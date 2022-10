Menzinger Institutskirche ist ein Baujuwel der Neurenaissance

Serie «Hingeschaut» Das «originellste Beispiel» der Neurenaissance steht in Menzingen Hinter den grossen Bogenfenstern des Instituts Menzingen direkt unter der Kuppel verbirgt sich ein aussergewöhnlicher Kirchenraum. Andreas Fässler Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Menzinger Institutskirche – ein lichtdurchfluteter Raum mit Formensprache der Neurenaissance. Bild: Maria Schmid

(6. Oktober 2022)

Weithin sichtbar überragt die Kuppel des 1844 gegründeten Instituts der Schwestern vom Heiligen Kreuz das Dorf Menzingen und gibt diesem sein unverkennbares Gepräge inmitten der sanften Hügellandschaft. Seine heutige Form hat die Vierflügelanlage durch die grosse Erweiterung in den Jahren 1895–1897 erhalten. Dabei entstand die neue Mutterhauskirche, welche eine neugotische Kapelle von 1876 ersetzte.

Diese Kirche – sie liegt direkt unter der Kuppel im Obergeschoss des Gebäudetraktes an der Hauptstrasse – mag sich der allgemeinen Wahrnehmung etwas entziehen, zumal die Menzinger Pfarrkirche St.Johannes der Täufer unweit davon den «offizielleren» Charakter hat für Besucher des Dorfes.

Historisierende Formensprachen

Die Pläne für die erweiterten Bauten inklusive Institutskirche lieferte August Hardegger, bedeutendster Schweizer Kirchenarchitekt der Jahrhundertwende. Hardegger war ein Fachmann für historisierende Stile: Viele seiner mindestens 60 Kirchenbauten sind hervorragende Beispiele für die authentische Neuinterpretation früherer Formensprachen – sei es eine romanische Basilika (Liebfrauenkirche Zürich), eine gotische Dorfkirche (Oberägeri) oder eine barocke Klosterkirche (Eschenbach LU).

Letztere weist in ihrem äusseren Erscheinungsbild als Kuppelkirche übrigens Ähnlichkeiten mit der Menzinger Mutterhauskirche auf. Für das Innere des Gotteshauses in der Zuger Berggemeinde jedoch orientierte sich Hardegger nicht am Barock, sondern an den Formen der Renaissance – und das ist ihm erwartungsgemäss meisterlich gelungen. Unter Fachleuten wird der Kirchenraum als eines der «originellsten Beispiele» der Neurenaissance in der Schweiz gehandelt.

Der Innenraum erweist sich als ein Fest für die Augen. Dies beginnt bereits mit der intensiven Lichtdurchflutung durch je sieben grosse Rundbogenfenster auf beiden Seiten. Der gesamte Kirchenraum erstrahlt freundlich und einladend durch seine tendenziell helle Farbgebung.

Besonders augenfällig sind die zwölf Säulen aus Veroneser Marmor mit korinthischen Kapitellen. Sie stehen symbolisch für die zwölf Apostel und tragen Architrave (Gebälk), welche mit Quertonnen verbunden sind. Das breite, leicht höhere Mittelschiff wird von Kreuzgratgewölben überspannt. So erhält der Raum eine basilikale Form.

Die vergoldeten Schmiedeeisengeländer an den Emporen weisen verspielte Ranken auf und nehmen sich optisch vornehm zurück. Plastischer Schmuck und farbliche Deckengestaltung konzentrieren sich hauptsächlich auf die Seitenschiffe und deren Tonnengewölbe. So wird das Auge nicht abgelenkt vom wichtigsten Bereich für die Gläubigen; dem Altarraum. Dieser ist durch eine schmale eingezogene Wand abgetrennt.

Sieben grosse Rundbogenfenster tragen zur einladenden Atmosphäre bei. Bild: Maria Schmid

(6. Oktober 2022)

In der Chorwand steht erhöht ein eindrückliches Neurenaissance-Altarretabel mit stattlichem Figurenprogramm: in der Mitte eine Kreuzigungsgruppe, seitlich davon je eine Figur von Franz von Assisi und Elisabeth von Thüringen. Der Hochaltar ist das 1897 fertiggestellte Werk des Luzerner Bildhauers Eduard Müller.

Das gesamte Bildprogramm der Institutskirche – Figuren, Malereien, Fenster – ist vom damaligen Menzinger Spiritual Pater Wilhelm Sidler konzipiert worden und legt thematisch den Schwerpunkt auf Leben und Leiden Christi.

Fritz Kunz' Malereien

Sehr erwähnenswert an der Gestaltung des Kirchenraumes ist die tatkräftige Mitwirkung des ursprünglich aus Einsiedeln stammenden Zuger Malers Fritz Kunz, ebenfalls einer der bedeutendsten Schweizer Sakralkünstler jener Zeit. Kunz malte den gesamten Chorraum aus, auch die grossflächigen Szenen über dem Chorbogen und an der Gewölbetonne über der Orgelempore sind von ihm ausgeführt.

Die Sicht zu Orgelempore. Bild: Maria Schmid (Menzingen, 6. Oktober 2022)

An den Übergangswänden zum Chorraum standen einst Seitenaltäre mit je einem weiteren Kunz-Gemälde. Aufgrund Anpassungen gemäss dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er-Jahren entfernte man die Retabel der Seitenaltäre sowie die Kanzel und einen Teil der Hochaltaraufbauten. Dadurch ist die Vielfalt der Ausstattung der Mutterhauskirche etwas reduziert worden.

Doch haben diese Veränderungen die Gesamtwirkung des einzigartigen und ästhetischen Kirchenraumes kaum beeinträchtigt. Die Menzinger Mutterhauskirche ist ein eindrückliches, sehenswertes Baujuwel des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fund­stücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen