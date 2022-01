Zug: James Turrells Architekturlicht im Bahnhof als Tor zur Stadt

Serie Hingeschaut: Ein Architekturlicht als Tor zur Stadt Einem Zusammentreffen glücklicher Fügungen verdankt Zug die hohe Ehre, das erste permanente Werk eines weltberühmten Künstlers an einem prominenten öffentlichen Ort – dem Bahnhof – präsentieren zu dürfen: «Light Transport». Jürg Johner Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

James Turrell ist der Künstler vom Bahnhof Zug. Archivbild Neue ZZ

Wir schreiben das Jahr 2003: Der dritte Zuger Bahnhof entsteht – es gebricht noch einer Arbeit zum Thema «Kunst im Bau». Einmal kommt Direktor Mathias Haldemann das Verdienst zu, den amerikanischen Künstler James Turrell, für den er gerade eine Ausstellung im Kunsthaus Zug ausrichtet, für dieses Projekt gewinnen zu können – im Einvernehmen mit Architekt Klaus Hornberger. Zum anderen fühlt sich Turrell erst in der guten Gesellschaft der kongenialen, global bedeutsamen Kunstschaffenden Tadashi Kawamata (Installationen vom Kunsthaus bis zum Brüggli) sowie Ilya und Emilia Kabakov (Brunnen-Skulptur am Bahnhofplatz) in Zug wohl.

Und das Kunststück gelang: Bis zum heutigen Tag und weit darüber hinaus bestaunen Heimische wie Passanten dieses grandiose Lichtspektakel in herausragender Architektur – eine äusserst rare, überaus formidable Verschmelzung zu einem sinnlichen Lichtraum, welcher in der Dämmerung seine volle Kraft entfaltet.

Während unten geschäftiges Treiben herrscht, leuchtet die Bahnhofshalle oben in stimmigen Farbtönen. Archivbild: Stefan Kaiser (Zug, 2013)

Die Architektur schafft per se wenig bildhafte Präsenz, stellt jedoch mit ihrem visuellen Resonanzraum eine angemessene Kulisse für die Hauptattraktion des Gebäudes dar: ein zauberhaftes Farbenschauspiel, worin Rot, Blau und Grün in ihrem Wechsel mit fliessenden Übergängen den offenen Raum des Baukörpers aufweiten und verengen. Das Licht lässt den Bahnhof unterschiedlich erscheinen; es verändert die Materie, ohne sie aufzuheben.

Eine Lichtskulptur von unerreichter Qualität

Die Farben verwandeln den Raum in eine auch von aussen sichtbare Lichtskulptur von unerreichter Qualität. Von daher empfiehlt es sich unbedingt, diese von aussen – sozusagen als wichtiges modernes Eingangstor urbanen Massstabes – wie von innen, zum Exempel von der ersten Etage der fünfgeschossigen Bahnhofshalle mit deren Verjüngung nach Norden, als magische Lichtkunst aus der «Stille» auf sich einwirken zu lassen, derweil nur wenige Meter unterhalb geschäftige Betriebsamkeit herrscht.

Alle 90 Minuten wechselt der Farbton. Archivbild: Stefan Kaiser (Zug, 2013)

Die computergesteuerten, 90 Minuten dauernden Lichtszenen lassen sich wie folgt beschreiben: Die Lichtfarben werden erzeugt durch separat ansteuerbare, rot, grün und blau befilterte Fluoreszenzröhren. Reflektoren projizieren die leuchtenden Farben an die Fassaden auf vorgehängte Storenflächen; im Glasdachbereich wird die Lichtreflexion über einen Siebdruck erzeugt, und bei den Obergeschossen der Halle leuchten die sandgestrahlte, gläserne Brüstung, die Storen der inneren Glasfassade sowie die Untersicht der Erschliessungsgalerien.

Licht offenbart sich selbst

Es entsteht das Faszinosum eines Lichtraumes, dessen subtile und dennoch intensive Stimmungen und deren Variationen zum Schauen einladen und Aufmerksamkeit erheischen. Veränderungen des Tageslichts von der Dämmerung zur Nacht begleiten diesen Prozess und schaffen einen Ort, der nicht mehr statisch verharrt, sondern wechselnde, intensive Szenerien entfaltet.

So spricht der Meister selber zu uns:

«Licht ist nicht etwas, das andere Dinge erleuchtet, sondern eine Substanz, die sich selbst offenbart.»

Und weiter umgreifend: «Das Sinnliche erfühlen, der Wahrnehmung bewusst werden, die Reflexion suchen.» Physische Architektur verwandelt sich in eine immaterielle, sinnliche Erscheinung. «Licht nimmt umgekehrt körperliche Qualitäten an, wird gewissermassen zum greifbaren Stoff.»

Der 1943 in Los Angeles geborene James Turrell schloss seine Studien in Wahrnehmungspsychologie, Mathematik und Kunstgeschichte 1965 am Pomona College mit dem Bachelor of Arts in Psychologie sowie jene in Kunstwissenschaft 1973 an der Claremont Graduate School in Kalifornien mit dem Master of Arts in Kunst ab.

Das Lichtspektakel im Innern wirkt auch nach aussen. Archivbild: Werner Schelbert (Zug, 2003)

Der US-Amerikaner arbeitet direkt mit Licht und Raum, um Kunstwerke zu schaffen, welche die Betrachtenden mit den Grenzen und Wundern der menschlichen Wahrnehmung in Berührung bringen. Er zitiert oftmals das Gleichnis von Platons Höhle, um die Vorstellung einzuführen, dass wir in einer Realität unserer eigenen Schöpfung leben, abhängig von unseren menschlichen Sinneseinschränkungen sowie kontextuellen und kulturellen Normen. Das zeigt sich exemplarisch in Turrells über 80 Skyspaces, Kammern mit einer Öffnung in der Decke zum Himmel hin.

Rekord-Kunstwerk in Arizona

Ab 1977 arbeitet Turrell mit seinem ambitioniertesten, monumentalsten Projekt im Roden Crater, in einer Wüste im Norden Arizonas, am grössten je von Menschenhand geschaffenen Kunstwerk. In einem erloschenen Vulkan entsteht nach astronomischen Berechnungen ein System in den Krater geschnittener unterirdischer Kammern, Tunnel, Gängen, Aussichtspunkten, die Ausblicke auf das Licht der Gestirne bei Tag und Nacht ermöglichen, wobei sich natürliches und künstliches Licht zu einem unmittelbaren, einzigartigen Erlebnis verbinden und unser Gefühl für Himmel und Erde verstärken – und zwar ohne den Umweg über Symbolik oder bildliche Darstellung, worauf Zeitlosigkeit und Faszination seiner Arbeiten beruht. James Turrell erhielt zahlreiche Auszeichnungen in Kunst und Architektur.

James Turrell über seinen Roden Crater: (Englisch)

In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

