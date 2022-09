Serie Episoden aus der Zuger Bahngeschichte: Der Bahnhof steht auf einer Insel Weil der Bundesrat keine ebenerdigen Kreuzungen der Bahngleise mit Hauptverkehrsstrassen bewilligte, wurde die zweite Bahnhofsanlage Zug auf einer 4,5 Meter hohen künstlichen Insel errichtet. Die Materialbeschaffung verzögerte den Bau. Martin Stuber Jetzt kommentieren 28.09.2022, 17.00 Uhr

Die Flugaufnahme von 1975 zeigt aus ungewohnter Perspektive rot eingekreist die Materialgrube Lauried. Die Bäume verdecken den Steilhang, der vom Bergliweg aus noch heute gut sichtbar ist. Bild: ETH Bildarchiv, Bearbeitung Martin Stuber

Wenig thematisiert werden die grossen Schwierigkeiten beim Bau der zweiten Zuger Bahnhofsanlage und der Linie Zug–Goldau. Neben den schwierigen geologischen Verhältnissen entlang des Zugerberges und des Rossberges, widerständiger Grundeigentümerschaft und schlechtem Wetter bot auch die Materialbeschaffung für die «Anschüttung» des Zuger Bahnhofes Probleme.

Material für die Insel

Ein Übereinkommen zwischen der Nordostbahn (NOB) und der Gotthardbahn (GB) vom 19. April 1895 regelte «die Entnahme von Füllmaterial aus den Abträgen der Linie Zug–Goldau und Transport desselben in die Aufträge für den genannten Bahnhof».

Die Verwendung des Aushubs des Stadttunnels und des Einschnittes beim Guggi zur Herstellung der Bahnhofsinsel war für beide Bahngesellschaften eine praktische und kostengünstige Lösung. Die GB wurde ihr überschüssiges Material los und die NOB hatte eine Ersparnis von fast 80’000 Franken, wie ihr Oberingenieur am 16. Januar 1895 in einem internen Kostenvoranschlag errechnete.

Lastwagen und Bagger gab es 1895 keine – es wurde gepickelt und geschaufelt und der Materialtransport über sogenannte Rollbahnen mit Kippwagen besorgt. Deshalb musste die erste fertiggestellte Bahnbaute in Zug die Strecke zwischen dem Nordportal Stadttunnel beim Guggi und dem südöstlichen Teil des Bahnhofareals sein.

Der Viadukt zum Bahnhof ist erstellt, die Materialtransporte aus dem Einschnitt beim Guggi laufen. Die Aufnahme datiert aus dem letzten Viertel 1895. Das Holzlager am linken Rand befindet sich ungefähr am nördlichen Ende der Stadtbahnhaltestelle Postplatz. Bild: Fotosammlung Bibliothek Zug, Scan Martin Stuber

Das lange Viadukt über die Baarerstrasse und die Gasstrasse (heutige Gotthardstrasse) konnte ab September 1895 benutzt werden, wie das «Zuger Volksblatt» vom 28. September 1895 vermeldete: «Die Bahnbaute schreitet ordentlich vorwärts. Das Viadukt naht seiner Vollendung und fahren seit einigen Tagen nun die Wagen mit dem Auffüllmaterial über dasselbe vom Tunnel weg bis zur Gasfabrik, wo mit den Aufschüttungen am Damme begonnen worden ist.»

Guggihügel bleibt …

Zusätzlich war laut Vertrag und beiliegendem Situationsplan auch ein Teil des Guggihügels als «Materialgrube» vorgesehen. Dessen Nutzung stand aber die Beschaffenheit des instabilen Moränenhügels im Weg – aus heutiger Sicht ein Glück! Eine Zuschrift in den «Zuger Nachrichten» (ZN) vom 5. Februar 1896 weiss zu berichten: «Beim Guggi haben bedeutende Rutschungen stattgefunden, wodurch der Tunneleingang verschüttet wurde.»

Blickrichtung Nordportal Stadttunnel – der Richtstollen ist begonnen, im Hintergrund der Kapuzinerturm. Das Foto gibt eine Vorstellung von der Materialmenge, welche der Einschnitt beim Guggi geliefert hat. Bild: Fotosammlung Bibliothek Zug, Scan Martin Stuber

Am 25. Mai 1896 informierte Oberingenieur Schrafl von der GB sein Pendant Züblin bei der NOB, dass statt der vorgesehenen 83’000 Kubikmeter bis September 1896 nur rund 67’000 Kubikmeter geliefert werden könnten, weil beim Guggi 15’000 Kubikmeter wegfallen würden. Die teilweise Abtragung des Guggihügels war zu riskant.

… aber das «Bergli» muss liefern

Die NOB musste eine neue Materialquelle finden, und das schnell. Für die Anschüttung des Dammes im nördlichsten Bereich des Bahnhofes und Richtung Baar – die gesamte Strecke steht auf einem Damm! – wurde bereits Material aus dem Lauried verwendet. Am 4. Januar 1896 vermerkt das Stadtratsprotokoll, «daβ die Kantonsstraβe auf der Lauried sowie das Fideikommis- und Lauriedsträβchen durch den Fuhrwerkverkehr der Bahnbauten in beinahe unpassierbaren Stand gestellt worden sind».

Es haben wohl einige Arbeiter geschaufelt und gekarrt, denn am 20. Mai 1896 bewilligt der Stadtrat ein «Gesuch des August Olivier vom 20. ds. um Bewilligung zum Wirthen (…) auf den Arbeitsplätzen am Bergli und im Unterlauried gegen seine Marken und nur an Arbeiter von Messing und Komp». Die Firma Messing besorgte u. a. den Tiefbau der Zuger Bahnhofsanlage.

Die Lösung war demnach simpel: Die Materialgrube Lauried wurde Richtung Berglihang erweitert und der Besitzer des Grundstückes, der Metzger Carl Stocklin, kurzerhand enteignet. Einen Plan dieser Materialgrube verdanken wir der Geologie des Berglihanges.

Auf der Siegfriedkarte von 1897 ist die Materialgrube bereits eingezeichnet (rot eingekreist). Gut ersichtlich der Einschnitt und Damm beim Guggi (blau eingekreist), aber auch die Dämme entlang der Bahnhofsinsel. Bild: Swisstopo, Bearbeitung Martin Stuber

Im Geschäftsbericht von 1897 schreibt die NOB nämlich: «Bei dem anhaltenden Regen im Monat September 1897 erfolgten in der Materialgrube Lauried bei Zug, von wo das Auffüllungsmaterial für den Bahnhof Zug bezogen worden war, derartige Rutschungen, dass zu Entwässerungen mittelst Stollen geschritten werden musste, um die oberhalb liegende Strasse und das Gelände sicher zu stellen. Diese Arbeiten, welche ihrem Zweck entsprachen, wurden im März 1898 beendigt.»

Für diese recht aufwendige Entwässerung erstellte die NOB einen Situationsplan, der in ihren Akten überliefert ist.

Tempo Teufel

Trotz aller Widrigkeiten, und obwohl die Insel erst im Spätherbst 1896 fertig wurde, war die Bahnhofsanlage am 1. Juni 1897 betriebsbereit! Immer wieder erstaunt das Tempo, mit welchem damals gebaut wurde. Ein wesentlicher Grund dafür liegt an der grossen Zahl von Arbeitskräften, die mobilisiert wurden.

Situationsplan der Materialgrube (blau eingefasst) von 1897 mit der Entwässerung. Der Plan ist aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen eine offizielle Beilage zum «Vertrag betreffend Mitbenützung des Bahnhofes Zug durch die Gotthardbahn» aus dem gleichen Jahr. Bild: SBB Historic, Scan Martin Stuber

So schreibt am 7. April 1897 die ZN: «Die Bauunternehmung (Gebrüder Messing) beschäftigt dato über 600 Arbeiter. In Zeit von etwa 10 Tagen wird das Planum des Bahnhofes Zug, der sich in seiner nunmehrigen Gestalt recht gut präsentiert und von dem aus man die Stadt Zug von einer neuen Seite aus zu Füßen und mit dem prächtigen Alpenpanorama im Hintergründe erblickt, als fertig dastehen.»

Im Geschäftsbericht der GB wird 1896 für den Bau der Linie Zug–Goldau eine «Durchschnittliche Arbeiterzahl pro Tag» von 1710 mit einer Spitze von 2210 im Mai 1896 rapportiert!

Eine Aufnahme mit seltener Perspektive, wahrscheinlich von 1899: Die Bahnhofsanlage steht 4,5 Meter über dem gewachsenen Terrain, das heute dicht bebaute Gebiet entlang der Gleise ist noch leer, die Stadtentwicklung Richtung Norden hat erst angefangen. Ungefährer heutiger Standort Fotografin/des Fotografen: das blaue ZKB-Gebäude an der Baarerstrasse. Bild: www.zentralgut.ch , Glasplattensammlung Bibliothek Zug

Schliesslich konnte die Gotthardbahn gemäss Endabrechnung 64’000 Kubikmeter liefern, die restlichen 20’000 stammten aus der Materialgrube Lauried. Am 25. Februar 1905 vermerkt das Stadtratsprotokoll den «Kaufvertrag, wonach die Tit. Bundesbahnen ihre Materialgrube im Lauried um Fr. 8000 an die Tit. Metallwarenfabrik Zug verkaufen».

Zur Person Martin Stuber forscht zur Geschichte der Eisenbahn mit den Schwerpunkten Eisenbahnkrise 1875–1879, Gotthardbahn und Eisenbahn im Kanton Zug. Er ist Initiator des Zugfäschts.

Quellen für diesen Artikel: SBB Historic, Bibliothek und Stadtarchiv Zug, www.e-periodica.ch; alle Zitate in Original-Grammatik und -Orthografie. Der Autor betreibt einen Blog: www.eisenbahngeschichte.ch.

