besten Ruf. Es befindet sich dort ein Frauengefängnis. Bei Gals kann ich auf Anhieb nur sagen: Einen Bahnhof hat dieser Ort nicht, der am Südende des Bielersees liegt. Dafür eine Justizvollzugsanstalt. Drei blaue Lilien im Gemeindewappen lassen auf welschen Einfluss schliessen. Galser sind schneller in Neuchâtel als in Bern. Viel gelernt. Überall nach dem Dahinter suchen, ist eine Referenz an meinen Beruf. Und Gedächtnistraining.