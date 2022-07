Serie «Hingeschaut» Fast wäre das Neuheimer Schmiedhaus dem Zerfall preisgegeben worden Der eindrückliche Riegelbau im Zentrum Neuheims prägt das Gesicht des Dorfes wie kein anderer. Die Geschichte der Liegenschaft reicht ins Mittelalter zurück. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 29.07.2022, 17.00 Uhr

Das Schmiedhaus in Neuheim ist ein einzigartiges Baudenkmal: Es liegt direkt am Dorfplatz gegenüber dem Gemeindehaus. Bild: Mathias Blattmann (28. Juli 2022)

Es ist gewiss eines der auffälligsten Bauwerke im intakten Neuheimer Dorfbild: Das sogenannte Schmiedhaus steht direkt am Dorfplatz, schräg gegenüber der Pfarrkirche. Und es ist einfach nur schön. Wunderschön. Erst recht, wenn seine Fensterbänke üppig mit Blumen bestellt sind. Es ist der einzige Riegelbau dieser Art in Neuheim und Umgebung.

Zur Geschichte dieses einzigartigen Gebäudes aus dem frühen 18. Jahrhundert ist in der allgemeinen Literatur nur wenig zu finden. Ausführlicheres über das alte Schmiedehaus ist beim 78-jährigen Neuheimer Franz Felder zu lesen – in dessen Buch «Land und Leute von Neuheim und ihre Geschichten», welches er 2020 im Eigenverlag herausgegeben hat. Gemäss Felder hat die Bezeichnung «Schmiedhaus» nichts mit einer Schmiede zu tun. Vielmehr war es einfach das Wohnhaus eines Schmiedes.

Felder schreibt, dass im Mittelalter auf diesem Grundstück ein zur Abtei Einsiedeln gehörender Meierhof existiert habe. Doch spätestens ab dem frühen 17. Jahrhundert war die Liegenschaft offenbar in weltlichem Besitz. Wer namentlich anno 1706 – das Baujahr findet sich an einem Türbogen im zweiten Stock – das Schmiedhaus hat erbauen lassen, ist nicht überliefert.

Franz Felder hat für seine Recherchen die für die Lokalgeschichte bedeutenden Memoiren des Pfarrhelfers Johann Karl Röllin herangezogen, welche lange nach dessen Ableben aufgefunden worden sind. Röllin notiert im Jahr 1904, dass der Neuheimer Siegrist namens Schön Besitzer des Schmiedhauses sei.

Allmählicher Zerfall

In den 1940er-Jahren gehörte es gemäss Felder einer alten Jumpfer, welche es der Kirchgemeinde vermachen wollte, diese es jedoch ablehnte, da sie für alte Häuser keine Verwendung hatte – angesichts der damaligen politischen und wirtschaftlichen Zustände in Europa wenig verwunderlich. Schliesslich fand die Dame im Gemeindeschreiber einen Käufer. Dieser jedoch zeigte wenig Interesse an der Erhaltung des historischen Gebäudes. Es marodierte so lange vor sich hin, bis es an die heutigen Eigentümer fiel, welche das wertvolle Baudenkmal umsichtig instand setzen liessen und ihm weitgehend das ursprüngliche Erscheinungsbild zurückgaben.

Charakteristisch sind die x-förmigen Fachwerkbalken. Bild: Mathias Blattmann (28. Juli 2022)

Die vor- und rückseitige Fassade des beeindruckenden viergeschossigen Fachwerkhauses wird durch je zwei Querdächer gegliedert, die auf Konsolen liegen. Charakteristisch für das Gebäude ist vor allem die wiederkehrende Andreaskreuz-Form der grau gefassten Fachwerkbalken – man sieht sie im oberen Giebelfeld, unter den Fenstern des ersten Obergeschosses und stellenweise unter denjenigen des unteren Geschosses. Nach einigen Veränderungen des Fachwerkes im 19. Jahrhundert sind sie hier nicht mehr durchgehend. Das Haus ist vollständig unterkellert.

Der Zuger Kunsthistoriker Josef Grünenfelder würdigt das Neuheimer Schmiedhaus als für die Zuger Berggemeinden einzigartiges und frühes Beispiel eines repräsentativen Riegelbaus, in dessen Form man ihn vornehmlich im nahen Knonaueramt antrifft. Das Schmiedhaus steht unter Denkmalschutz und liegt in der Ortsbildschutzzone.

In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

