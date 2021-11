Hingeschaut: Kunst im Siemens-Areal in Zug

1956 in Madiswil bei Langenthal BE geboren, lebt und arbeitet die Künstlerin Barbara Jäggi in Luzern. Die gelernte Textilentwerferin bildete sich in Basel und Luzern weiter. Seit 1985 ist sie als freiberufliche Bildhauerin tätig und häufig an Kunstausstellungen präsent. Auszeichnungen und Studienaufenthalte in Paris, Genua und Berlin prägten die Jahre ihres Schaffens. Barbara Jäggi hat als Metallplastikerin mit ihren komplexen, der Natur nachempfundenen organischen Skulpturen eine eigene Handschrift entwickelt. Zahlreiche ihrer Kunstwerke finden sich im öffentlichen Raum.