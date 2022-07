Als man in Unterägeri den Platz in der Kirche reservieren konnte

Serie «Hingeschaut» Einen festen Platz in der Kirche reservieren? In Unterägeri war das einst Usus Es ist ein System, das schon vor langer Zeit zum Auslaufmodell geworden ist: kostenpflichtige Sitzplatzreservationen in der Kirche. In der Marienkirche in Unterägeri erinnern ein paar Relikte an diese Praxis. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Über den Kirchenstühlen an den Wänden in der Unterägerer Marienkirche haben einige alte «Schiltli» die Zeit überdauert. Sie tragen die Namen der Person, für die der jeweilige Sitz reserviert war. Bild: Maria Schmid (22. Juli 2022)

Hier sitzt «Die edle schatzungswürdige Frau Frau Doktorin Maria Anna Dorothea Hess gebohrne Iten, 1813». Dies ist auf einem alten Blechschild gerade noch knapp lesbar. Das Täfelchen ist in einem recht mitgenommenen Zustand. Noch gut erkennbar ist das Familienwappen der Iten unter der Inschrift. Es ist eines von mehreren sogenannten «Schiltli» in der Unterägerer Marienkirche, welche die Zeit überdauert haben.

Die Schildchen sind am Täfer über einigen der erhöhten Einzelsitze angebracht, die sich den Wänden des Kirchenschiffes entlang aufreihen. Diese Art historischen Kirchengestühls für das Volk ist an sich schon eine kleine Besonderheit, eine ähnliche Ausstattung in der näheren Umgebung finden wir nur in der Pfarrkirche von Menzingen.

Die verbliebenen Schiltli sind sich in der Form zwar ähnlich, aber dennoch individuell gestaltet. Einige sind, wie das oben beschriebene, aus Blech gefertigt, andere sind direkt aufs Täfer gemalt. Bei einigen steht lediglich ein Name drauf – etwa bei «Fr. Anna Maria Hüsler» –, bei anderen fast schon eine kleine Biografie – je nach Stellung, Ansehen und wohl auch Solvenz der oder des Genannten. Doch alle haben, oder besser hatten, dieselbe Funktion: Der jeweilige Platz war stets für die Person reserviert, deren Name auf dem Schild steht.

Eine wichtige Einnahmequelle

Vom 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert war es in vielen Pfarreien Praxis, dass sich Kirchgängerinnen und Kirchgänger gegen Zahlung einen fixen Sitzplatz für die Messe sichern konnten. Die Männer feinordentlich auf der Epistelseite rechts in der Kirche, die Frauen auf der Evangelienseite, also links.

Der Platz von Herrn Hess. Bild: Maria Schmid (22. Juli 2022)

Dies wurde in der zwischen 1717 und 1725 erbauten Marienkirche von Anfang an bis ins 19. Jahrhundert hinein so gehandhabt. Der Zweck eines solchen Systems liegt auf der Hand: Es war eine Einnahmequelle für die Pfarrei. Das Geld kam unter anderem dem Unterhalt der Kirche zugute.

Das Eintreiben der geschuldeten «Reservationsgebühren» habe den zuständigen Buchführer Sigmund Heinrich damals viel Aufwand gekostet, schreibt der Zuger Kunsthistoriker Josef Grünenfelder in seiner Geschichte zur Marienkirche. Ob die Unterägerer Kirchgängerinnen und Kirchgänger durch schlechte Zahlungsmoral glänzten?

Im Raum Salzburg war für die Praxis einer solchen Sitzreservation in der örtlichen Kirche der Begriff «Stuhllösung» in Gebrauch. Das Wort bezieht sich nicht auf das Lösen eines «Problems», sondern auf das Lösen im Sinne, wie wir es verwenden, wenn wir ein Busbillett «lösen». Man löst einen Stuhl.

Der Platz von Herrn Iten. Bild: Maria Schmid (22. Juli 2022)

Eindrücklicher Zeuge einer solchen Stuhllösung von einst ist etwa in der Pfarrkirche von St.Wolfgang im Salzkammergut zu finden. Die alten Kirchenbänke hier sind bis heute fast vollständig mit Namensschildchen der Kirchgängerinnen und Kirchgänger von einst versehen.

Da einheitlich, dort unterschiedlich

Ist die Machart der Schilder in St.Wolfgang eher einheitlich, so haben andere Pfarreien ihren «Sitzmietern» augenscheinlich gestalterische Freiheiten gewährt.

Hierzu liefert die Salesianerinnen-Klosterkirche im bayerischen Dietramszell ein bemerkenswertes Beispiel. Form, Farbe und Machart der Schilder sind dort durchs Band unterschiedlich. Viele bestehen aus Blech, aus Messing, jene aus jüngerer Zeit aus Emaille; sie sind bedruckt, graviert, gestanzt.

Einige Schiltli sind gemalt, andere bestehen aus Metall. Bild: Maria Schmid (22. Juli 2022)

Viele von den kunstvollen Platzkennzeichnungen in Unterägeri sind in den 1940er-Jahren entfernt worden. Die verbliebenen zeigen, dass es hier offenbar Usus war, das Familienwappen miteinzubeziehen.

Brauchen tut ein solches System heutzutage kaum eine Pfarrei mehr, denn freie Plätze gibt es in den Kirchen mittlerweile mehr als genug.

In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

