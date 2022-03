Serie Hingeschaut: Bild des Zuger Malers Johannes Brandenberg

Serie «Hingeschaut» Wie das religiöse Ölgemälde eines Zuger Malers an eine Decke im zwinglianischen Zürich kam Die Decke des ehemaligen Musiksaals im Zürcher Fraumünster ist beim Bau des neuen Stadthauses in dieses übertragen worden. Und mit ihr ein Meisterwerk des Zuger Barockmalers Johannes Brandenberg. Dieses hatte einst für Unmut gesorgt. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Wie viele Städte erlebte auch Zürich einen regelrechten Bauboom im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Im Zuge dessen musste haufenweise ältere Bausubstanz zu Gunsten repräsentativer und zeitgemässer Verwaltungs- und Wirtschaftsbauten Platz machen. So entstand kurz vor der Jahrhundertwende auch die heutige Stadthausquai-Verbauung zwischen Bauschanze und Münsterbrücke am linken Limmatufer, zu welcher etwa das monumentale Haus Metropol, die Fraumünsterpost oder das Stadthaus gehören.

Letzteres ist in der Zeit von 1883 bis 1900 nach Plänen vom stadtbildprägenden Zürcher Architekten Gustav Gull entstanden. Es ist ein historistisches Baudenkmal erster Güte im Stil der Neo-Renaissance. Im dritten Stock jedoch findet sich ein Saal, der aus architekturhistorischer Sicht ein Fremdkörper innerhalb des gesamten Gefüges ist: Der sogenannte Musiksaal wird von einer barocken stuckierten Muldendecke aus dem frühen 18. Jahrhundert überspannt. In dessen Zentrum: ein grosses Deckengemälde des Zuger Barockmalers Johannes Brandenberg (1661–1729). Es zeigt die Verkündigung an die Hirten, ein auf der Weihnachtsgeschichte basierendes Bibelmotiv: Ein Engel überbringt den Hirten die frohe Botschaft, dass Christus, der Retter, geboren ist. Die Szene wird von einer grossen Himmelsschar musizierender Engel begleitet.

Das ovale Gemälde an der Decke des Musiksaales im Zürcher Stadthaus ist ein Werk des Zuger Barockmalers Johannes Brandenberg. Bild: Stefan Kaiser (Zürich, 18. März 2022)

Wie aber kommt das barocke Ölgemälde eines Zuger Malers mit einem so tief religiösen, viel eher in katholischen Regionen zu verortenden Bibelmotiv an die Decke eines der wichtigsten Gebäude der Reformationshochburg Zürich? Da, wo der zwinglianische Geist das Entsagen jeglicher kirchlicher Bildprogramme gebietet? Die Antwort ist bei der alten Fraumünsterabtei zu suchen, deren Klosterkirche und Teile des ehemaligen Kreuzganges unmittelbar ans Stadthaus anschliessen.

Auftrag an einen auswärtigen Katholiken

Wo heute Gustav Gulls Monument steht, erstreckten sich einst die Klostergebäude des alten Fraumünsterstiftes. Diese wurden zu Gunsten des Stadthauses demoliert. In der ehemaligen Abtei befand sich ein Anfang des 18. Jahrhunderts neu eingerichteter Musiksaal. Für die künstlerische Gestaltung der dortigen, von Heinrich Bürkli (1679–1746) geschaffenen Stuckdecke beauftragte die Zürcher Musikgesellschaft im Jahre 1717 den Zuger Maler, welcher das erwähnte Gemälde mit dem Verkündigungs-Motiv lieferte. Dies, obschon das Fraumünster zu jenem Zeitpunkt bereits seit gut 200 Jahren kein katholisches Kloster mehr war – und doch wehte dessen Geist noch immer durch die alten Mauern.

Oben links: das von Gustav Gull erbaute Stadthaus in der Bildmitte, oben rechts: die barocke Decke im Musiksaal, Bilder unten: Details aus Johannes Brandenbergs Verkündigungsszene. Bilder: Stefan Kaiser

Da der Auftrag an Brandenberg einen gewissen öffentlichen Charakter hatte, regte sich einiges an Unmut – vor allem unter Zürcher Künstlern. Warum bedachte man mit dieser lukrativen Bestellung einen auswärtigen Maler? Und dann auch noch einen katholischen? Es kam zum lautstarken Protest, und man versuchte gar, der Musikgesellschaft als Auftraggeberin eine Busse aufzubrummen.

Ein Kupferstich mit «Zensur»

Zu den erzürnten Zürcher Künstlern gehörte auch der bekannte Kupferstecher Johann Melchior Füssli (1677–1736), dessen exakte Stadt- und Landschaftsveduten heute als kostbare Zeitdokumente gelten. Für das Neujahrsblatt der Musikgesellschaft «ab dem Musiksaal» von 1718 sollte Füssli eine Ansicht des prächtigen Saales im Fraumünster schaffen. Diesen Auftrag hat er zwar ausgeführt, aber das Brandenberg-Gemälde bewusst nur schemenhaft-unkenntlich und im Schatten liegend mit einbezogen. Ein deutliches Zeichen seines Protestes.

Auf dem Stich von Johann Melchior Füssli ist das Gemälde des Zugers – vermutlich bewusst – unkenntlich gemacht. Bild: PD

Es half nichts, das Gemälde aus Zug verblieb an seinem vorgesehenen Ort im Zentrum der Decke im Musiksaal. Im Oktober 1766 war das zehnjährige «Wunderkind» Wolfgang Amadeus Mozart in Zürich zu Gast und spielte an zwei Tagen unter Brandenbergs Verkündigungsszene vor einem begeisterten Publikum auf. Auch heute noch werden im Stadthaus-Saal Veranstaltungen, unter anderem Konzerte, durchgeführt. Mit der aus der alten Abtei übernommenen Decke mitsamt Brandenberg-Gemälde hat sich ein wertvolles Stück Zürcher Stadtgeschichte erhalten.

Mit Hingeschaut gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

