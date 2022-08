Serie «Hingeschaut» Wie eine Luzernerin aus Nidwalden in Zug einen Raum für die Trauernden schuf Die Künstlerin Johanna Näf hat 2008 die Aufbahrungshalle in Allenwinden gestaltet. Sie kreierte einen Raum, der Ruhe ausstrahlen soll. Caila Schilling Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

«Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst», Johannes 1,5. Dieser kurze Bibelvers steht an der Wand des Aufbahrungsraumes in Allenwinden. Die Wände der Aufbahrungshalle sind von zahlreichen Linien in Grau- und Brauntönen geprägt, welche zu einem zu verschmelzen scheinen.

Die Künstlerin Johanna Näf hat den Innenraum Aufbahrungshalle in Allenwinden gestaltet. Bild: Stefan Kaiser (Allenwinden, 17. August 2022)

An gewissen Stellen wurden mit einzelnen roten Linien Akzente gesetzt. Der Raum ist aufgrund der Farbwahl keinesfalls düster: Er wirkt hell und einladend. In der hinteren Hälfte des Raumes ziert ein rotes Kreuz aus Glas die Wand.

Gestaltung einer Aufbahrungshalle als neue Herausforderung

Die Künstlerin Johanna Näf gestaltete 2008 den Innenraum der Aufbahrungshalle in Allenwinden. Für dieses Projekt wurde sie von den Zuger Röösli Architekten angefragt, mit welchen das Projekt in Zusammenarbeit erfolgte. Das Grundkonzept war, einen Raum zu gestalten, der eine beruhigende Ausstrahlung haben soll. Ein Raum, in welchem die Trauernden ihre Ruhe finden und in Gedanken bei den Verstorbenen sein können. Sie sollen laut Näf ihre Trauer ungestört verarbeiten dürfen.

Die freischaffende Künstlerin hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie einen Aufbahrungsraum gestaltet und nahm die neue Herausforderung gerne an. Sie erstellte als Erstes ihr Werk, welches die Wand zieren soll und liess es dann in einem nächsten Schritt als Tapete vergrössern. Da sie Trauer als eine düstere Emotion sah, wählte sie graue und braune Farbtöne. Die roten Details sollen für ein wenig Licht sorgen. Der Bibelausschnitt gleich beim Eingang des Raumes soll den Trauernden Halt geben.

«Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst», Johannes 1,5. Bild: Stefan Kaiser (Allenwinden, 17. August 2022)

«Es lebt», sagt Künstlerin Johanna Näf:

«Die einzelnen Linien sind wie Lebenswege, die sich kreuzen. Es zeigt die Begegnungen, welche wir in unserem Leben machen.»

Die Lebenslinien bieten eine Möglichkeit, um ihnen mit dem Finger nachzufahren und dabei seinen Gedanken nachzugehen.

Ihre Kunst ist in ganz Zug vertreten

Näf wohnt heute in Luzern, wo sie auch ihr Atelier hat. Zuvor lebte die gebürtige Stanserin für 30 Jahre im Kanton Zug. Von 1976 bis 1979 besuchte sie für ihre Ausbildung die F+F, eine Schule für experimentelle Gestaltung in Zürich. Johanna Näf ist seit 45 Jahren als Künstlerin tätig.

Die Luzernerin ist vielfältig in ihrem Handwerk. Sie arbeitet dreidimensional und ihre Grossplastiken spielen mit Volumen, Oberflächen und Materialien. Sie ist spezialisiert auf Kunst am Bau, nutzt aber auch Fototechniken wie Fotogramme. Beim Schaffen fasziniert die Luzerner Künstlerin, dass sie auf Räume und Orte eingehen kann. Zudem spiele beim Kreieren sehr viel Gedankenarbeit mit. «Es beginnt immer mit Assoziationen: Es muss zuerst assoziiert werden, was jeweils passen könnte», erzählt sie.

Ihre Kunst ist in fast allen Zuger Gemeinden an diversen Orten wie zum Beispiel im Vorraum der Gemeindeverwaltung Menzingen (Korpus, 1993) oder als Wandinstallation im Pflegeheim Ennetsee (Wandblüten, 2002) aufzufinden. Ihre Werke reichen jedoch noch viel weiter: Sie können in der ganzen Schweiz sowie auch in Deutschland gesehen werden.

Zu Näfs eindrücklichsten Arbeiten zählen der Föhnkanal in Altdorf von 1995 sowie das Wassertor, welches sie 1996 beim Bootshafen Buochs in Nidwalden kreierte.

Aktuelle Projekte und Ausstellungen

Im Gespräch erzählt die Künstlerin von ihrem letztwöchigen Aufenthalt im Schloss Gleina in der ehemaligen DDR. Mit einer Einladung wurde ihr die Möglichkeit gegeben, für eine Woche an der Seite von weiteren Künstlern dort zu arbeiten. «Das Ambiente war toll, wir wurden bestens betreut und ich konnte viele neue Leute kennen lernen», so Jolanda Näf zu ihrem Aufenthalt in Deutschland. Die Werke der Kunstschaffenden werden bis im Oktober im Schloss ausgestellt.

Als Nächstes steht ihre eigene Ausstellung in Luzern an, welche am 20. August eröffnet wird und einige ihrer Kunstwerke zeigt.

Weitere Infos zu Näfs Werken und Galerien

