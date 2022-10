Vereine/Verbände Zuger Senioren liefern sich spannende Tennis-Zweikämpfe 16 tennisbegeisterte Zuger Senioren nahmen am 14. Giorgio Oldies Memorial teil und kämpften um den Wanderpokal. 06.10.2022, 15.27 Uhr

Die Finalisten mit Turnierorganisator Erwin Flütsch. Bild: PD

Wenn sich im Kanton Zug die Senioren im AHV-Alter eine ganze Woche zum Tennisspielen und guten Essen treffen, dann muss es sich um den inzwischen legendär gewordenen Giorgios Oldies Cup handeln. Nachdem der Gönner Giorgio Fattorini, Zug, im Januar im Alter von fast 99 Jahren verstorben ist, wird das Turnier neu als Memorial durchgeführt.

Auf den Plätzen von Hünenberg, Steinhausen, Baar, Zug und Unterägeri erlebten 16 Senioren im Alter von 65 bis 82 Jahren wiederum eine tolle Woche. Doyen war erneut Emil Bärlocher vom TC Baar. Bei schönstem Wetter, wenn auch am frühen Morgen noch eher kalt, gab es keine Verletzten und keinen Streit um Linienbälle oder andere Unsportlichkeiten. So sind es alle gewohnt und schätzen es.

Spannende Finalspiele und erfreuliche Nachrichten

Im TC Unterägeri fand die Finalpartie statt. In einem langen, heiss umkämpften Match unter den beiden erstmals mitspielenden aus dem TC Hünenberg ging Melik Maallem über Erwin Hüsler als Gewinner (6:4, 5:7, 10:6) des Wanderpokals hervor. In der älteren Konkurrenz siegte der nach schwerer Herzerkrankung wieder genesene Toni Walker vom TC Risch-Rotkreuz. Dies die erfreuliche Meldung aus der Gesundheitsabteilung, denn dem Alter entsprechend gab es auch einige Kameraden, die aus gesundheitlichen oder verletzungstechnischen Gründen fernbleiben mussten.

Nach den Spielen wurde jeweils ausgiebig die Geselligkeit gepflegt und stets ein gemeinsames Essen eingenommen. Allen Klubwirtinnen und -wirten gilt der grosse Dank von den Spielern, ebenso den Klubs, welche sich einmal mehr als grosszügige Gastgeber erwiesen haben.

Für das Giorgio Oldies Memorial 2022: Erwin Flütsch

