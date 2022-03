Portal am Wettingerhaus in Walterswil zeugt von einstiger Pracht

Serie Hingeschaut Das Portal am Wettingerhaus in Walterswil zeugt von einstiger barocker Pracht Walterswil liegt heute abseits der Hauptstrasse. Der ehemals klösterliche Besitz war für fast 200 Jahre ein bedeutendes Heilbad. Heute zeugt nichts mehr von der eindrücklichen Architektur des späten 17. Jahrhunderts – bis auf das Eingangsportal. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 04.03.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dem Wettingerhaus in Walterswil sieht man sein Alter schon lange nicht mehr an. Nur das barocke Eingangsportal liefert einen Hinweis. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 4. März 2022)

Kaum jemand würde den aus touristischer Sicht völlig uninteressanten Gewerbestandort und Verkehrsknotenpunkt Sihlbrugg mit einem Kurbad assoziieren. Tatsächlich aber war das westlich an Sihlbrugg anschliessende Walterswil einst bekannt für eine Heilquelle. Ein Zuger namens Sigmund Schwarzmurer soll im frühen 16. Jahrhundert nach Jerusalem gepilgert sein, wo ihm ein weiser Jude geraten hat, seine wunden Füsse in jenem Wasser zu baden, welches an der Baarburg entspringt. So sei die heilende Wirkung dieses Quellwassers entdeckt worden. Obschon diese Begebenheit freilich Legende ist, galt die Quelle fortan als heilend.

Zwischen 1610 und 1630 wurden die angrenzenden Höfe jenseits der heutigen Hauptstrasse sowie das Gut Walterswil mitsamt Badhaus und Kirchlein von der Zisterzienserabtei Wettingen erworben. Kein Zufall: Der einstige Kappelerhof Walterswil war Familienstammsitz des damaligen Wettinger Abtes Peter II. Schmid (1559–1633, siehe auch Hingeschaut vom 18. Juni 2021 und Hingeschaut vom 17. August 2018). Von 1692 bis 1696 entstand in Walterswil das sogenannte «Wettingerhaus». Es diente als Herberge der Wettinger Klosterleute, welche sich hier erholten und von der heilenden Wirkung des Baarburger Wassers Gebrauch machten. Nach Fertigstellung des Hauses wurde gleich daneben eine Kapelle errichtet, die 1902 durch den heutigen Bau ersetzt worden ist. Architekt der beiden Objekte war Johann Moosbrugger (1659–1710), einer der frühen Vertreter der berühmten Vorarlberger Baumeisterdynastie und Bruder des Einsiedler Klostererbauers Caspar Moosbrugger.

Vom Heilbad zur Bildungsstätte

Um 1700 erlangte Bad Walterswil grosse Popularität als Kurort. Doch bereits ab 1750 ging die gesamte Anlage an Privateigentümer über. Der bauliche Zustand des Wettingerhauses verschlechterte sich zusehends. Doch stets notdürftig instand gehalten, überdauerte es die Zeit. Um 1900 war der Ort als Kurbad bedeutungslos geworden und das herrschaftliche Haus wurde zu einem Kinderheim umgebaut, geleitet von den Heilig-Kreuz-Schwestern aus Cham. 1972 wurde der Trägerverein «Kinderheim Walterswil» in «Internatsschule Walterswil» geändert. Diese Einrichtung bestand hier als solche bis 1997, ehe der mehrfach erweiterte Gebäudekomplex zum Standort der International School of Zug and Luzern ISZL geworden ist.

Walterswil auf einem Stich um 1750. In dessen Zentrum das Wettingerhaus – noch mit Dachreiter –, im Hintergrund die Baarburg. Bild: PD

Stattliches Überbleibsel der barocken Anlage Bad Walterswil ist das Wettingerhaus mit seinem wuchtigen Baukörper. Neun Fensterachsen weist die Längsfront auf, deren fünf die Seiten. Hinsichtlich seiner Ausmasse und Form mit grossflächigem Walmdach dürfte das Wettingerhaus – abgesehen vom nicht mehr vorhandenen Dachreiter – weitgehend dem ursprünglichen Erscheinungsbild entsprechen, nicht aber bezüglich Gestaltung. Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass das Wettingerhaus einst ein wahrhaftiger Palast gewesen sein muss mit reichem Fassadenschmuck, wie er sich bei zahlreichen anderen, bis heute kaum veränderten Bauten der frühen Moosbrugger-Baumeister feststellen lässt. Erste Verluste des ursprünglichen Aussehens dürften bei Renovation im 19. Jahrhundert entstanden sein.

Aufschlussreicher Wappenschild

Um die Jahrhundertwende – womöglich im Zuge des Umbaus zum Kinderheim – wurde das Wettingerhaus nahezu seiner gesamten barocken Zierde beraubt. Die Fassade ist seither schlicht, nüchtern und täuscht über das wahre Alter des Gebäudes hinweg. Einziges erhaltenes Zeugnis der ursprünglichen Pracht ist das eindrückliche, rundbogige Sandsteinportal an der Ostseite – mit seiner vorgelagerten zweiarmigen Stiege zieht es unweigerlich den Blick auf sich. Flankierende Halbsäulen vor rustizierter Rückwand tragen das Gebälk mit einem sogenannten Sprenggiebel, also eine unvollständige Übergiebelung, deren «Lücke» für weiteres Zierwerk vorgesehen ist. Diese Lücke füllt hier eine opulente Wappenkartusche aus, welche auf die Erbauer und ihre Hintergründe verweist.

Der Wappenschild mit seinen vier Feldern verrät die Hintergründe des Wettingerhauses. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 4. März 2022)

Der in vier Felder eingeteilte, von Blattwerk umspielte Schild unter Abthut zeigt zum einen den geschachteten «Zisterzienserbalken» als Hinweis auf den Orden, rechts davon das Wettinger Stiftswappen mit einer doppelschwänzigen Melusine und der Stella Maris. Das Feld mit Maiglöckchen unten links verweist auf den Wettinger Abt Ulrich Meyer (1647–1694) aus Mellingen, und die Baumstrünke mit Lilien beziehen sich schliesslich auf Abt Basilius Reutti (1646–1703) aus Wil SG. In die Amtszeit dieser beiden Äbte fällt der Bau des Wettingerhauses, weshalb sie hier als Quasibauherren verewigt sind.

Instandstellung nach der Jahrtausendwende

Der Zustand des Wettingerhauses um die Jahrtausendwende war besorgniserregend. Klaffende Risse im Mauerwerk, grosse Abplatzungen an den Sandsteinelementen, undichte Fenster und allerlei weitere Schäden machten eine Renovation unabdingbar. 2001 wurde diese schliesslich in Angriff genommen. Der Portalanlage schenkte man dabei höchste Aufmerksamkeit. Vor allem das Wappen wurde möglichst in seinen Urzustand zurückversetzt. Anhand kleiner Pigmentreste liess sich die ursprüngliche farbliche Fassung rekonstruieren. Abgebrochene Teilstücke der Zierde konnten ersetzt werden. Schliesslich wurde die nicht mehr vorhandene Treppenbalustrade rekonstruiert – dies nach architektonischen Vorbildern im Kloster Einsiedeln.

Historische Aufnahme um 1902. Neben der alten Kapelle entsteht die neue. Rechts im Bild das Wettingerhaus mit dem Eingangsportal. Bild: PD

Des historischen Wettingerhauses in Walterswil wird man heutzutage kaum mehr gewahr, sofern man nicht auf dem dortigen Campus zu tun hat. Schade, zumal es gemäss Würdigung des Zuger Kunsthistorikers Josef Grünenfelder als einstiger klösterlicher Landsitz und Herberge im Inventar der Zuger Kunstdenkmäler einzigartig ist. Die später entstandenen Herrensitze St.Karl und Roost an der Artherstrasse orientieren sich architektonisch an der Form des Wettingerhauses in Walterswil.

Mit Hingeschaut gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen