Serie «Hingeschaut» Der Zuger Kantonsratssaal sieht heute aus wie damals – zumindest fast Seit knapp 150 Jahren werden hier die politischen Geschicke von Stadt und Kanton Zug entschieden: Der Kantonsratssaal im Zuger Regierungsgebäude ist ein ästhetisches Gesamtkunstwerk. Andreas Faessler 30.09.2022, 17.00 Uhr

Der Kantonsratssaal von Zug ist das Prunkstück des Regierungsgebäudes am See. Bild: Matthias Jurt (Zug, 28. September 2022)

Wo die Politikerinnen und Politiker Zugs regelmässig fein säuberlich nach Parteien getrennt auf ihren Plätzen sitzen und über Grosses wie Kleines befinden, da liegt viel Geschichte in der Luft. Der hohe Kantonsratssaal beeindruckt mit seiner üppigen künstlerischen Ausstattung im Stil des Klassizismus.

Vieles hat sich hier im Laufe der Zeit geändert, vieles wurde angepasst, erneuert – und doch: Seit der umfassenden Restaurierung 2004 hat der Raum weitgehend sein Aussehen zurückerhalten wie damals zu seiner Entstehungszeit im Jahre 1873. Bis dahin hatte der Grosse Rat Zugs im gotischen Saal des Rathauses getagt. Die Platzverhältnisse waren mit den wachsenden Anforderungen an den politischen Apparat zu eng geworden.

Im September 1867 beschloss der Rat die Errichtung einer «Staatsbaute». Den Auftrag zur Planung erhielt Oberst Johann Caspar Wolff (1818–1891) aus Zürich. Dieser war als enger Mitarbeiter Gottfried Sempers beim Bau des Zürcher Polytechnikums vom Stil des gefeierten Hamburger Baumeisters beeinflusst.

Grosses Augenmerk auf die Ausstattung

Der Kantonsratssaal kam in der Nordhälfte des 1871 vollendeten Regierungsgebäudes zu liegen. Dessen Gestaltung durch den Architekten Wolff persönlich unter Beizug seines Sohnes Caspar Otto war künstlerisch ambitiös, weshalb dafür mehr Zeit einberechnet wurde, als ursprünglich geplant. Pünktlich zur ersten Sitzung im neuen Saal am Montag, 17. März 1873, war die opulente Ausstattung fertiggestellt.

Ein Detail der Malereien mit dem Wappen Zugs. Bild: Matthias Jurt (Zug, 28. September 2022)

Die Ratsmitglieder von damals genossen etwas mehr Wohnzimmerflair als diejenigen von heute: Sie nahmen Platz auf gepolsterten Bänken mit jeweils vier Plätzen. Diese waren je in zwei Reihen angeordnet mit einer Ost-West-Ausrichtung und zeigten auf einen in der Mitte des Saales platzierten Tisch hin, auf dem die silbernen Abstimmungsurnen standen. Die Pulte der Vorsitzenden hingegen waren von Anfang an da, wo sie noch heute sind: an der Nordwand gegenüber der Eingangstür. In der Mitte des Raumes hing einst ein grosser Kristallluster.

Eine neue Sitzordnung

So komfortabel das Sitz- und Anordnungskonzept auf historischen Aufnahmen optisch wirken mag, so wurde es im Laufe der Jahrzehnte zunehmend als unpraktisch empfunden. 1938 überarbeitete der Berner Architekt Max Lutz auf Anweisung von Bundesrat Philipp Etter das Sitzkonzept. Lutz hatte bereits den Nationalratssaal im

Bundeshaus zur Zufriedenheit aller eingerichtet.

Er ordnete in Zug die neuen Pulte so an, dass sie bogenförmig auf das Podium der Vorsitzenden ausgerichtet waren – dies entspricht dem heutigen Zustand. Das dominierende Grün des Raumes wurde mit einem Rotton ersetzt. Im Zuge dieser Anpassungen wurde das Mittelfenster der Nordwand verschlossen. Seither hängt dort das grosse Kruzifix.

Eine weitere Erneuerung des Kantonsratssaales Anfang der 1950er-Jahre erfolgte aus denkmalpflegerischer Sicht unsorgfältig. Grosse Teile der Dekoration wurden geopfert oder lieblos übertüncht, der kunstvoll gemalte Fries mit Wappen, Ornamenten und Porträtmedaillons entfernt. Zudem wurden die zwei äusseren der drei von Dreiecksgiebeln überhöhten Zugangstüren zugemauert und die mittig verbliebene mit einer einfachen Rahmung ohne Bekrönung versehen. Im selben Jahrzehnt ersetzen man die Fenster und bestückte sie mit den bis heute vorhandenen Wappenscheiben. Diese waren ein Geschenk der eidgenössischen Stände an Zug zum 600-jährigen Kantonsjubiläum.

Möglichst zum Urzustand zurück

In den Jahren 1984 und 1985 nahm der Kanton eine umfassende Restaurierung des Saals in Angriff mit dem Ziel, den Zustand von 1873 soweit möglich wieder herzustellen. Der Saal erhielt sein Grün zurück, und die verloren gegangenen Malereien und Stuckaturen wurden rekonstruiert. Was unter der Tünche noch vorhanden war, wurde freigelegt. Bedauerlich: Man verzichtete dazumal, die beiden verschlossenen Portale wieder herzustellen.

Von den ursprünglich drei reich gestalteten Eingangstüren ist nur eine übrig geblieben. Der einstige Dreiecksgiebel ist nicht rekonstruiert worden. Bild: Matthias Jurt (Zug, 28. September 2022)

Am 27. September 2001 war der Kantonsratssaal Schauplatz des schlimmsten Ereignisses der jüngeren Zuger Geschichte: Dem Attentat fielen 14 Menschen zum Opfer, zahlreiche wurden verletzt. Danach tagte der Rat im Saal des Polizeigebäudes und zog in Erwägung, einen neuen festen Ort für seine Sitzungen ausserhalb des Regierungsgebäudes zu suchen. Dieses Ansinnen wurde schliesslich verworfen.

Stattdessen entschied der Rat, in den historischen Saal zurückzukehren. Der Raum wurde 2004 auf den technisch neusten Stand gebracht, ohne dass die historische Substanz tangiert wurde. Diese frischte man umsichtig auf und ergänzte sie, wo nötig. Die heutige moderne Beleuchtung wurde installiert sowie der Boden und die Möblierung erneuert. Das Resultat dieser aufwendigen Restaurierung, an deren Anfang ein furchtbares Ereignis gestanden hat, ist der Kantonsratssaal, wie er sich heute zeigt – ein stimmiges klassizistisches Gesamtkunstwerk.

