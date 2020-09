Steinhauser Senioren geniessen die Wanderferien Die Senioren Steinhausen verbrachten eine abwechslungsreiche und aktive Woche im Bregenzerwald. Für die Senioren Steinhausen:

Ruth Imholz 21.09.2020, 15.26 Uhr

Eine Gruppe befindet sich auf dem Weg zur Sünser Spitze. Bild: PD

Die 39 Angemeldeten mussten dieses Jahr lange warten, bis klar war, ob die geplanten Wanderferien in Mellau im Bregenzerwald möglich werden. Umso grösser war die Freude, als am Sonntag, 23. August, aus allen Richtungen Steinhausens mit Rucksack und übrigem Gepäck ausgestattete Männer und Frauen beim wartenden Strickler-Car eintrafen. Los ging es via Sargans, Dornbirn bis Schwarzenberg, wo im stattlichen Saal im Restaurant Hirschen die so typischen Käsespätzle serviert wurden. Später in Mellau im Hotel Kanisfluh wurden die Teilnehmer als erste Gruppe seit langem herzlich willkommen geheissen. Im zentral gelegenen Zuhause für eine Woche kamen die Teilnehmer gerade auch kulinarisch voll auf die Kosten.

Gleich am ersten Abend unterbreitete das Leitungsteam das Wanderprogramm. Die Aufteilung in Genusswanderer, Wanderer und Gipfelstürmer liess durchblicken, welche Gruppe welche Ziele und Anforderungen erwarten würden. Alle Teilnehmer sollten sich schliesslich wohlfühlen – egal, ob zwei, drei, vier oder mehrere Stunden unterwegs mit mehr oder weniger Höhenmetern. Ein grosses Lob an das Vorbereitungsteam Robi, Pius und Heinz. Der tägliche Rückblickstreff vor dem Nachtessen bot Gelegenheit, die anderen Gruppen am Erlebten teilhaben zu lassen und gleichzeitig Informationen zum Folgetag zu erhalten. Nachher bildete sich jeweils eine munter plaudernde Abstandskolonne beim Desinfektionsmittel vor dem Speisesaal.

Programm mit viel Abwechslung geboten

So gab es während der Ferienwoche viele Höhepunkte: von Montag bis Freitag ideales Wanderwetter, lustige Begegnungen mit Menschen und Tieren, eine vielfältige Flora, faszinierende Aussicht, Einträge in Gipfelbücher, Fahrt mit der Dampfbahn, bei heimlichen Desserts, beim Jassen, «Dog»-Spielen, an der Bar, am einheimischen Heimatabend – ein «sauglatter Haufen Senioren», der am verregneten Samstag noch die Möglichkeit an einem geführten Dorfrundgang hatte. Am darauffolgenden Sonntag war wieder Aufbruch.

Chauffeur Bruno holte die Gruppe pünktlich ab und lenkte sein Fahrzeug bei strömendem Regen via Faschinajoch, Feldkirch, Wildhaus (Mittagessen) zurück nach Steinhausen. Ein herzliches Dankeschön auch an alle Organisatoren. Ich war zum ersten Mal mit dabei und freue mich bereits jetzt auf das nächste Mal.