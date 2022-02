Unterägeri: Bronze-Statue steht mitten im Dorfzentrum

Serie Hingeschaut Seit dem Jubiläum steht dieses närrische Trio mitten in Unterägeri 2014 machte sich die Wylägerer Fasnachtsgesellschaft selbst ein grosszügiges Geschenk: Das eindrucksvolle «Narrendenkmal» an der Alten Landstrasse in Unterägeri war von langer Hand geplant worden. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das bronzene Fasnachtstrio in Unterägeri hat sich die Wylägerer Fasnachtsgesellschaft 2014 zum Geschenk gemacht. Bild: Maria Schmid (11. Februar 2022)

Gewisse Dörfer in der Zentralschweiz identifizieren sich ganz besonders stark über ihre Fasnachtstradition – so weit, dass sie ihren traditionellen Narrenfiguren gar dauerhafte Denkmäler setzen. In Steinen etwa, dem Schwyzer Fasnachtsdorf schlechthin, steht bereits seit Jahren mitten im Zentrum eine fast lebensgrosse Bronzefigur der beiden Hauptfiguren Talibasch und Välädi. Ähnliches findet man in Brunnen: Hier trifft man einen Nüssler an, ebenfalls lebensecht gestaltet und aus hochwertiger Bronze gegossen.

Seit Januar 2014 rühmt sich auch die Wylägerer Fasnachtsgesellschaft in Unterägeri einer eigenen Narrenskulptur in Form eines Kunstwerkes mitten im Dorf – und diese besteht gleich aus drei Figuren. Zum einen zeigt sie einen Nüssler mit Besen, Hut und Schellengurt, ganz in ähnlicher Gestalt, wie ihn beispielsweise Steinen, Schwyz und Brunnen auch kennen. Als mittlere Gestalt des Trios grinst einem als närrisches Symbol der Wylägerer Fasnacht der Badjöggel mit seiner Obsinase entgegen. Und mit nicht weniger Schalk im Gesicht steht zu Badjöggels Linken Bomerhüttli Ysebäänli, die Figur der jüngsten der Wylägerer Brauchtumsgruppe.

Nüssler Bild: fae

Lang gehegter Wunsch

Das zum figürlichen Kunstwerk gewordene Unterägerer Fasnachtstrio steht an der Alten Landstrasse beim Schulhaus Acher, direkt gegenüber vom Chor der neuen Pfarrkirche. Das Thema einer eigenen, dauerhaften Fasnachtsfigur hatte bei den Wylägerer Fasnächtlern schon viele Jahre zuvor im Raum gestanden. Vor allem Max Büchi, von 1980 bis 1997 Narrenvater und Präsident, sowie Xaver Stierli, von 1975 bis 1992 Vizepräsident, haben den Wunsch nach einem Denkmal immer wieder eingebracht. Als schliesslich das 50-Jahre-Jubiläum der 1964 gegründeten Wylägerer Fanachtsgesellschaft in Sichtweite rückte, sollte dem langjährigen Begehren endlich nachgekommen werden: An der Hauptversammlung im Jänner 2010 wurde endlich der Beschluss gefasst, dass die Fasnächtler mit einem Denkmal beschenkt werden sollen.

Badjöggel Bild: fae

Im folgenden März kümmerte sich eine kleine Projektgruppe um die Ausführung. Zunächst liess man von mehreren Künstlerinnen und Künstlern Entwürfe einreichen, wie sie die Vorstellungen der Fasnächtler für ihre Skulptur umsetzen würden. Im Folgejahr entschied sich ein Gremium aus Fachleuten und Mitgliedern der Ehrengarde für den Vorschlag der bekannten Künstlerin Esther Schöni aus Brunnen. Nach letzen kleineren Anpassungen und Feinschliffen am Entwurf wurde die Narrenskulptur im Jahre 2012 schliesslich in der Form bestellt, wie sie sich heute präsentiert – ausdrucksstark, humorvoll und von herausragender bildhauerischer Qualität.

Grosszügige Sponsoren tragen das Projekt mit

Auf den Platz hinter der neuen Pfarrkirche hat man sich schliesslich geeinigt, nachdem zuvor erwogene Standorte mittlerweile nicht mehr verfügbar waren. Die veranschlagten Kosten von 70'000 Franken konnte die Fasnachtsgesellschaft dank grosszügiger Spenden der Bürger- wie Einwohnergemeinde, der Korporation sowie von Gewerbe, Stiftungen und aus privaten Kreisen decken – gar mit einem Überschuss. Im Herbst 2013 war fast alles bereit: Der massive rechteckige Steinsockel war erstellt und Esther Schönis Narrenskulptur in ihre Endform gegossen – von der Giesserei Lötscher in Neuheim.

Bomerhüttli Ysebäänli Bild: fae

Es nahte mit dem 50. Geburtstag der Wylägerer Fasnachtsgesellschaft der grosse Moment; am Samstag, 1. März 2014, sollte die neue, in einer kreisrunden Vertiefung platzierte Narrenskulptur im Rahmen einer grossen Feier enthüllt werden. Obschon sich der Winter an jenem Tag seines Namens gerecht zeigte, wurde eigens für die Enthüllungsfeier der ökumenische Narrengottesdienst ins Freie verlegt. Eine grosse Schar von Fasnächtlern – unter ihnen mit Hugo Nussbaumer ein besonders stolzer Narrenvater –, Guggenmusiken und neugierigen «Zivilisten» hatten sich neben den Projektverantwortlichen und der ausführenden Künstlerin eingefunden. Staunen und Freude waren gross, das Kunstwerk kam sichtlich gut an.

Im Folgejahr wurde die Narrenskulptur offiziell in die Obhut der Gemeinde übergeben, gemeinsam mit dem überschüssigen Geldbetrag aus den gesammelten Spenden, welcher für den laufenden Unterhalt der Skulptur eingesetzt werden sollte.

In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen