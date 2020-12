Serie «Alles fährt Ski» Der Enthusiasmus hält den ersten Skilift in Zug bis heute am Leben Vor 55 Jahren leisteten zwei Männer auf dem Zugerberg Schwerstarbeit, um den Schlepplift auf die Hochwacht zu errichten. Einer der beiden nutzt ihn nach wie vor. Raphael Biermayr 31.12.2020, 05.00 Uhr

Die Oberwiler hatten in der Stadt Zug in Sachen Skifahren die Nase vorn. Sie gründeten 1931 einen Verein und waren damit zwei Jahre schneller als die Gründer des Skiklubs Zug. «Die Mehrbesseren brauchten halt einen eigenen Klub», sagt Alex Hager mit einem Augenzwinkern. Der heute 88-Jährige wuchs beim Liebfrauenhof auf und sah schon als Kind, wie an schönen Tagen Scharen von Skibegeisterten, «sogar solche aus der Stadt Zürich», auf den Zugerberg reisten.