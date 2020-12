Serie «Alles fährt Ski» Auf der Schulerweid in Finstersee traten nur die Mutigsten gegeneinander an Während 15 Jahren existierte im Menzinger Weiler ein Skilift. Den Betrieb sicherten Aktionäre, die ihr investiertes Geld nie wiedersahen. Darum ging es auch nicht. Raphael Biermayr 21.12.2020, 05.00 Uhr

Der Skilift Dorfhalde in Finstersee war der kurzlebigste im Kanton Zug. Im Winter 1981/82 nahm er den Betrieb auf, 1997 wurde die dahinterstehende Betriebs-Aktiengesellschaft liquidiert. In der Zwischenzeit war der Lift eine Bereicherung für den Ort – oder wie Seby Elsener (60) sagt: «das Dorfzentrum».

Die Schweizerfahne durfte auf dieser Liftfahrt aus dem Frühjahr 1982 natürlich nicht fehlen. Bild: Privatarchiv Elsener/PD

Der leidenschaftliche Skifahrer Elsener war mit erst knapp über 20 Jahren ein Mitinitiant.

Seby Elsener war ein ambitionierter Skifahrer. Bild: Jubiläumsschrift Skiclub Finstersee/PD (undatiert)

In einem dicken Ordner hat er zahllose Dokumente abgeheftet, unter denen sich wahre Trouvaillen finden. Wie etwa die fein säuberlich erfasste «Statistik Personenbefoerderung» vom September 1986. Daraus ist zu lesen, dass in den 19 Betriebstagen der ersten Saison 349 Billette ausgegeben wurden. 1983/84 waren es, bei 44 Betriebstagen, deren 914. Auch die Preisliste ist noch vorhanden: Eine Tageskarte kostete 8 Franken für Erwachsene und 5 Franken für Kinder, 10er-Abonnemente 6 beziehungsweise 4 Franken.

Die Nutzerzahlen wurden säuberlich erfasst. Bild: Privatarchiv Elsener/PD

Die Preise waren überschaubar. Bild: Privatarchiv Elsener/PD

Und der Plan für die Pistenpräparation verrät, dass es im kleinen Skigebiet Finstersee drei Pisten gab, eine blaue, eine rote und eine schwarze.

Das Skigebiet Finstersee mit drei Pisten im Jahr 1987. Bild: Privatarchiv Elsener/PD

Letztere auf der sogenannten Schulerweid war die nächste am Lift und entsprechend der Farbe die schwierigste. Josef Elsener, der bald 88-jährige Vater von Seby Elsener, sagt:

«Für viele war der Hang eigentlich zu steil.»

Er hat in einem Karton unter anderem Billette sowie in einem Album Fotos von damals gefunden.

Das Abonnement kostete für Erwachsene 6 Franken und für Kinder 4 Franken. Bild: Privatarchiv Elsener/PD (undatiert)

Die Halbtageskarte (im Bild links eine aus der allerersten Saison) war für 6 Franken (Erwachsene) respektive 4 Franken (Kinder) zu haben. Tagskarten für 8 beziehungsweise 5 Franken. Bild: Privatarchiv Elsener/PD

Sie zeigen auch, dass es ein Pistenfahrzeug gab. «Sogar zwei», wirft Seby Elsener ein. Das erste kaufte die AG dem Skigebiet Raten-Gottschalkenberg ab, das zweite erstand sie in Einsiedeln.

Die Aktionäre waren schnell gefunden

Vom «Werkstattstübli» genannten Pausenraum der Schreinerei der Elseners sieht man auf den Hang, an dem der 250 Meter lange Skilift Dorfhalde einst stand. Der Grund gehört der Bauernfamilie Fuchs, die durch ihr Entgegenkommen – auch in Bezug auf Parkiermöglichkeiten – überhaupt erst ein kleines Skigebiet samt Lift in Finstersee ermöglichte. Das steht sinnbildlich für den Idealismus und den Zusammenhalt im Dorf. Sie bildeten die Voraussetzungen für den Betrieb des Skilifts mit der Talstation auf 800 und dem Umlenkrad auf knapp 880 Metern über Meer.

Der Blick auf die Anhöhe, wo sich der Skilift befand. Bild: Matthias Jurt (Finstersee, 16. Dezember 2020)

Ungefähr auf dieser Höhe stand das Umlenkrad der ehemaligen Skilifts Dorfhalde. Bild: Matthias Jurt (Finstersee, 16. Dezember 2020)

Die 100 Aktien à 500 Franken seien denn auch mehrheitlich von Finsterseern gekauft worden, sagt Seby Elsener. Die Investitionen beliefen sich gemäss einem Informationsschreiben an potenzielle Aktionäre auf fast 40'000 Franken, rund die Hälfte davon entfiel auf den Lift selbst.

Dass die Aktionäre ihr eingesetztes Geld nie mehr sehen würden, sei jedem klar gewesen, sagt Seby Elsener. Auch Dividenden waren kein Thema: Der Betrieb war nie gewinnbringend, im Gegenteil. In der Saison 1989/90 beispielsweise betrug der Verlust einem Dokument zufolge über 5000 Franken. Schon 1992 drohte deshalb die Liquidation der Aktiengesellschaft. «Irgendwo her kamen nochmals 2000 Franken und wir konnten weitermachen», sagt Elsener.

Das erste von zwei Pistenfahrzeugen, die in Finstersee zum Einsatz kamen. Bild: Privatarchiv Elsener/PD

Das Ziel lag über der Strasse

Fünf Jahre später war dann wirklich Schluss. Die finanzielle Situation hatte sich auch wegen des fehlenden Schnees verschärft. Und der Gedanke an eine Schneekanone zur künstlichen Beschneiung wurde laut Elsener schnell verworfen: «Es war einfach zu wenig kalt.»

Den Höhepunkt in der knapp 15-jährigen Geschichte des Skilifts Dorfhalde bildete das Slalomrennen von Zuger und Schwyzer Fahrern im Jahr 1985. Um ins Ziel zu gelangen, mussten die Wettkämpfer die Gottschalkenbergstrasse überqueren. Unfälle sind keine überliefert.

Ob es jemals wieder einen Skilift in Finstersee geben wird? Seby Elsener schmunzelt und sagt:

«Wenn ich nicht mehr so viel arbeite … wer weiss?»

Die Serie «Alles fährt Ski» blickt auf die Geschichte und Gegenwart von Zuger Skiliften. Im zweiten Teil lesen Sie über den Skilift Finstersee.