Hingeschaut: Die Zuger Pfarrkirche Guthirt und ihre Monstranz

Serie «Hingeschaut» Eine neue Kirche sucht nach neuen Formen Der Pfarrer der 1937 fertiggestellten Stadtzuger Pfarrkirche Guthirt war zukunftsgerichtet und wünschte zeitgemässes Kirchengerät. Er bestellte eine Monstranz bei einem Künstler, welcher diese Einstellung teilte. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 10.06.2022, 16.30 Uhr

Modern und würdevoll: Otto Zweifels Strahlenmonstranz aus vergoldetem Silber in der Zuger Pfarrkirche Guthirt. Bild: Regine Giesecke

Fast jede Pfarrei in der von tiefem Volksglauben und Tradition geprägten katholischen Schweiz hegt und pflegt ihren eigenen Kirchenschatz. Von Vortragskreuzen über Kelche aller Arten, Ziborien, Weihrauchfässer, Kerzenstöcke und Monstranzen bis hin zu Reliquiaren reicht die Vielfalt an liturgischem Gerät, welches meist an einem sicheren Ort verwahrt wird. Nicht wenige der Schatzkammern nämlich bergen das eine oder andere künstlerisch und materiell besonders wertvolle Objekt.

Bei einem Blick in die «Schatztruhe» der Stadtzuger Pfarrkirche Guthirt fällt ein Exponat ganz besonders ins Auge. Das Präsentationsgefäss für den allerheiligsten Leib Jesu, die Monstranz, ist hier ganz anderer Machart als anderswo. Man kennt Monstranzen meist als überbordend prächtige Schaugeräte mit reichster barocker Zier oder als filigrane gotische Turm-Konstruktionen.

Die Monstranz der 1937 geweihten Guthirt-Kirche ist ein stilistisch aussergewöhnliches Kunstwerk und ist wenige Jahre nach Fertigstellung des Kirchengebäudes entstanden.

Modern und vorausschauend

Es war ein Auftragswerk des damaligen Pfarrers Anton Lautenschlager (1898–1965), welcher in seinem Verständnis für kirchliche Formensprache sehr zukunftsorientiert eingestellt war und bewusst einen Künstler wählte, welcher diese Haltung teilte.

So wurde der in Zürich geborene, später in Luzern tätige Silberschmied Otto Zweifel (1910–1977) mit der Herstellung einer Monstranz für die Guthirt-Kirche betraut. Zweifel galt als wegweisender Künstler, wenn es darum ging, modernes liturgisches Gerät dem vorherrschenden Kunstgeschmack der Zeit entsprechend zu konzipieren.

Für die neue Pfarrei Guthirt in Zug schuf er eine 70 Zentimeter hohe «Sonnenmonstranz» aus vergoldetem 800er-Silber, gepunzt mit der Meistermarke OZ. Der Fuss ist flach und tellerartig. Ein röhrenförmiger, gerader Schaft trägt einen ebenfalls tellerartigen Schirm mit einer gedrückten Kreisspirale, welche auf das verglaste Behältnis für das Allerheiligste im Zentrum hinzielt.

Von diesem Behältnis gehen 15 gebogene, regelmässig angeordnete Strahlen aus. Sie bestehen je aus einem Stab, welcher auf beiden Seiten auf der gesamten Länge von einem schlingenförmig-rhythmisch gebogenen Draht verziert ist. Die Lunula – die gebogene Schienenhalterung für die heilige Hostie – ist nicht in der Monstranz fixiert, sondern kann mittels Schiebevorrichtung entfernt werden, sodass der Leib Christi herausgenommen werden kann, ohne ihn zu berühren.

Trotz ihrer vergleichsweise einfachen Form strahlt Otto Zweifels Monstranz Anmut und Würde aus. Einerseits durch die edle Vergoldung, andererseits durch den Schimmer- und Spiegelungseffekt des Rundschirmes, welcher den Strahlenkranz hinterfängt.

Einsatz am Gründonnerstag und Herz-Jesu-Freitag

Die Zweifel-Monstranz der Guthirt-Kirche kommt jährlich am Gründonnerstag zum Einsatz. Dann wird sie mit dem konsekrierten Brot im Rahmen einer kleinen Prozession in die Krypta unter der Kirche getragen und dort zur Anbetung aufgestellt.

Ebenfalls präsentiert wird die Monstranz jeweils am ersten Freitag des Monats, dem Herz-Jesu-Freitag. Im Anschluss an den Gottesdienst wird mit ihr der Segen erteilt. Dazu trägt der Priester ein Mantelvelum, mit dem er die Monstranz anhebt, ohne sie mit den Händen direkt zu berühren.

Öffentliche Führung Im Rahmen von «Kunst und Architektur über Mittag» findet am Mittwoch, 29. Juni, um 12.15 Uhr eine öffentliche Führung in der Kirche Guthirt statt. Treffpunkt vor dem Haupteingang, die Teilnahme ist kostenlos.

In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

