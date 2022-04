Beinhaus Baar: Ein zeitloses Gleichnis mahnt zu Güte

Serie «Hingeschaut» Ein zeitloses Gleichnis am Baarer Beinhaus mahnt zu Güte – und droht mit der Hölle Die bildliche Erzählung vom reichen Prasser und dem armen Lazarus an der Aussenwand der Annakapelle ist von hohem Seltenheitswert. Die Malerei ist im 16. Jahrhundert entstanden. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 08.04.2022, 15.30 Uhr

Im Schatten der stattlichen Baarer Pfarrkirche wird das ehemalige Beinhaus St.Anna gleich daneben fast zur vermeintlichen Nebensächlichkeit. Mehr als zu Unrecht, ist es doch aus kunst- und kulturhistorischer Sicht ein wahres Juwel.

Und das beschränkt sich nicht etwa auf seine Innenausstattung: An der kirchseitigen Aussenwand findet sich ein weitherum einzigartiges Gemälde aus dem 16. Jahrhundert.

Das Gleichnis vom Prasser und dem armen Lazarus an der Baarer Beinhauskapelle St.Anna stammt aus dem 16. Jahrhundert. Bild: Maria Schmid (31. März 2022)

Das Wandbild zeigt eine Schar von Toten, die einem rechtschaffenen Mann zu Hilfe kommen, als er von Räubern bedroht wird. Dies als Dank, weil der Fromme stets für die armen Seelen gebetet hat («Hingeschaut» vom 3. April 2013).

Angesichts dieser eindrücklichen Szenerie entzieht sich die zweite, direkt rechts an das Bild der «dankbaren Toten» anschliessende Malerei aus derselben Zeit ein wenig der Wahrnehmung. Die Darstellung ist nicht minder spannend, ihr Inhalt lässt sich in denselben Themenkreis einordnen: Gutes Tun wird mit Gutem belohnt, schlechtes Tun mit Verdammnis.

Letzteres wird in ebendiesem kleineren, aber ebenso detailreichen Gemälde dargestellt – als Gegenpart zum Hauptbild. Es zeigt ein Gleichnis aus dem Lukasevangelium, dasjenige des reichen Prassers und des armen Lazarus.

Kein würdiger Gast

In drei Abfolgen, begleitet von Spruchbändern, wird die Erzählung am alten Baarer Kerchel dargestellt. Die ausschlaggebende Handlung der Geschichte nimmt im Mittelteil ihren Lauf: Lazarus hat bei einem reichen Mann an die Tür geklopft und um etwas zu essen gebeten. Im Inneren des Hauses sitzt der Hausherr mit seiner Frau am reich gedeckten Tisch und schlemmt. Die Frau rät ihm fast prophetisch: «Dem Bättler wir was gebe wöllen, sonst Gott möcht straffen mit der Hölle.»

Der Prasser schlägt sich am reich gedeckten Tisch die Wampe voll. Bild: Maria Schmid (Baar, 31. März 2022)

In seiner Arroganz und angewidert ob des Armen Anwesenheit vor seinem Hause antwortet der reiche Prasser: «Der Bättler mihr unwärdher (unwürdig/unwert) Gast, missgön ihm Brossmen aus meim Palast. Schleipft ihn geschwindt hinauss zur Thür, an sonst ich von ihm ein Grouss verspür.»

Mit einer abweisenden Handbewegung weist der Prasser auf die Szene vor dem Haus, wo zwei Bedienstete den armen Lazarus vom Grundstück befördern, während die Haushunde seine offenen Wunden an den Beinen lecken. Lazarus: «Kein Mensch verbindet mir mein Wundt, Auss Erbärmet (...) schlägten mich die Hundt.»

Darunter sieht man jetzt den reichen Prasser zur Strafe in die flammende Hölle fahren – er fällt dem Leibhaftigen in der Gestalt eines finsteren Ungeheuers in den gierigen Schlund. Darüber die mahnenden Worte:

«Missgönnst dem Bättler Spis und Wasser, strafft Gott dich, richer Prasser. Jetzo fahrest mit schröcklichem Krachen dem Tüfel in den Höllenrachen.»

Ganz oben über dem Bildteil mit der Hausszene liegt währenddessen unter freiem Himmel der arme Lazarus mit seinen wenigen Habseligkeiten und wunden Beinen – er schläft oder hat vielmehr seinen Lebensgeist ausgehaucht. Über seinem Haupt erscheint ein Engel als Himmelsbote. Das dazugehörige Spruchband lautet: «So bishär mein Leben trurig war, dafür geniess jetzt und immerdar – umb Schmerzen und dero Bitterkeit – die himmlische Gnad und Seligkeit.»

Der abgewiesene Lazarus wird hinausbefördert. Bild: Maria Schmid (Baar, 31. März 2022)

Ein seltenes Bildthema

So zeitlos und aus christlicher Sicht fundamental die Moral von der Geschichte ist, so erstaunt es, dass das Gleichnis des Prassers und des Lazarus grundsätzlich nur selten in Bildprogrammen vorkommt.

Es ist deshalb wohl kein Zufall, dass im Chaibenturm in der Zuger Altstadt eine inhaltlich und stilistisch sehr ähnliche Darstellung aus derselben Zeit existiert. Naheliegend nämlich, dass es sich um ein und denselben Urheber handelt – vermutlich den zwischen 1554 und 1577 in Zug nachgewiesenen Maler namens Oswald Koch, zuweilen fälschlicherweise als Oswald Müller angeführt. Sein Hauptwerk in Zug war die Ausmalung der Oswaldkirche nach deren Umbau zur heutigen Basilika.

Der geizige Prasser kommt in die Hölle. Bild: Maria Schmid (Baar, 31. März 2022)

Einzelne italienische und flämische Meister des 16. und 17. Jahrhunderts haben das Lazarus-Gleichnis in ihrem Werk aufgegriffen. Bei späteren Künstlern gestaltet sich die Suche schon deutlich schwieriger – fündig wird man jedoch im Belvedere Museum in Wien. Dieses ist im Besitz eines hervorragenden Doppelwerkes vom Biedermeiermaler Josef Danhauser (1805–1845). Im ersten Gemälde zeigt er den geizigen Prasser in Saus und Braus lebend, an der Tür ein ausgezehrter Bettler um ein Almosen bittend.

Im Gegenstück schliesslich sieht man den Prasser im zerschlissenen Gewand am Tisch sitzen, wo Mönche die Klostersuppe an Bedürftige ausschöpfen. Im Gegensatz zum Gemälde am Baarer Beinhaus hat den Prasser bei Danhauser kein biblisch-infernales, sondern ein irdisches Schicksal ereilt; er hat sein gesamtes Vermögen verloren und ist nun genauso arm und bedürftig wie der Bettler, den er einst abgewiesen hatte.

Mit Hingeschaut gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

