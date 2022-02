General-Andermatt-Haus in Baar: Domizil eines Opportunisten

Serie Hingeschaut: Das General-Andermatt-Haus im Baarer Dorfzentrum ist das Domizil eines Opportunisten Ein schmuckes, über 200 Jahre altes Bauwerk im Dorfzentrum von Baar erinnert an einen illustren Bürger mit bewegter Militärlaufbahn. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von der etwas verstreuten Gebäudegruppe zwischen dem Baarer Gemeindesaal und der unteren Leihgasse fällt neben dem Rathaus und der angrenzenden Schüür ein Bauwerk besonders ins Auge: Die Adresse Leihgasse 9 tritt durch ihr Erscheinungsbild im Baarer Dorfbild deutlich hervor. Mit nahezu quadratischem Grundriss und bemerkenswertem Mansarddach, welches fast so hoch ist wie der Baukörper selbst, erinnert das Gebäude an ein adeliges Landgut oder gar an ein kleines Jagdschlösschen. Bekannt als General-Andermatt-Haus, diente es einst seinem Namensgeber Joseph Leonz Andermatt als Wohnsitz.

Ein Baujuwel des Frühklassizismus um 1800: das so genannte General-Andermatt-Haus in Baar. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 18. Februar 2022)

Andermatt war nach Hans Waldmann die wohl bekannteste historische Baarer Persönlichkeit und ist durch militärisches Wirken in die Dorfgeschichte eingegangen. Joseph Leonz Andermatt wurde 1740 in Baar geboren. Sein gleichnamiger Vater war hoher Amtsmann und entsprechend gut situiert. Sein Sohn erhielt eine höhere Schulausbildung und strebte eine militärische Laufbahn an. Bereits mit 18 Jahren begab er sich in den Dienst Frankreichs und nahm unter dessen Flagge am bereits tobenden «Siebenjährigen Krieg» teil. Nach dessen Ende 1763 diente der Baarer fünf Jahre lang im Spanischen Heer im Offiziersgrad, ehe er wieder nach Frankreich zurückkehrte und als Hauptmann eine Compagnie anführte.

Einmal so, einmal so

1792, nach dem Sturm auf die Pariser Tuilerien im Zuge der Französischen Revolution, flüchtete Andermatt in seine Heimat Baar, wo es ihn allerdings nicht lange hielt: Im Folgejahr trat er in piemontesische Dienste. Weil er es im Ersten Koalitionskrieg ablehnte, für Frankreich gegen das Habsburgische Heer zu kämpfen, wurde Andermatt 1797 sanktioniert und kehrte ein Jahr später wieder nach Baar zurück. Hier nahm seine Laufbahn einen noch wechselhafteren Lauf: Zunächst organisierte er die Truppen zur Abwehr der Franzosen. Mit der Ausrufung der Helvetischen Republik im April 1798 stellte Andermatt sich auf die Seite der Revolutionäre.

Joseph Leonz Andermatt (1740–1817). Bild: Zuger Neujahrsblatt 1899

Bereits im Folgejahr brach der Zweite Koalitionskrieg aus. Andermatt wurde Oberst und befehligte das gesamtschweizerische Heer. Beim Staatsstreich 1801 schloss sich Andermatt den Föderalisten an, welche die Unitarier schliesslich erfolgreich bodigten. Der Baarer wurde daraufhin zum General der Schweizer Armee und zugleich zum Senator von Zug ernannt. Doch bereits im Folgejahr änderte Andermatt seine Gesinnung und wechselte auf die Seite der Unitarier. Er unterstütze sie 1802 bei ihrem erfolgreichen Gegenputsch und leitete anschliessend die helvetischen Truppen gegen die aufständischen Anhänger des Föderalismus. Andermatts letzte Station seiner bewegten Laufbahn war die Vertretung des Kantons Zug an der von Napoleon Bonaparte einberufenen Versammlung in Paris im September 1802, bei welcher die zerstrittenen helvetischen Parteien zur gegenseitigen Aussprache antraten. Nach diesem finalen Akt beendete der Gesinnungs-Opportunist Andermatt seine bewegte militärische Laufbahn und zog sich in seine Heimat Baar zurück, wo er im Frühjahr 1817 starb.

Das General-Andermatt-Haus, gesehen vom Schulhaus Marktgasse. Bild: Mathias Blattmann (18. Februar 2022)

Klassizistisches Baudenkmal

An den illustren Baarer erinnert also bis heute noch dessen besagtes Haus an der Leihgasse, welches er sich um das Jahr 1800 errichten lassen haben dürfte. Das dazugehörende Grundstück war einst weit umfangreicher als heute und trug den Flurnamen «Zum Platz». Der einstige Garten, welcher direkt ans Haus anschliesst, ist in seinem Umfang heute noch weitgehend vorhanden, war jedoch einst vollständig von einer Mauer umgeben.

Bild: Mathias Blattmann (18. Februar 2022)

Das zweigeschossige Haus entspricht ganz dem damals gängigen Baustil des frühen Klassizismus. Das Äussere erhält seine Struktur vor allem durch die ausgeprägte Eckquaderung.

Auch wenn das reizende Gebäude vor allem mit Blick von Westen und Norden in seiner Ganzheit wahrgenommen wird, so ist die eigentliche Schaufassade diejenige gegen Osten hin. Hier fällt insbesondere das mittige Eingangsportal auf. Es ist im Louis-seize-Stil gehalten:

Das Eingangsportal an der Ostfassade. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 18. Februar 2022)

Nach einer umfassenden Modernisierung des Gebäudeinneren Anfang der 1970er-Jahre hat sich von der alten Ausstattung nur sehr wenig erhalten. Das «Palais Andermatt» steht unter kantonalem Denkmalschutz.

In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen