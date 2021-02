Seitlich/frontale Kollision Vortritt missachtet: In Baar prallen zwei Autos gegeneinander – Sachschaden beläuft sich auf 140'000 Franken Am frühen Samstagabend kollidierten zwei Personenwagen auf der Allenwindenstrasse in Baar. Die Unfallverursacherin hat das entgegenkommende Auto übersehen. Beide involvierten Personen wurden verletzt ins Spital gebracht. 21.02.2021, 10.23 Uhr

Der Unfall passierte auf der Allenwindenstrasse in Baar. Bild: Zuger Polizei

(lil) Am Samstagabend kurz vor 17 Uhr war eine 48-jährige Autofahrerin in Baar auf der Allenwindenstrasse talwärts unterwegs. Beim Moosrank wollte sie nach links in die Aegeristrasse einbiegen. Dabei übersah sie einen 35-jährigen Fahrzeuglenker, der auf der Aegeristrasse bergwärts in Richtung Lorzentobelbrücke fuhr. Wie die Zuger Polizei mitteilt, kam es in der Folge zu einer heftigen seitlich/frontalen Kollision.