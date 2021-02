SERIE «FRAUENSTIMMRECHT» Erstmals gab es in Zug eine «Land-Mamme» Erst rund 15 Jahre ist es her, da eroberten sich zwei Frauen hohe Positionen in der Zuger Politik. Zwei von ihnen erinnern sich an spannende, kräftezehrende, frustrierende, aber schliesslich auch erfolgreiche Zeiten. Cornelia Bisch 20.02.2021, 05.00 Uhr

Sie stellten sich der politischen Zuger Männerdomäne, kämpften um Gehör und wurden auf Anhieb gewählt: Vreni Wicky (CVP) behauptete sich als erste Frau im Zuger Stadtrat und als Kantonsratspräsidentin, Brigitte Profos-Meier (SP) wurde zur ersten Frau Landammann gewählt. Beide mussten sich eine dicke Haut zulegen, Durchsetzungsvermögen und ein starkes Selbstbewusstsein beweisen. Obwohl sie vieles einstecken mussten, erinnern sich die beiden Pionierinnen der Zuger Politik gerne an ihre aktive Zeit zurück.

Brigitte Profos-Meier (SP), 78, Oberwil

Die neu gewählte Frau Landammann Brigitte Profos-Meier und Paul Langenegger bei der Landammannfeier auf dem Landsgemeindeplatz in Zug.

Bild: Alexandra Wey (Zug, 18. Dezember 2004)

«Ich war ein ‹Kind› von Christiane Brunner. Als die üble Schlammschlacht gegen die SP-Nationalrätin im März 1993 ausgefochten wurde, demonstrierte ich auf dem Bundesplatz. Kurze Zeit später trat ich in die SP Zug ein. Als langjähriges Mitglied des Kirchenrats der reformierten Kirche Zug, den ich als erste Frau präsidierte, war ich keine Unbekannte. Bereits an den nächsten Wahlen 1993 wurde ich in den Kantonsrat gewählt.

Ich engagierte mich stark in der Gleichstellungskommission. Es war eine spannende Zeit, aber manchmal auch ziemlich frustrierend.

Wir gingen zwei Schritte vorwärts und einen, manchmal auch gleich wieder beide zurück. Wenn wir Frauen etwas erreicht hatten, durften wir nicht zu viel Lärm darum machen, um keine Neider zu wecken.

Oft waren es auch Frauen, die ein anderes Frauenbild hatten und fanden, es brauche sich nichts zu ändern. Sie betrachteten Frauen wie mich, die sich exponierten, als Affront gegen ihren eigenen Lebensstil.

Viele Neider rief auch meine Wahl zur ersten Frau Landammann hervor. Ich war erst kurze Zeit Mitglied des Regierungsrats gewesen. Man wollte weder eine Linke noch eine Frau und bombardierte mich mit Vorwürfen, die teilweise an den Haaren herbeigezogen waren. Das war keine leichte Zeit für mich und meine Familie. Die Arbeit im Regierungsrat aber empfand ich als sehr positiv. Ich wurde respektiert und akzeptiert von den Ratskollegen und erfuhr viel Wertschätzung.

Da ich jedoch die erste Frau in dieser Position war, wusste niemand so recht, wie ich angesprochen werden sollte. Ich hörte die lustigsten Varianten, etwa Frau Landmann, Frau Landamme oder Frau Landmame. Als Kantonsmutter bezeichnet zu werden, gefiel mir.

Manchmal habe ich das Gefühl, dass die heutige Generation junger Frauen nicht mehr so sensibel ist für die subtilen Zurückstellungen durch die Männerwelt. Deshalb kämpfen sie nicht mehr so stark für die Gleichstellung, die in vielerlei Hinsicht noch nicht hergestellt ist. Ich wünsche mir, dass die Jugend sich weiterhin dafür engagiert.»

Vreni Wicky (CVP), 70, Zug

Die frisch gewählte Kantonsratspräsidentin Vreni Wicky (CVP) bei ihrer Ansprache. Bild: Stefan Kaiser

(Zug, 16. Dezember 2010)

«Ich engagierte mich als junge Mutter im Frauenbund und der Frauenzentrale und setzte mich für die Gründung von Kinderkrippen ein. Ich war auch in der Kirche engagiert. 1996 wurde ich von der CVP-Leitung angefragt, ob ich der Partei beitreten wolle. Zwei Jahre nach meinem Eintritt kandidierte ich für den Stadt- und den Kantonsrat und wurde für beide gewählt, in den Zuger Stadtrat als erste Frau.

Es war nicht einfach, ich musste mich behaupten. Ich war immer sehr direkt und eckte dadurch oft an. Jemandem Honig ums Maul zu streichen, lag mir einfach nicht.

Als ich mich dann für das Amt der Regierungsrätin interessierte, stellte ich fest, dass meine Partei dem männlichen Kandidaten den Vorzug gab. Auch als Kantonsratspräsidentin wurde ich von der CVP nicht aufgestellt.

Die SVP hat mich schliesslich vorgeschlagen und sehr unterstützt, ebenso wie die FDP. Durch ihre Mithilfe wurde ich gewählt.

In der Zeit als Kantonsratspräsidentin wurde ich akzeptiert und anerkannt. Es war eine schöne Zeit, es gab aber auch schwierige Momente, etwa, als ich die Ansprache zum Gedenken an das Zuger Attentat nach zehn Jahren halten musste. Aber dadurch verschaffte ich mir auch wieder mehr Respekt.

Die Unterstützung von Frauen für Frauen ist heute viel stärker. Es gibt viele gut ausgebildete Frauen mit grossem Rucksack, die akzeptiert werden. Wir haben viel erreicht, aber noch nicht genug. Ich wünsche mir, dass die Geschlechterfrage künftig einfach nicht mehr gestellt wird. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn dies erreicht ist, bin ich zufrieden.»