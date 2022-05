Serie «Hingeschaut» Als ein Haus für die Armen die Rischer Gemeinderechnung entlastete Das historische Doppelwohnhaus mitten in Holzhäusern stammt im Kern aus dem 18. Jahrhundert. Es hat in der Entwicklung des Rischer Sozialwesens eine zentrale Rolle gespielt. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 06.05.2022, 16.00 Uhr

Beim stattlichen Doppelgebäude Holzhäusernstrasse 7 handelt es sich unverkennbar um ein ehemaliges Bauernhaus. Es hat eine verschindelte Fassade, Klebdächer auf beiden Giebelseiten und eine mit Brettern verkleidete Laube. Das Haus ist im Jahre 1774 von Kirchmeier Beat Jakob Sidler erbaut worden und ist heute eines von nur noch zwei profanen Bauten in Holzhäusern, welche aus der Zeit stammen, als das Dorf Zentrum der ehemaligen Zuger Vogtei Gangolfswil war.

Holzhäusern: Der alte Bürgerhof war einst das Armenhaus. Heute befinden sich Wohnungen im Gebäude an der Holzhäusernstrasse. Stefan Kaiser (Rotkreuz, 4. Mai 2022)

Das wohlproportionierte Bauernhaus hat eine besondere Geschichte: Ab 1828 wurde es als Armen- und Waisenhaus genutzt, was damals ein Meilenstein in der Entwicklung des Sozialwesens war.

Ohnehin war die Gemeinde Risch bereits zuvor fortschrittlich, was das Armenwesen anging: Während vielerorts bis kurz vor 1800 noch vorderhand die Kirche für die Bedürftigen und Waisen zuständig war, wurde in Risch bereits um etwa 1740 die Praxis gepflegt, dass das Vermögen von Witwen und Waisen in die sogenannte «Waisenlade» floss, eine frühe Art von Sozialvorsorge. Eine weitere Entwicklung war das Verdingsystem, welches ab etwa 1800 Entlastung bei den Sozialaufwendungen brachte.

Steigende Armutsrate

Um der Ausbreitung der Armut vorzubeugen, erhob die Gemeinde Risch hohe Heiratstaxen. Dies sollte vor allem junge Leute von überstürzten und leichtsinnigen Eheschliessungen abhalten, denn solche galten neben ausserehelichen Schwangerschaften als Hauptgrund für Armut und Mittellosigkeit.

Doch auch Ereignisse wie der Franzoseneinfall zwischen 1798 und 1803 sowie witterungsbedingte Ernteausfälle, dadurch resultierende Nahrungsmittelknappheit und entsprechende Teuerungen trugen zu einer höheren Armutsrate bei.

Ab ca. 1810 stiegen die gemeindlichen Ausgaben für das Rischer Armen- und Waisenwesen jährlich an. Dazu kam eine wachsende Beherbergungsnot. Wo sollen die Bedürftigen und die elternlosen Kinder wohnen? Die Gemeinde suchte nach einer Immobilie.

Ende 1827 zeichnete sich eine Lösung ab, als das Wohnhaus von Kirchmeier Jakob Schwerzmann in Berchtwil zum Verkauf stand. Die Kaufsumme von 2200 Gulden wurde an der Gemeindeversammlung genehmigt.

Doch kaum war die Transaktion vollzogen, kam ein noch besseres Angebot: Kaspar Holzmann, damaliger Eigentümer des eingangs beschriebenen Sidler'schen Bauernhauses, überliess der Gemeinde seine Liegenschaft für 4400 Gulden. Der Kauf des Hauses in Berchtwil konnte rückgängig gemacht werden.

Vom Armenhaus zum Bürgerhof

Es erwies sich als sehr lohnenswerte Investition: Mit der Unterbringung der Mittellosen in einem eigens für sie vorgesehenen Gebäude sanken die Kosten für das Armenwesen deutlich. Um 1860 wohnten über 30 Menschen im Armenhaus in Holzhäusern. Ab 1876 war die Bürgergemeinde verantwortlich für den Betrieb und Unterhalt.

Die Idee aus Cham, für den gesamten Ennetsee ein zentrales Armenhaus einzurichten, fand zwar zunächst Anklang, versandete aber schliesslich doch. Von 1889 bis 1924 leiteten Menzinger Schwestern das Rischer Armenhaus in Holzhäusern. In den Jahren 1907 und 1908 wurde es um den westlichen Anbau zur heutigen Hauptstrasse hin erweitert. Ab 1931 hiess das Gebäude Bürgerhof.

Eigentümerin des ehemaligen Bürgerhofes ist bis heute die Bürgergemeinde Risch, welche direkt nebenan in einem Neubau von 2008 ihre Räumlichkeiten hat. Das historische Doppelgebäude wurde 2013 umfassend saniert und um-/ausgebaut. Es birgt mehrere Wohneinheiten.

