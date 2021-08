Das Wahrzeichen von Rotkreuz

Serie Hingeschaut: Wie die sehr junge Ortschaft Rotkreuz zu ihrem Namen gekommen ist Ein stattliches Monument aus Sandstein erzählt die Geschichte des jungen Eisenbahndorfs Rotkreuz. Andreas Faessler 20.08.2021, 15.30 Uhr

Das Rote Kreuz im Dorfzentrum ist das Wahrzeichen der Ortschaft. Bild: Matthias Jurt (17. August 2021)

Rotkreuz ist eine vergleichsweise sehr junge Ortschaft und als solche erst ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden an der Stelle, wo die 1864 neu angelegte Eisenbahnstrecke Zug–Luzern die ebenfalls neu gebaute Kantonsstrasse kreuzte. Im Zuge der Entwicklung des Dorfes wuchs Rotkreuz zum eigentlichen Mittelpunkt der Gemeinde Risch heran und löste die alten Zentren Risch und Holzhäusern ab.

Noch um 1860 lagen auf der heutigen Siedlungsfläche von Rotkreuz lediglich ein paar zersprengte Bauernhöfe. Bis ins 18. Jahrhundert ist für dieses Gebiet der Name Rotrüti überliefert. Hier ist seit 1610 ein Wegkreuz nachgewiesen, welches ursprünglich auf der Anhöhe gestanden hatte, wo sich heute die reformierte Kirche befindet. Das alte Kreuz ist auf der Vogteienkarte von Landtwing und Klausner von 1770/73 sichtbar. Es war mit roter Farbe angestrichen, wofür mehrere mögliche Gründe angeführt werden. Zum einen könnte das Rot auf ein blutiges Gefecht zurückgehen, welches hier im 15. Jahrhundert stattgefunden hat, vermutlich zwischen eidgenössischen und habsburgischen Truppen.

Zum anderen lehnt sich die Farbe womöglich dem erwähnten Flurnamen Rotrüti, vormals Rottenrüti, an. Diese Ortsbezeichnung jedoch hat nicht direkt mit der Farbe Rot zu tun, sondern geht entweder auf einen alten Familiennamen «Rot» oder «Rott» oder aber auf den althochdeutschen Begriff «hriot» zurück, was eine Bezeichnung für Schilf respektive Moos war. Ferner ist nicht auszuschliessen, dass das Kreuz – wie viele andere seiner Art – an einen einzelnen Unglücksfall erinnert oder aufgrund eines Gelübdes aufgestellt worden ist und mit seiner Farbe damit in Kontext steht.

Vom Rothkreuzhof zu Rotkreuz

1839 musste das alte rote Kreuz einer Strasse weichen. Aufzeichnungen zufolge trug es zu dem Zeitpunkt die Jahreszahl 1703. Nach seiner Deinstallation aufgrund des Strassenbaus wurde es östlich der im 1807 erbauten Bauernhaus betriebenen Wirtschaft Zum Rothen Kreuz – auch Rothkreuzhof genannt, heute Sonnhaldenstrasse 4 – aufgestellt. Zu dem Zeitpunkt trug die dortige kleine Anhäufung von Gebäuden noch die Bezeichnung «Waldeten», woran heute die Waldetenstrasse erinnert. Das Rote Kreuz wurde ab 1864 zur Namenspatin der sich nun rasant entwickelnden Ortschaft – bis zur Grundbuchvermessung im Jahr 1940 wurde der Ortsname Rothkreuz mit h geschrieben.

1891 wurde das bisherige Modell von einem grossen Sandsteinkreuz abgelöst. In katholischen Gebieten war der jeweilige Grundbesitzer – wenn auch nicht gesetzlich, sondern vielmehr moralisch – verpflichtet, ein abgebautes Wegkreuz zu ersetzen und für die Nachwelt zu erhalten, da er sonst nicht mehr weiter unter Gottes Segen stünde und ihn Unglück ereilen würde.

Das grosse, rote Steinkreuz erinnert an die Namensherkunft des zu einem städtischen Gefüge herangewachsenen Eisenbahndorfes. Es hat seinen heutigen Platz mitten im Dorf in einem üppig bestellten Blumenbeet am Bahntrassee neben der Bäckerei Hotz. Bis zur dortigen Zentrumsentwicklung im Zuge der jüngsten Bautätigkeit hat das Kreuz in einem kleinen Karree gestanden, umgeben von einem kunstvoll angefertigten Eisenzaun mit Törchen.

Das Wahrzeichen der Dorfes

Das stattliche, gemäss Signatur von einem Basler Steinmetz gearbeitete Kreuz erscheint im typischen Stil der Zeit, weist kleeblattförmige Enden auf und steht auf einem grossen Sockel. An diesem sind auf drei Seiten weisse Marmortafeln mit Inschriften angebracht. Vorne steht «Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen». Links ist zu lesen «Gott dem Herrn zur Ehre 1703», wobei diese Zeitangabe auf das Jahr verweist, in dem das ursprüngliche Kreuz ersetzt worden ist. Die aussagekräftigste Inschrift ist diejenige, welche zur Bäckerei Hotz hin zeigt. Sie lautet «Der Ortschaft ihr Symbol 1891» und deklariert damit die Funktion des formschönen Sandsteinmonuments als Wahrzeichen des Dorfes.

