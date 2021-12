In einer Neuheimer Kapelle gibt es eine Holbein-Replik zu sehen

Serie Hingeschaut: Der «Holbein» von Neuheim Die kleine unauffällige Kapelle an der Hinterburgstrasse birgt ein bemerkenswertes Gemälde. Es ist einem bedeutenden Meisterwerk der Renaissance nachempfunden. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Das Gemälde des toten Christus im Grab in der Kapelle St.Wendelin stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bild: Andreas Faessler (Neuheim, 9. Dezember 2021)

Das kleine Kapellchen mit einfachem Satteldach an der Strasse von Hinterburg nach Neuheim Dorf ist dem heiligen Wendelin geweiht. Es steht leicht erhöht, vom Trottoir führt eine Treppe zu seiner Tür. So unspektakulär die Wendelkapelle äusserlich scheint, so bedeutend ist sie aus historischer Sicht. Ihre Geschichte reicht bis ins Spätmittelalter zurück, was für einen sakralen Kleinbau dieser Art bemerkenswert ist. Eine ungesicherte Angabe zur Errichtung nennt das Jahr 1520. Bauhistorische Untersuchungen in jüngerer Zeit haben ergeben, dass dies in etwa zutreffen dürfte, möglicherweise stammen die ältesten Mauerstücke gar noch aus dem 15. Jahrhundert.

Bedeutend ist nicht nur die Geschichte des Kapellenbaus für die Zuger Sakrallandschaft, ihr Inneres birgt eine kunsthistorisch wertvolle Ausstattung. Zum einen ist das Renaissance-Altarretabel aus dem frühen 17. Jahrhundert zu nennen (davon wird an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt zu lesen sein), zum anderen – und das ist unser «Fundstück» – ein einzigartiges Ölgemälde, welches hier als Antependium, sprich als Frontverkleidung des Altarunterbaus dient. Es zeigt den toten Heiland im Grabe liegend. Wer mit namhaften Altmeistern vertraut ist, wird gleich erkennen, dass die Darstellung dem bekannten Gemälde «Der Leichnam Christi im Grabe» vom Basler Maler Hans Holbein d. J. (1498–1543) nachempfunden ist. Das Meisterwerk ist um 1520 – also in etwa zur Erbauungszeit der Neuheimer Wendelkapelle – entstanden. Mutmasslicher Auftraggeber war der Basler Humanist Bonifaz Amerbach (1495–1562). Man geht davon aus, dass der Holbein-Christus als zentraler Teil eines Heiliggrabes vorgesehen war, jedoch wegen der sich anbahnenden Reformationsunruhen nie an seinen vorgesehenen Standort gelangt, sondern in Amerbach'schem Familienbesitz geblieben ist.

Überbleibsel eines Heiliggrabes

Die Neuheimer Holbein-Replik trägt die Züge ländlicher Barockmalerei und stammt freilich von ungleich namhafter Hand. Entstanden ist das Gemälde – so schreibt der Zuger Historiker Josef Grünenfelder – in den 1740er-Jahren. Der Kirchenrat von Neuheim beauftragte damals eine Malerin, deren Name nicht vermerkt ist, für die Pfarrkirche Maria Geburt ein neues Heiliggrab zu gestalten. Solche aus mehreren Kulissenschichten bestehenden Schaubühnen wurden stets über die Osterfeiertage aufgebaut, um das biblische Geschehen zu verbildlichen. In ihrem Zentrum war bis zur Nacht auf Ostern jeweils der im Grab liegende Christus zu sehen. Im Kanton Zug hat sich in Oberwil («Hingeschaut» vom 27. März 2021) ein barockes Heiliggrab erhalten.

«Der Leichnam Christi im Grabe» – das Original von Hans Holbein im Kunstmuseum Basel. Bild: Andreas Faessler

Es ist also davon auszugehen, dass der tote Christus in der Wendelkapelle Überbleibsel des einstigen Neuheimer Heiliggrabes ist. Die drei Öllampen über dem Leichnam, welche beim Holbein-Original fehlen, deuten darauf hin, zumal deren Abbildung in Heiliggrabdarstellungen damals üblich war. Die österliche Schaukulisse in der Neuheimer Pfarrkirche ereilte wohl das gleiche Schicksal wie die meisten anderen barocken Heiliggräber: Aus der Mode gekommen, entsorgte man sie achtlos. In Neuheim hat sich demnach das Gemälde des toten Heilandes im Grab erhalten, worauf es irgendwann in die Kapelle an der Strasse nach Hinterburg verbracht worden ist. Seit deren Restaurierung von 1978/79 dient die stimmungsvolle Darstellung als Antependium.

In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

