Serie: Corona-innovation Ein Chamer Goldschmied, der in seinem ehemaligen Beruf wieder richtig aufleben kann Silvan Fuchs hat vor vielen Jahren Goldschmied gelernt. Bald hatte er den Beruf gewechselt. Die Leidenschaft für die Schmuckherstellung hat ihn nie ganz losgelassen. Während der Coronapandemie hat er sie nun aber wieder neu entdeckt. Carmen Rogenmoser 23.12.2020, 17.00 Uhr

Silvan Fuchs präsentiert seine Schmuckstücke. Bild: Maria Schmid (Cham, 21. Dezember 2020)

Sorgfältig drapiert liegen die massiven Ketten und schweren Ringe aus Silber auf dem Esstisch im gemütlichen Wohnzimmer von Silvan Fuchs. Die meisten sind in den letzten paar Wochen entstanden. Fuchs, der in Cham wohnt, hat im September aufgrund der Corona Pandemie seinen Job als Gärtner verloren und seither wieder viel mehr Zeit, sich um seine Leidenschaften zu kümmern. Eine davon ist das Entwerfen und Herstellen von Schmuck.

«Das Glück im Unglück ist es, dass ich nun viele kreative Momente geniessen kann»,

sagt der gelernte Goldschmid. Die Lehre hat er gleich nach dem Schulabschluss gemacht. Gearbeitet hat er auf dem Beruf aber nicht lange. «Die kreative Arbeit fehlte mir» gibt er zu. «In den vergangenen Jahren ging es dann lediglich darum, vereinzelt Eheringe zu entwerfen oder anzupassen oder Goldketteli zu flicken», führt er aus.

Seit der Ausbildung hat es den 42-Jährigen in verschiedene Ecken der Schweiz geschlagen, er hat einiges ausprobiert. «Viele Jahre habe ich als Winzer in der Romandie und im Wallis Weine gemacht. Dann wurde ich durch Zufall Klostergärtner in Disentis und habe dabei auch nach dem Rhythmus der Mönche gelebt». Seit 2012 wohnt der gebürtige Mühlauer im Kanton Zug. Die Leidenschaft zum Goldschmieden hat ihn aber nie ganz losgelassen.

So steht im Nebenzimmer ein massiver, bestens ausgerüsteter Goldschmiedetisch. Eine Silberkette liegt zur Vollendung bereit. «Gefertigt ist sie in einer aufwändigen Machart, ein sogenannter doppelt gekreuzter Fuchsschwanz. «Das findet man heute nicht mehr oft, zu hoch ist der Material- und der Zeitaufwand», erklärt der Fachmann.

«Ich mag die filigrane Herstellung dieser Kettenart. Die Technik ist über 2000 Jahre alt, zeitlos und schön», führt er weiter aus. «Das Besondere daran ist, dass jedes Schmuckstück von Hand gefertigt ist. Ein Einzelstück und keine Massenware.»

Gold, Pfahlbauern und abstrakte Bilder

Silvan Fuchs hat aber auch sonst ein Faible für Historisches. Regelmässig macht er sich auf die Suche nach Relikten aus längst vergangen Zeiten der Pfahlbauer - selbstverständlich in Absprache mit den Verantwortlichen des Kantons. Und er geht oft in Flüssen Goldwaschen. Neben den vielen Ausstellungsstücken, die von diesen Leidenschaften zeugen, fallen in der Wohnung auch selbstgemalte Bilder auf. «Ich male schon sehr lange», sagt Fuchs. Früher habe er kleine Bilder gefertigt, mit feinem Strich. Heute sind sie grösser und gröber. Auch dieses Hobby hat während der Coronazeit mehr Platz als vorher.

Er legt die Silberkette - sein bevorzugtes Material - wieder auf den Tisch. 13 bis 14 Meter Silberdraht hat er dafür verarbeitet. Dreieinhalb bis vier Tage Arbeit stecken in jeder Kette. Seit er viel Zeit für seine kreativen Arbeiten hat, hat ihn der Ehrgeiz gepackt. «Gerne möchte ich mit meinen Schmuckstücken und den Bildern eine Ausstellung machen. Am liebsten im ‹Haus am See› in Unterägeri». Investieren will er bis dahin noch ins Marketing. Bisher funktioniert das vor allem über Mund-zu-Mund-Propaganda und Empfehlungen.

«Mein Ziel ist es, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen, neue Ideen zu verwirklichen und anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern», sagte der Chamer.

In unserer Serie stellen wir Menschen vor, die in der Coronazeit neue Geschäftsmodelle entwickelt oder beruflich einen neuen Weg eingeschlagen haben.

Goldschmied Silvan Fuchs kann unter: fuchssilvan8@gmail.com oder 076 579 25 72 kontaktiert werden.