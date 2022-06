Serie «Hingeschaut» Diese Fahne hat eine Menge Schwung Noch bis zum nächsten Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln im Spätsommer 2022 hängt im Regierungsgebäude beim Aufgang zum Kantonsratssaal die Fahne des Eidgenössischen Schwingerverbandes. Sie hat eine besondere Geschichte. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 17.06.2022, 16.00 Uhr

Lediglich eine «Leihgabe»: Die Fahne des Eidgenössischen Schwingerverbands hängt noch im Stiegenhaus des Zuger Regierungsgebäudes. Bild: Stefan Kaiser (16. Februar 2021)

Wann die erste Fahne gehisst, getragen oder geschwungen wurde, darüber lässt es sich sogar heute noch streiten. Die Chinesen hatten wehende Tücher, die Römer ihre Feldzeichen. Nationalflaggen hingegen sind neueren Datums. Was auch erwiesen ist: Die alten Eidgenossen führten bei kriegerischen Auseinandersetzungen ihre Banner mit – als Zeichen der Zugehörigkeit. Das Wort «Fahne» leitet sich aus dem althochdeutschen «fano» ab. Dieser Ausdruck geht wiederum auf das lateinische «pannus» zurück. Der Pannus ist ein Stück Tuch, ein Lappen oder ein Lumpen.

Die aktuelle Fahne des Eidgenössischen Schwingerverbandes (EVS) als ein Stück Tuch oder gar Lumpen zu bezeichnen, geht natürlich nicht. Die Fahne ist gegenwärtig im Zuger Regierungsgebäude platziert. Wer dort zum Passbüro geht und einen Blick nach rechts wirft, sieht die Schwingerfahne in einem grossen Kasten an der Wand hängen. Im Kanton Zug befindet sich die Schwingerfahne seit dem Eidgenössischen in Zug im August 2019.

Gestaltet für ein 100-Jähriges

Am jetzigen Ort wird die Schwingerverbandfahne nicht mehr lange bleiben: Im Rahmen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes vom 26. bis 28. August 2022 in Pratteln bringt der Organisationskomitee-Präsident des Eidgenössischen in Zug, Heinz Tännler, die Fahne mit dem Schweizer Kreuz und den weissen Schwüngen in den Kanton Basel-Land. Dort übergibt er die Fahne Thomas Weber, welcher in der Nordwestschweiz das Schwingfest leitet. Weber ist wie Tännler Regierungsrat. Zudem gehören beide der SVP an.

Die aktuelle Fahne des Eidgenössischen Schwingerverbandes ist anlässlich dessen 100-Jahr-Jubiläums gestaltet worden. Am 4. November 1995 ist das Zeichen der Schwinger in Sursee eingesegnet worden. Es ist insgesamt erst das dritte Zeichen, das sich der Eidgenössische Schwingerverband gegeben hat.

Die ersten 20 Jahre seines Bestehens scheinen die Schwinger ohne repräsentatives Tuch ausgekommen zu sein. Ende August 1914 hätte die erste Verbandsfahne beim Eidgenössischen übergeben werden sollen. Es kam wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs nicht dazu – das Schwingfest fand nicht statt. Die erste Schwingerfahne zeigt auf der einen Seite ein Schweizer Kreuz auf rotem Grund. Auf der anderen Seite ist ein Schwingkampf abgebildet.

Die erste Fahne hielt 56 Jahre stand. Der Schwingerverband ersetzte sie 1970 durch eine im Daherkommen ähnliche Fahne. Die Schwinger kämpften auf dieser Fahne jedoch nicht mehr, sie geben sich die Hände. Die aktuelle Fahne schenkte sich der Eidgenössische Schwingerverband dann gleich selber. So schreibt es Fridolin Steinmann im Buch über das 100-Jahr-Jubiläum des Schwingerverbandes.

Ohne Fahne kein Höhepunkt

Die Idee, einen Eidgenössischen Schwingerverband zu gründen, lieferte ein Turnlehrer bei einem Schwingfest in Zürich im Jahr 1894. Der Gründungsakt des Verbandes fand dann im darauffolgenden Jahr statt. Zum Fahnenakt schreibt Steinmann:

«Die Fahnenübergabe auf dem Festplatz, mit den althergebrachten Zeremonien, dem Weiheakt und den Reden, bildet nebst der Siegerehrung jeweils den Höhepunkt eines Festes.»

Ob es am 8. September 2024 beim Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest in Appenzell eine neue Schwingerfahne gibt, ist reine Spekulation. Fakt ist hingegen, dass der Mitgliederanstieg über die Jahre eindrücklich ist: Waren es 1914 erst 3411 Mitglieder, so zählte der Verband 1944 bereits 13'100. Heute darf der ESV auf die Unterstützung von über 50'000 Schwingerfreunden zählen. Was zudem sicher ist: Auch bei diesem «ausserterminlichen» Schwingeranlass wird kein Sitzplatz leer bleiben.

In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

