Serie Hingeschaut Der Gedenkstein von Meinrad Iten ist der meisterhafte Porträtist aus Unterägeri Sein einstiger Grabstein ist heute Denkmal: Meinrad Iten war einer der wenigen Schweizer, die sich an der Düsseldorfer Malerschule haben behaupten können. Andreas Faessler 19.03.2022, 05.00 Uhr

Beim Buechli, unweit von Meinrad Itens Geburts- und Sterbehaus, steht seit 2014 sein ehemaliger Grab- und heutiger Gedenkstein. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 11. Februar 2022)

An der Hauptstrasse zwischen den Dorfzentren von Ober- und Unterägeri stösst man gleich zweimal auf ehrenvolles Gedenken, jeweils an einen Künstler, der mit den Gemeinden eng verbunden war. In Oberägeri ist es – prominent und mit ordentlichen Dimensionen – ein Denkmal für den gefeierten Komponisten Jost Ribary. In Unterägeri – weniger auffallend und kleiner im Format – steht ein ganz ähnlicher Stein. Er erinnert an den einheimischen Kunstmaler und Porträtisten Meinrad Iten. Dieser ist heutzutage weiter aus dem kollektiven Gedächtnis gerückt als der Ländlerkönig, zumal zwischen dem Wirken Itens und demjenigen Ribarys mindestens eine Generation liegt.

Meinrad Iten ist aus kunsthistorischer Sicht von erheblicher Bedeutung für die Gemeinde Unterägeri, war er doch einer der bedeutendsten Schweizer Vertreter der sogenannten Düsseldorfer Malerschule. Dass er dereinst eine erfolgreiche Karriere durchlaufen wird, dafür hatte es insofern kaum Voraussetzungen gegeben, als in seiner Familie die bildende Kunst eher ein Fremdwort war. Ende Juni 1867 wurde Meinrad Iten im Eimerloch ob dem Buechli als Sohn eines Küfners und einer Hafnerstochter geboren. Schon als Kind zeigte Iten starkes Interesse am Zeichnen und Skizzieren. Er hatte das Glück, dass seine Mutter sein Talent erkannte und förderte – obwohl die Kunst damals schon als brotlos für die Zukunft galt.

Iten besuchte die Stiftsschule Einsiedeln und anschliessend die Gymnasien in Stans und Sarnen. Überall fiel er mit seinem Zeichentalent auf und fand wohlwollenden Zuspruch aus Lehrer- und Kommilitonenkreisen. Nach seiner Gymnasialzeit ging der Unterägerer im Sommer 1885 nach München in der Hoffnung, Aufnahme an der dortigen Kunstakademie zu finden. In der Residenzstadt traf er auf den populären Zuger Maler Josef Brandenberg, der ihn förderte und unterrichtete. Schnell jedoch stellte Iten fest, dass München nicht der richtige Ort für seine Ziele war, vor allem, was die religiöse Malerei betraf. Düsseldorf war zu jener Zeit besser dafür geeignet.

Der erste Schweizer Stipendiat

Noch im selben Jahr reiste er in die Rheinstadt und immatrikulierte sich an der königlich-preussischen Kunstakademie. Sein Grundstudium – begleitet von ausgedehnten Bildungsreisen in Europas Kunstzentren – schloss Iten 1860 ab. Dank eines Stipendiums war es ihm möglich, seine Studien fortzuführen. Meinrad Iten soll der erste Nichtdeutsche überhaupt gewesen sein, welcher für die Düsseldorfer Akademie ein Fördergeld erhalten hat; eine ausserordentlich grosse Ehre für den Schweizer und zugleich Bestätigung seiner hohen Fertigkeiten. Iten pflegte Kontakte und Freundschaften zu den seinerzeit bekanntesten Künstlerpersönlichkeiten, erst recht nach Eintritt in den legendären Künstlerverein Malkasten, wo sich die prägendsten und einflussreichsten Maler und Mäzene jener Zeit bewegten. Die Aufnahme in den Malkasten war so etwas wie ein endgültiger Ritterschlag für den einfachen Handwerkersohn aus den Schweizer Bergen.

Meinrad Iten – Selbstbildnis, 1886 Bild: PD Meinrad Iten – Johann Josef Iten, 1894 Bild: PD Meinrad Iten – seine Ehefrau Wilhelmine Iten-Hess, 1901 Bild: PD Meinrad Iten – Hermine von Roll-Ritter, 1912 Bild: PD Meinrad Iten – Dr. Josef Iten-Weiss, 1919 Bild: PD Meinrad Iten – Selbstbildnis, 1927 Bild: PD Meinrad Iten – Anna Henggeler-Henggeler, 1900 Bild: PD Meinrad Iten – Bischof Alois Benziger, 1906 Bild: PD Meinrad Iten – der Kunstmaler Carl Dahl, 1907 Bild: PD Meinrad Iten – Adelrich Benziger-Glutz von Blotzheim, 1912 Bild: PD Meinrad Iten – An der Lorze, 1912 Bild: PD Meinrad Iten – Abt Basilius Fellmann, 1914 Bild: PD Meinrad Iten – Dr. phil. Adolf Hess, 1921 Bild: PD Meinrad Iten – Alice Iten, 1904 Bild: PD Meinrad Iten – Karl Josef Iten-Baumann, 1901 Bild: PD Meinrad Iten – Mutter Barbara Iten, 1889 Bild: PD Meinrad Iten – Wolfgang Henggeler-Wickart, 1902/23 Bild: PD Meinrad Iten – Ägerisee mit Urner Alpen, 1914 Bild: PD

Itens Professor bot ihm 1899 gar eine Lehrerstelle in Düsseldorf an. Doch nachdem Iten während eines Urlaubsaufenthaltes in der Heimat eine junge Dame kennen gelernt und in der Schweiz erste Erfolge als Porträtist erzielt hatte, entschied er sich, auf eine möglicherweise glanzvolle Karriere im preussischen Reich zu verzichten und in Unterägeri zu bleiben. Er gründete eine Familie, wohnte vorerst im Büel und zog 1907 nach dem Tod seines Onkels in dessen Haus im Buechli, Meinrad Itens Ort der Wiege. Hier lebte er bis zu seinem Tod 1932. Obschon Iten nie wieder nach Düsseldorf zurückkehrte, ist er zeitlebens eng mit der Stadt verbunden geblieben.

Etters Geburtstagsrede wird zum Nekrolog

In seinem Heimatland war ihm eine nicht minder erfolgreiche Karriere vergönnt, wie sie ihn vielleicht erwartet hätte, wäre er nach Deutschland zurückgekehrt. Iten war einer der fleissigsten und gefragtesten Schweizer Porträtisten, aber auch Landschaftsmaler seiner Zeit. Seine Zeichnungen und Gemälde lassen auf Anhieb die akademisch gebildete Hand erkennen. Die bekanntesten Zeitgenossen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft standen Iten Modell. Namhafte Persönlichkeiten förderten den Maler und setzten sich für dessen Werk ein. Unter ihnen ganz besonders der spätere Bundesrat Philipp Etter, dessen Glückwunschrede zu Itens 65. Geburtstag zugleich Nekrolog werden sollte: Meinrad Iten starb zwei Tage vor seinem Geburtstag im Buechli an Herzversagen.

Unser aktuelles Fundstück, der eingangs erwähnte Gedenkstein an der Hauptstrasse nach Oberägeri, erinnert an den begnadeten Unterägerer Kunstmaler, der in seiner Heimat zeitlebens nie die Beachtung erhalten hat, die ihm tatsächlich zugestanden hätte. Eine simple Inschrift mit Namen und Lebensdaten ist auf dem hinkelsteinartigen Monolith zu lesen. Es handelt sich um den einstigen Grabstein Meinrad Itens. Jahrzehntelang war er neben der Marienkirche im Dorfzentrum platziert. Doch weil er für Renovationsarbeiten an der Kirche im Wege stand, versetzte man ihn im Sommer 2014 an die heutige Stelle an der Hauptstrasse bei Itens Geburtsort im Buechli – am unteren Ende des ihm 1995 ehrenhalber gewidmeten Meinrad-Iten-Weges.

Mit Hingeschaut gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

