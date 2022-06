TV Cham: Seniorenriege läuft gemeinsam über 300 Kilometer

Vereine Seniorenriege läuft gemeinsam insgesamt 331,2 Kilometer Seniorenturnfahrt oder Seniorenwanderung? Die Seniorenriege TV Cham war – wie auch immer man sagt – unterwegs im Tösstal. Aktualisiert 14.06.2022, 16.23 Uhr

Wann sprechen wir von einer Wanderung und wann von der altbekannten Bezeichnung «Turnfahrt», obwohl gewandert wird? Selbst solche schwierigen Fragen konnten während des Laufens diskutiert werden und das zeugt doch schon von einer guten Fitness, wenn Sprechen und Wandern kombiniert werden können. Die 23-köpfige Seniorengruppe aus Cham war motiviert und oft engagiert diskutierend im Zürcher Oberland unterwegs.

Fröhlich waren die je vier Stunden Fahrt von Cham über Winterthur nach Steg und dann von Mühlrüti über Wattwil zurück nach Cham, und die vier Stunden Wandern von Steg auf den Zürcher Oberländer Hausberg Hörnli und hinunter via Hulftegg nach Mühlrüti. Das Wetter war nach einigen Tagen Regen wie gewünscht, nicht zu heiss, gespickt mit einigen Wolken und hin und wieder einem Luftstoss, der den Senioren den wohltuenden Geruch von trocknendem Heu entgegenwehte.

Die 23-köpfige Gruppe der Seniorenriege TV Cham beim Berggasthaus Hörnli. Bild: PD

Die Wanderleiter Ruedi, im SAC-Restaurant auch noch als Kellner aktiv, sowie Werni als bester Tempomacher der Innerschweiz führten die Schar sicher über die Hügel, Auen und Matten und wussten auch die besten Plätzli für einen kurzen Zwischenhalt. Und so durften die 23 Seniorenturner den ganzen Tag geniessen. Hin und wieder etwas stöhnen oder Schweisstropfen abwischen; gute Ratschläge erteilen; stolz auf sich sein nach Erreichen des «fast überhängenden Aufstiegs zum Hörnli» und die viel gerühmte Kameradschaft pflegen.

Auf dem Hörnli wurden die Seniorenturner mit einem feinen Zmittag mit Nachschlag und einem Coupe richtig verwöhnt. Der «Hüttenwart» erklärte ihnen die eindrückliche Bergkulisse und sie freuten sich den Pilatus, die Mythen aber auch Eiger, Mönch und Jungfrau am Horizont zu erkennen.

Seniorenfahrt oder Seniorenwanderung? Im Training am Vorabend wurde über die zu erreichende Schrittzahl diskutiert. Nun ist das erreichte Resultat dokumentiert: 20849 Schritte mal 23 Personen ergibt 479527 Schritte und total 331,2 Kilometer inklusive 736 Stockwerke! Die Seniorenriege TV Cham ist stolz, trainiert weiter und hofft, dass die Reiseleiter für nächstes Jahre eine neue Fahr-Wanderung herausfinden. Danke allen fürs Mitkommen und fürs tolle Angebot.

Für die Seniorenriege TV Cham: Ruth Dössegger

