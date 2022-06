Serie Hingeschaut: Wovon sich der Ortsname Allenwinden ableitet

Serie «Hingeschaut» Am Ort, wo alle Lüfte zusammenkommen Wovon sich der Ortsname Allenwinden ableitet, liegt fast auf der Hand. Diese wohlklingende Bezeichnung für das erhöhte Zuger Dorf ist noch gar nicht so alt. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

An exponierter Lage ist Allenwinden «allen Winden» ausgesetzt. Bild: Daniel Frischherz (18. April 2018)

Der Ursprung so manchen Ortsnamens lässt sich herleiten, ohne dass es dazu allzu viel Fantasie oder Vorstellungsvermögen bedarf. Allenwinden ist so einer. Die im Wortlaut durchaus harmonisch klingende Bezeichnung des zur Gemeinde Baar gehörenden Dorfes am Berg verweist offenbar auf das Vorhandensein von reichlich Bewegung in der Luft.

In den «Mittheilungen der Zürcherischen Gesellschaft für vaterländische Altertümer» von 1848 wird Allenwinden als Ortsname beschrieben, der «hochgelegene Höfe» bezeichne, «wo alle Winde sausen».

Die Entstehung des Ortsnamens hat demnach mit der Topografie zu tun: Das Zuger Allenwinden liegt auf der exponierten Geländekante, welche sich von der Hochwacht hinab zur Wildenburg zieht. Das Dorf ist an sich einzig von Südwesten durch das ansteigende Gelände nach dem Zugerberg hin etwas windgeschützt.

In alle anderen Richtungen ist der Ort hingegen exponiert. Der Name Allenwinden dürfte hier wohl erst im 16. Jahrhundert entstanden sein, wie der Zuger Sprachwissenschafter Beat Dittli in seinem Nachschlagewerk über die Zuger Ortsnamen schreibt. Eine der frühesten Nennungen findet sich in einem Ratsprotokoll von 1626, in dem es um einen Bürger namens Schumacher und dessen Aufnahme als Genosse geht. Dafür soll er «80 gl ahn die Capelen zu Allen winde geben».

Aus Grüt wird Allenwinden

Der Ortsname hat erst mit der Entwicklung der Siedlung um die dort existierende Kapelle und das Wirtshaus an Bedeutung gewonnen. Zuvor war für das Gebiet um das heutige Allenwinden der Name «Grüt» geläufig gewesen, welcher heute noch namensgebend für die dortige Korporation sowie für einzelne Höfe und Fluren ist, beispielsweise Ussergrüt, Obergrüt oder Grütmatt. Bei Letzterer liegt die Bushaltestelle Grüt.

Beat Dittli zitiert einen Baarer ab dem Inkenberg, der sich erinnern konnte, wie seine Grossmutter noch zu sagen pflegte, sie gehe «is Grüt ufe z'Chile», wenn sie in Allenwinden die Messe besuchen wollte. Nachdem das auf knapp 700 Metern über Meer liegende Dorf in den vergangenen 60 Jahren stark gewachsen ist, hat sich der Name Allenwinden vollständig durchgesetzt. Da und dort soll zuweilen auch etwas schalkhaft von «Allenlüften» gesprochen worden sein.

Überall da, wo's luftet

So «ohrenfällig» der Ortsname Allenwinden ist, er existiert mehrfach in der deutschsprachigen Schweiz, wie bereits die eingangs erwähnten «Mittheilungen» aus Zürich antizipieren. Es gibt zahlreiche Höfe, Quartiere, aber auch unbebaute Flurstücke namens Allenwinden, beispielsweise im nahen Kappel am Albis oder in Wädenswil, Wollerau, Schwyz, Arth, Dierikon, Udligenswil wie auch in zahlreichen Zürcher Gemeinden oder in der Ostschweiz.

Man kann sämtliche Allenwinden oder «Alewinde» nach und nach auf der Landkarte «abklappern» – fast alle teilen sich dieselbe topografische Besonderheit: Wo immer der Name auftaucht, steht er im Zusammenhang mit einem Ort, der an mehr oder weniger exponierter Lage in der Landschaft liegt. Sei es auf einem Geländesporn, an oder auf einer Geländekante, einem Sattel oder Hügel – stets ist der Ort von mehreren Seiten her dem Wind ausgesetzt.

Ein Allenwinden gibt es zudem auf der deutschseitigen Bodenseeinsel Reichenau – ein Ortsteil von Mittelzell trägt diesen Namen. Jener liegt allerdings nicht erhöht in der Landschaft, sondern vielmehr im flachen Westteil der Insel. Doch, umgeben vom offenen Wasser, treffen auch hier oft «alle Winde» zusammen.

In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

