Kunstwerke auf dem Schulhausplatz Burgbach laden zum Spielen ein

Serie Hingeschaut Kunstwerke auf dem Schulhausplatz Burgbach in Zug fordern zum Spielen auf Bruno Scheuermeiers namenlose Gebilde beim Burgbachschulhaus in Zug waren einst Teil eines grösseren Jubiläumsprojektes. Andreas Faessler 12.03.2022, 05.00 Uhr

Die Skulpturen von Bruno Scheuermeier auf dem Schulhausplatz Burgbach. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 11. März 2022)

Sind es Fabelwesen? Abstrahierte Bäume? Monsterhafte Hämmer zum Nägel einschlagen? Überdimensionierte Flaschenöffner oder Kleiderständer? Es wird ungeklärt bleiben, doch allein die Tatsache, dass sie offiziell keinen Titel tragen, lässt eine Menge Raum für Fantasie, was jene skurrilen Gebilde auf dem Platz vor dem Burgbachschulhaus in der Zuger Altstadt darstellen könnten.

Beschaffenheit und Erscheinungsbild der auf der Freifläche verteilten Kunstwerke sind typisch für ihren Schöpfer, den Zuger Bildhauer Bruno Scheuermeier (1940–2017). Das nicht näher zu Definierende, das fast kindlich Verspielte, das seinen Kunstwerken innewohnt, zieht sich wie ein roter Faden durch Scheuermeiers Werk. Wichtig war für den Künstler stets, dass seine Schöpfungen eine positive, lebensbejahende Ausstrahlung haben. In diesem Fall sollen sie in ihrer modernen Abstraktion die ihren Standort umgebende historische Altstadtverbauung kontrastieren.

Animation zu Spiel und Bewegung

Die teilweise doppel-mannshohe Skulpturengruppe beim Burgbachschulhaus besteht mehrheitlich aus korrodiertem Eisenblech. Von derjenigen Skulptur, von welcher man meinen könnte, es sei ein riesenhaftes, sich an die Erdoberfläche kämpfendes Insekt, gehen tentakelhafte Arme aus rot bemalten Stahlrohren aus. Zwei von ihnen finden je mit einem gelbfarbenen Holzelement ihren Abschluss. Die Farben Gelb und Rot wiederholen sich an den beiden anderen Hauptelementen der Skulpturengruppe, die teilweise auch als Basketballkorbhalter dient.

Das Kunstwerk in seiner ganzen Pracht. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 11. März 2022)

Eine weitere, kleinere Figurengruppe mit Sitzgelegenheiten findet sich am südlichen Platzrand beim Burgbach. Die Gebilde sind ein Anziehungspunkt auf dem Platz vor dem Schulhaus und sollen gemäss Künstler die Kinder zum Spielen und Herumtollen animieren als Ausgleich zur wachsenden Bewegungsarmut der Gesellschaft. So ist das Element mit den Tentakeln denn auch dafür konzipiert, dass man es mit in die Bewegung einbezieht, sprich, die Kinder können sich an die Rohre hängen, gar darauf rumklettern oder sich im Balancieren versuchen.

Die Skulpturengruppe am Burgbach ist Bestandteil eines vom Zuger Gemeinderat hinsichtlich der 700-Jahr-Feier von 1991 bewilligten Projektes, welches im Nachgang zum Jubiläum die Um- und Neugestaltung von zehn Schulhausarealen im Kanton Zug vorgesehen hatte. Scheuermeiers Werk war das letzte dieser zehn, und seine Einweihung hatte sich verzögert, weil die zuvor geplanten Umbauarbeiten an der Burgbachturnhalle hatten vertagt werden müssen. In Angriff genommen wurde die künstlerische Gestaltung des Burgbachareals im Herbst 1994 mit einem Auftrag an die beiden Künstler Ueli Berger aus Ersigen BE und Bruno Scheuermeier, von denen im Folgejahr schliesslich der Einheimische das Rennen machte.

Die Werkgruppe ist 1996 in Zusammenarbeit mit der Baarer Metallbaufirma Krähenbühl entstanden. Im Oktober desselben Jahres wurden die genauen Standorte der Elemente definiert. Nach Legung der Fundamente erfolgte die Montage am 18. November, und die Woche darauf konnten die Kinder vom Burgbachschulhaus ihre neuen, starren «Spielkameraden» stürmen.

