Serie «Hingeschaut» 10 Jahre «Hingeschaut» – wie aus einem Spontaneinfall ein Dauerprojekt geworden ist Es begann mit einem barocken Sandsteinkreuz und entwickelte sich – anfangs eher unerwartet – zu einem fixen Wochengefäss, das bis heute nichts an Spannung eingebüsst hat: Die wöchentliche Serie «Hingeschaut» in der «Zuger Zeitung» steuert auf ihre 500. Folge zu. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 23.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sicher, Zeitungen haben vor allem den Auftrag, ihre Leserschaft auf dem Laufenden zu halten über das tägliche Geschehen in der Region und darüber hinaus. Aktualität ist das A und O. Doch leben Medien natürlich genauso durch wiederkehrende Rubriken und Gefässe, welche eine Abwechslung zu all den nicht immer erfreulichen Neuigkeiten sind, die einem Tag für Tag entgegenschlagen.

Aus dieser Motivation heraus fiel bei der «Neuen Zuger Zeitung», wie sie bis 2016 hiess, der Vorschlag für eine lose Serie über Fundstücke, Kleinodien, Skurriles und Unauffälliges im gesamten Kanton Zug mit einem kulturellen Hintergrund, über das sich auf lockere und ungezwungene Art berichten lässt.

Das Augenmerk sollte auf Dingen liegen, deren man im Trubel des Alltags kaum gewahr wird. Unauffälliges, vermeintlich Unbedeutendes – oder aber auch Auffälliges, an das man sich jedoch bereits so weit gewöhnt hat, dass man gar nicht mehr hinterfragt, was es für Geschichten erzählen könne.

Es begann mit einem Sandsteinkreuz

Im Zentrum dieser neuen Serie sollte genau eines stehen: das aufmerksame Hinschauen. So war denn auch der Serientitel gefunden. Jede Woche mittwochs sollte vorläufig ein Beitrag mit aussagekräftigem Bild erscheinen. Mit dem barocken Sandsteinkreuz rechts von der St. Oswaldskirche startete am 26. September 2012 diese neue Serie, von der niemand in der Redaktion wusste, wie lange sie gepflegt werden würde.

Im ersten Beitrag der Serie Hingeschaut vom September 2012 ging es um den Totenschädel am Fuss des barocken Sandsteinkreuzes neben der St. Oswaldskirche. Bild: Pius Amrein (Zug, 25. September 2012)

Früher oder später würde sie wohl versanden, wie so vieles, das mit anfänglichem Enthusiasmus in Angriff genommen wird.

Das ist jetzt fast auf den Tag genau zehn Jahre her – und das «Hingeschaut» in der «Zuger Zeitung» gibt's nach zahlreichen weiteren Sandsteinkreuzen und vielen anderen Objekten immer noch, wöchentlich und lückenlos. Noch vor Anfang des kommenden Dezembers wird die 500. Folge «Hingeschaut» erscheinen.

Das hätte seinerzeit wohl niemand gedacht, auch nicht der hier Schreibende und zugleich Hauptverantwortliche für die Serie. So überschaubar der Kanton Zug mit seinen gerade mal elf Gemeinden auch ist, so viel Sehenswertes mit spannender Geschichte hat er doch zu bieten, wenn man genau «hinschaut».

Wie sich Geschichten aus Geschichten ergeben

Das Erfreuliche dabei: Trotz der regen Bautätigkeit, der ständigen Veränderung und Erneuerung von Infrastruktur und Umgebung in dieser Region hat sich viel Historisches bis heute erhalten – und einiges, was die Kulturlandschaft ausmacht, ist in jüngerer Zeit sogar hinzugekommen.

Die Serie sollte sich jedoch von Anfang an geografisch nicht strikt auf das Gebiet innerhalb der Kantonsgrenzen beschränken. Vieles, was im Kanton Zug seinen Ursprung hatte, entfaltete seine Wirkung später in der Fremde – und hinterliess eben dort seine Spuren. Auch solches hat im «Hingeschaut» seinen Platz.

Die Pflege der Serie als «Jubilarin» war und ist so facettenreich wie abenteuerlich. Manchmal zog eine Geschichte die andere nach sich, unerwartet ergaben sich erstaunliche Zusammenhänge. Ganze Themenkreise taten sich punktuell auf im Zuge der Auseinandersetzung mit etwas vermeintlich Unbedeutendem und lieferten immer neuen Stoff für den Fortbestand der Serie.

Besonders motivierend war die Tatsache, dass sie allmählich von einer wachsenden Leserschaft wahrgenommen und geschätzt wurde. Bald meldeten sich Interessierte mit Ideen und Vorschlägen, woraus sich nicht selten weitere, aufregende «Entdeckungsreisen» in die Welt des wenig Beachteten oder Unscheinbaren ergaben.

So soll es denn auch nach zehn Jahren und mit der bald 500. Folge noch nicht zu Ende sein. Die Spannung bleibt: Was entdecken wir als Nächstes?

Sämtliche Beiträge ab Mai 2018 sind hier abrufbar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen