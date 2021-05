Selbstversuch «Eine unglaubliche Erfahrung»: Diese Zugerin liess sich eine Woche einschliessen Eine Woche lang das Leben einer heiligen Asketin führen: Noa Zenger, Pfarrerin aus Edlibach, hat an diesem einzigartigen Projekt in St.Gallen teilgenommen – und tiefgründige Erfahrungen gemacht. Andreas Faessler 12.05.2021, 05.00 Uhr

Noa Zenger am Tag, als sie die Wiborada-Zelle in St.Gallen bezog. Bild: PD/Antonia Zahner (1. Mai 2021)

Die heilige Wiborada von St.Gallen lebte im 10. Jahrhundert über Jahre hinweg bis zu ihrem Tod eingeschlossen in einer Zelle bei der St.Mangen-Kirche – in vollkommener Askese allem Weltlichen entsagend, ihr Dasein einzig Gott gewidmet. Nun, über tausend Jahre später, spüren zehn Menschen dem Leben der Heiligen nach: Auf Initiative der St.Galler Theologin Hildegard Aepli wurde an der Stelle, wo die Heilige einst als Eigeschlossene – als Inklusin – wirkte, eine Wiborada-Zelle errichtet, in welcher zehn Frauen und Männer dem Leben und Wirken der Asketin nachspüren, indem sie sich jeweils für eine Woche einschliessen lassen. Als zweite Inklusin innerhalb dieses ökumenischen Projektes «Wiborada2021» hat am 1. Mai Noa Zenger die Klause bezogen.

Für die 45-jährige Pfarrerin aus Edlibach, Theologin und Kursleiterin am Lassalle-Haus, war es zu Beginn der Reiz des Selbstversuches und des persönlichen Experimentes. «Ich bin zwar Rückzug und Einfachheit gewohnt», sagt sie, «und Reduktion ist für mich etwas Wesentliches, aber bisher noch nie auf solche Weise in kompletter Eingeschlossenheit.» Schnell aber zeigte sich: Es sollte mehr werden als nur eine reine Selbsterfahrung. Denn zweimal pro Tag konnten Menschen über ein kleines Fenster mit der Inklusin persönlich ins Gespräch kommen. Es erwies sich als eine Art Offenbarung für Noa Zenger:

«Sich in einer solchen Zurückgezogenheit und Stille zu finden und aus dieser heraus mit Menschen in direkten Kontakt zu treten, sich mit diesen zu verbinden, das war eine unglaubliche Erfahrung.»

Diese Verbindung reichte denn auch über die Kontakte am Fenster hinaus – sie sei mit Menschen in ihrem persönlichen Umfeld und gar mit der ganzen Welt gedanklich noch nie so intensiv in Verbindung gewesen wie aus dieser Situation des Eingeschlossenseins heraus.

Die Sehnsucht nach Rückzug und Stille

Die Möglichkeit des Gespräches am Fenster wurde denn auch rege genutzt: 97 Besuche verzeichnet die Pfarrerin in den sieben Tagen. «Es war erstaunlich, wie offen die Menschen sich mir gegenüber gegeben haben, manche schütteten ihr Herz aus, vieles war sehr emotional.» Noa Zenger spürte bei vielen Gesprächen, dass innere Unruhe häufig die Menschen umtreibt, sie keine Ruhe finden, sich nach Rückzug und Stille sehnen.

«Die Begegnungen haben

mich im Herzen tief bewegt.»

Noa Zenger fühlt sich in ihrer Haltung bestärkt, dass eine gewisse Reduktion, ein Verzicht von Zeit zu Zeit im Leben eines jeden wichtig und nötig ist. «Es ist ein Heilmittel für den Menschen, für die Seele, für die Welt», ist sie überzeugt. «Das Sprichwort ‹weniger ist mehr›, erweist sich als wahrer denn je», zieht sie nach ihrer Woche in der Zelle Fazit. «Das Glück liegt eben doch nicht im ‹Mehr›. Reduktion kann einen eine ganz andere Art von Fülle erfahren lassen. Das haben auch meine Besucherinnen und Besucher sichtlich gespürt, und ich hoffe, dass sie das für sich mitnehmen und daraus schöpfen können.»

Auch Noa Zenger wird aus ihrer Erfahrung schöpfen, hat sich gewissermassen selber neu kennen gelernt:

«Ich konnte mein Dasein geschärft wahrnehmen. Und indem meine Sinne in dieser Zeit nicht überbeansprucht wurden, erfuhr ich eine ganz besondere Kraft.»

Ferner hat Noa Zenger auch bewusst diejenigen Menschen in ihre Gedanken eingeschlossen, denen es bei weitem nicht so gut geht wie der Gesellschaft in der westlichen Welt, wo alles jederzeit verfügbar ist. Ausschlaggebend dafür war nicht zuletzt ihre eigene Abhängigkeit während der Tage als Inklusin: Sie war angewiesen auf diejenigen, welche ihr die Mahlzeiten und das Wasserkontingent brachten oder den temporären Abort instand hielten, sodass der Aufenthalt in der kleinen Zelle erträglich blieb.

Wiborada, eine Symbolgestalt

Und die hl. Wiborada? Ist sie ein Vorbild? «Ihre extreme Askese, die sie vor über tausend Jahren gelebt hat, ist selbstverständlich kein Massstab aus heutiger Sicht», findet die Pfarrerin. «Aber Wiborada ist Symbolgestalt für die wohltuende Reduktion und gleichermassen auch für die Selbstbestimmung der Frau.» Denn sie habe ihren ganz eigenen Weg gewählt und keinen derjenigen, welche damals für die Frauen vorgesehen waren.

Und was möchte Noa Zenger den Menschen nach ihrer einzigartigen Erfahrung als Inklusin mit auf den Weg geben? «Es kann eine grosse Entdeckung sein, wenn man sich für einmal das ‹Weniger› gönnt und es auch bewusst geniesst. Es ermöglicht den Zugang zu einem ungeahnten Gefühl von Erfüllung.»

Informationen zum Projekt und zum ökumenischen Rahmenprogramm (Vorträge, Ausstellungen etc.) unter www.wiborada2021.ch