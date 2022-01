Serie Dörfer im Wandel: Wie sich der Hünenberger Dorfkern nach Norden verschob Seit 1953 das Schulhaus Ehret A fertiggestellt wurde, hat sich die Bevölkerungszahl der Gemeinde versechsfacht. Und das Schulhaus, das damals noch mitten im Zentrum stand, gehört heute zum südlichen Rand des Dorfes. Zoe Gwerder 04.01.2022, 05.00 Uhr

Das Bild von Hünenberg von 1953, welches den Auftritt der gemeindeeigenen Online-Enzyklopädie prägt, zeigt das Prunkstück des damaligen Hünenberg: der erste Schulhausneubau von Oberhünenberg mit der ersten Turnhalle der Gemeinde. Der Eröffnung der neuen Schule ist es wohl zu verdanken, dass diese Luftaufnahme existiert – waren solche damals ohne Drohnen doch aufwendig und teuer zu produzieren.

Das Ehret 1 ersetzte 1953 das ursprüngliche Schulhaus Ehret – ein zur Schule ausgebautes Wohnhaus, das während 90 Jahren in Betrieb war.

Das alte Schulhaus Ehret wurde nach der Eröffnung des Neubaus abgerissen. Hier posieren im März 1953 die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen vor dem Schulhaus zu dessen Abschied. Links ist das neue Schulhaus sichtbar. Bild: Buch Hünenberg – Geschichte und Geschichten einer Zuger Gemeinde

Das Schulhaus Ehret 1 steht noch immer – allerdings heisst es inzwischen Ehret A und die Turnhalle wurde vor einiger Zeit in eine Aula umgebaut. Und im Gegensatz zu heute stand es zum Zeitpunkt der Bildaufnahme 1953 noch viel mehr im Dorfzentrum, als dies heute der Fall ist. So erstreckte sich dieses 1953 tendenziell eher im südlichen Bereich von Hünenberg. Hier war denn auch die damalige Poststelle, in der sich an Weihnachten die Pakete bis in die Wohnstube der Geschwister Bütler stapelten.

Pia und Edwin Bütler bei ihrer Arbeit im Postbüro. Bild: Buch Hünenberg – Geschichte und Geschichten einer Zuger Gemeinde

Sie führten das Postbüro gemeinsam in dritter Generation – bis die Post aufgrund der Pensionierung der Geschwister 1979 an ihrem damaligen Standort geschlossen wurde.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Chamerstrasse befand sich die Schmiede sowie ein Wohnhaus mit einem kleinen Einkaufsladen und der ersten und lange Zeit einzigen Benzintanksäule in Hünenberg. Für die Schulkinder des kleinen Dorfs (die ganze Gemeinde zählte damals rund 1500 Einwohnerinnen und Einwohner) war die Schmiede eine Attraktion. Die Kinder schauten gerne beim Pferdebeschlagen und Wagenbau zu. Beide Gebäude gehörten und gehören bis heute der Familie Luthiger. Auch die rote Benzinzapfsäule steht noch vor dem Haus.

Vom Aufschwung der «Landi» und Niedergang der Käserei

Gleich hinter dem Wohnhaus mit Laden ist auf dem Bild von 1953 die damals vor kurzem neu errichtete Landwirtschaftliche Genossenschaft «Landi» zu erkennen: mit dem verkürzten Dach zur Chamerstrasse hin. Nach Jahren in den roten Zahlen hatte diese am neuen Standort nun endlich Erfolg, weshalb sie bereits 14 Jahre nach ihrer Erstellung in ein deutlich grösseres Gebäude im Moos verlegt werden konnte.

Die alte Käserei in den 1980er-Jahren. Bild: Buch Hünenberg – Geschichte und Geschichten einer Zuger Gemeinde

Auf derselben Strassenseite wie die Landi, an der Kreuzung zur Hauptstrasse von Sins nach Holzhäusern, steht die Käserei. In dieser war bis 1990 Milch verarbeitet worden. Danach wurden bis zu ihrem Abriss 2009 rund 60 Kühlfächer an Private und einige Bauern vermietet, die ausser Haus in der Tiefkühlanlage Gemüse oder Fleisch lagerten.

Schlossermeister Josef Luthiger mit seinen Söhnen vor der Schlosserei im Jahr 1913. Bild: Buch Hünenberg – Geschichte und Geschichten einer Zuger Gemeinde

Gegenüber liegt die ursprüngliche Schmiede, die bereits vor 1953 zu einer Schlosserei und Landmaschinenhandel umfunktioniert wurde. Auch diese Schmiede gehört der Familie Luthiger und das Gebäude steht noch heute. Damals befand sich dort auch noch das Salzlager. Denn Karl Luthiger hatte das Salzmonopol inne, was bedeutete, nur er erhielt Salz vom Kanton Zug, um dieses weiterzuverkaufen.

Weiter hinten – auf dem Bild von 1953 ist es das letzte Wohnhaus an der Holzhäusernstrasse in Richtung Holzhäusern – war Baumeister Zaugg zu Hause. Er hatte eine Handvoll Angestellte und sein Magazin befand sich gleich neben seinem Wohnhaus.

Wie das Dorf in Richtung Norden wuchs

Dass die Aufnahme von 1953 des Schulhauses Ehret gleichzeitig einen grossen Teil des damaligen Hünenberger Zentrums abbildet, zeigt auch der Vergleich der Landkarten von damals und heute. Der Dorfkern hat sich in den vergangenen rund 70 Jahren deutlich nördlich verschoben. Dieser lag 1953 mit der Post, dem Einkaufsladen sowie dem Restaurant Degen und der Bäckerei (Letztere zwei sind auf dem Bild nicht ersichtlich) im Bereich des Schulhauses. Heute liegt er mit dem Saal Heinrich von Hünenberg und dem Dorfplatz davor sowie dem Gemeindezentrum und den Einkaufsmöglichkeiten im Dorfgässli und an der Eichengasse viel weiter nördlich.

Auch das Siedlungsgebiet hat sich markant in Richtung Norden ausgedehnt. Und nicht nur die Fläche hat sich um ein x-Faches vergrössert: Die Bevölkerungszahl versechsfachte sich zwischen den beiden Aufnahmen von 1953 und 2020: von rund 1500 auf über 8000 Einwohnerinnen und Einwohner.

In dieser Serie stellen wir Dorfansichten aus Zuger Gemeinden und ihren Wandel über die Zeit vor. Quellen: Der grösste Teil der Informationen stammt aus dem von der Einwohnergemeinde Hünenberg herausgegebenen Buch: «Hünenberg – Geschichte und Geschichten einer Zuger Gemeinde». Zusätzlich wurde mit Zeitzeugen gesprochen.