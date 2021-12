Oberägeri glänzte einst mit einer Hotelvielfalt

Serie Dörfer im Wandel: Als Oberägeri noch mit «Grand Hotels» auftrumpfen konnte Vom Luftkurort zum Anziehungspunkt für Expats: Das Ägerital zählt schon lange auf den Fremdenverkehr – wenn auch in ganz unterschiedlicher Interpretation. Carmen Rogenmoser 27.12.2021, 05.00 Uhr

Die Hotels Waldheim und Seefeld in Unterägeri, die Pension Bernard, dort wo heute das Kinderheim Lutisbach ist, die Pension Naas hinter dem See, die Pension Gulm in Oberägeri und ganz in der Nähe beim Gütsch in Oberägeri eine weitere prächtige Anlage mit Türmchen und Palmen: Um 1900 gab es im Ägerital eine Menge Pensionen. Neben den Hotels und Gaststätten bieten auch Private und Bauern ihre «Fremdenzimmer» an. Der Fremdenverkehr erlebte eine Blütezeit. Das Ägerital inszenierte sich als «Luftkurort». Da wollten viele mitziehen und sich ihr Stück vom Kuchen abgreifen.