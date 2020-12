Serie «Alles fährt Ski» Diese 300 Meter lange Piste liegt direkt vor der Menzinger Haustür Der Höhenunterschied beträgt gerade einmal 45 Meter: Und doch lockt der Skilift Menzingen Gross und Klein von nah und fern. Im Dorf ist er eine Institution. Andreas Faessler 27.12.2020, 14.00 Uhr

Warten auf den Schnee beim Skilift Lindenberg in Menzingen. Bild: Stefan Kaiser (23. Dezember 2020)

Aus Sicht des Skifreundes boten die Hänge des Menzinger Lindenbergs in den Tagen vor Weihnachten ein ziemlich trostloses Bild: Mehr grün-braun als weiss präsentierte sich die Geländemulde hinter dem Hof Meienberg, wo der beliebte Dorfskilift die knapp 45 Höhenmeter auf den Lindenberg überwindet. Aber noch waren Skispuren im verbliebenen Nassschnee erkennbar: Vom 9. bis 16. Dezember lag genug Weiss, um den Lift laufen zu lassen.

Die eher triste Situation ist jedoch nichts Seltenes in der über 50-jährigen Geschichte des Skilifts auf etwas über 800 Meter über Meer. Gab es Winter, da war der Lift monatelang am Band in Betrieb, so kam es auch vor, dass er nicht ein einziges Mal angeschmissen werden konnte und die Bügel gar im Schopf verblieben. Dennoch: Die Rückseite des Lindenberges ist die schattigere, hier bleibt der Schnee am längsten liegen – wenn es welchen hat.

Ein Beitrag zur Freizeitgestaltung

Das kleine Skigebiet mit Lift auf dem Grundstück von Alois Meienberg gehört fest zur jüngeren Menzinger Dorfgeschichte. Es ist eine von vielen Leuten liebgewonnene Institution, in die eine grosse Menge Herzblut investiert worden ist. Vor über 50 Jahren fasste der Menzinger Skinarr und frühere Präsident des Skiklubs Beat Weber den Entschluss, am Dorfrand einen Skilift zu installieren. Mit der Trainingspiste sollte der Nachwuchs eine Möglichkeit für sinnvolle Freizeitgestaltung erhalten.

1970 gründete Weber mit zwei weiteren Herren eine AG, um die Finanzierung sicherzustellen. Alles lief wie geplant. Bis heute – ein halbes Jahrhundert später – steht Beat Weber Winter für Winter am Lift, sorgt gemeinsam mit freiwilligen Helferinnen und Helfern für den reibungslosen Betrieb und die Sicherheit der oft sehr jungen Gäste aus dem Dorf und auch von ausserhalb.

Knapp 300 Meter Piste und 45 Meter Höhenunterschied umfasst der Skilift in Menzingen. Bild: Stefan Kaiser (23. Dezember 2020)

Schöne Kindheitserinnerungen

Viele Menzinger haben am Lindenberg ihre ersten Ski- und Snowboardversuche gestartet. Kaum lagen ein paar Zentimeter Schnee, kamen Kinder jeweils und wollten wissen, wann es endlich losgeht. Nicht selten wurde gar der Turnunterricht vom Schulhaus an den Lindenberg verlegt, am Jugendskitag war stets besonders viel Betrieb auf der nicht einmal 300 Meter langen Piste. Und als spezielle Attraktion fand und findet am Lindenberg seit jeher regelmässig der beliebte Nachtskibetrieb statt, was den kleinen Hügel bis weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt gemacht hat.

Nachtpiste mit Skilift in Menzingen vor genau zehn Jahren. Bild: Christof Borner-Keller (29. Dezember 2010)

Mit dem Nachtskifahren verbindet auch der Menzinger und heutige Zuger Kantonsrichter Aldo Staub eine schöne Kindheitserinnerung. «Das war jeweils eine besondere Attraktion. Wenn das Licht von den Masten her zu unserem Haus hinüberstrahlte und mein Zimmer erhellte, wusste ich als Kind: Am Lindenberg ist Betrieb.» Oft sei er an den schulfreien Mittwochnachmittagen auf der Piste gewesen. «Man hat sich zum Skifahren verabredet. Und als ich etwas älter war, bedeutete für mich dann das Nachtskifahren an Freitagabenden eine Steigerung des Ganzen.»

Viel ehrenamtlicher Einsatz

Beat Weber bei der Talstation.

Bild: Maria Schmid (9. Januar 2020)

Beat Weber kann auf sein engagiertes Team zählen, das die Kasse und das kleine Skiliftbeizli betreut. Es hatte sich hauptsächlich gebildet, als die Frau des Landwirts kürzertreten wollte mit ihrem Engagement rund um den Liftbetrieb. Zu den langjährigen ehrenamtlichen Helferinnen gehören unter anderem Daniela «Guschi» Leuenberger und die Menzinger Gemeinderätin Barbara Beck-Iselin. Letztere ist mittlerweile seit zwei Jahrzehnten mit im Liftteam dabei. «Es gab Zeiten, da wurde einfach nach dem Schlüssel gefragt, wenn der Lift grad nicht in Betrieb war», erinnert sie sich, «das würde heute natürlich nicht mehr gehen. Das Besondere aber am Skilift Menzingen ist und bleibt: Er steht sozusagen direkt vor der Haustür der Dorfbewohner.»

Die Menzingerin verbindet den Skilift mit vielen erinnerungswürdigen Ereignissen wie diversen Skievents, Klub- und Vereinsanlässen und sonstigen Spassveranstaltungen wie Fondueplausch oder Silvesterfeiern. «Und oft sind die Baarer Kinder zu uns nach Menzingen in die Skischule gekommen. Die Fortgeschritteneren sind weiter ins Hochstuckli.» Der Skiklub Menzingen habe früher geholfen, die Piste zu präparieren. Später wurde ein Pistenfahrzeug gekauft. So eines kommt bis heute zum Einsatz, vorausgesetzt, es hat nicht gerade «Husten».

Ärger als dieser Husten ist jedoch die aktuelle Situation. Auch wenn der fehlende Schnee laut Wetterbericht in diesen Tagen zurückkehren dürfte, bleibt der Skilift wegen der Pandemie bis auf weiteres geschlossen. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt: Der Winter hat an sich erst begonnen, und in den kommenden Monaten kann noch viel passieren. Der Lift bleibt jederzeit einsatzbereit – ohne ihn wäre ein Winter in Menzingen unvollständig.

Die Serie «Alles fährt Ski» blickt auf die Geschichte und Gegenwart von Zuger Skiliften. Im vierten Teil lesen Sie über den Skilift Menzingen.