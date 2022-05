Serie «Hingeschaut» Wie sähe die Landkarte aus, wenn die Zuger hier gesiegt hätten? Auf einem Feld bei Hägglingen im unteren Freiamt steht eines von vielen Flurkreuzen der Region. Dieses jedoch erinnert an ein schicksalhaftes Ereignis im ausgehenden 18. Jahrhundert. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 27.05.2022, 17.20 Uhr

Das Kreuz auf dem Emmetfeld bei Hägglingen erinnert an das schicksalhafte Gefecht der Zuger und Freiämter gegen die Franzosen. Bild: Andreas Faessler (26. Mai 2022)

Unser heutiges «Zuger» Fundstück gehört zu denjenigen, welche wir jenseits der Kantonsgrenze finden. Wäre die Geschichtsschreibung jedoch nur ein klein bisschen anders verlaufen, könnte der Ort, an dem das Objekt steht, dereinst zum Kanton Zug gehört haben.

Wir befinden uns in Hägglingen, einer der nördlichsten Gemeinden des unteren Freiamtes. Auf dem Emmetfeld bei Rüti-Höfe südöstlich vom Dorf steht ein grosses, steinernes Flurkreuz des 18. Jahrhunderts in der Art, wie es im katholischen Freiamt häufig zu finden ist. So weit nichts Aussergewöhnliches. Eine kleine, in den Kreuzsockel eingelassene Metalltafel jedoch weist darauf hin, dass wir uns an einem besonders geschichtsträchtigen Ort befinden. Auf der gravierten Tafel ist zu lesen: Hier kämpften die Freiämter und Zuger gegen die eindringenden Franzosen.

Es geht um die für die Eidgenossenschaft schicksalhaften letzten Jahre des 18. Jahrhunderts, als die Franzosen einfielen und eine neue helvetische Ordnung als Staatsform einführen wollten, notfalls gewaltsam. Sie sollte die bisherige Eidgenossenschaft mit ihren dreizehn vollberechtigten Stadt- und Länderorten ablösen. Aristokraten, Föderalisten und grosse Teile der Landbevölkerung – vor allem der katholischen – wehrten sich vehement dagegen. Die Innerschweizer, Zuger und die Freiämter gehörten zu den schärfsten Gegnern der Helvetischen Republik.

Ein Kanton Zug mit Rheinanstoss

Die Freiämter waren auch den Zugern eng verbunden – wirtschaftlich wie auch religiös. Hätten sie die Wahl gehabt, wären die «Freien Ämter» zum Kanton Zug gestossen und nicht zum neu zu schaffenden Kanton Baden, wie es die Helvetische Ordnung vorsah. Aus Zuger Sicht interessant ist die Tatsache, dass in einem vorgängigen Verfassungsentwurf vom Januar 1798 zunächst genau dies geplant gewesen war: Das Gebiet Baden sollte dem Kanton Zug zugesprochen werden.

So hätte dieser bis zum Rhein gereicht. Der Plan scheiterte jedoch am Widerstand der französischen Besatzung, welche auf die Bildung des besagten Kantons Baden bestand und dies am 11. April 1798 entsprechend verfügte.

Die Gedenktafel am Kreuz benennt das Ereignis. Bild: Andreas Faessler (26. Mai 2022)

Um den Vormarsch der Franzosen aufzuhalten, stellten die Zuger Gemeinden im April 1798 eine bewaffnete Schar von rund 1550 Mann auf – Zuger und Freiämter. Unter dem Kommando des Baarer Generals Joseph Leonz Andermatt (siehe auch «Hingeschaut» vom 19. Februar 2022) zogen sie in Richtung Baden. Am 26. April 1798 trafen sie auf dem Emmetfeld bei Hägglingen auf die 5000 Mann starke französische Truppe.

Es kam zum blutigen Gefecht, das allerdings schnell entschieden war: Die Zuger und Freiämter waren zu schwach ausgerüstet und unterlagen den Franzosen. Mit ein Grund für diese rasche Niederlage soll der schwache Kampfeswille der Soldaten aus dem Freiamt gewesen sein, so zumindest notiert es General Andermatt.

Kein Gross-Zug, sondern ein Kanton Baden

Während dieses lediglich drei Stunden dauernden Gefechts haben Aufzeichnungen zufolge 16 Zuger und 4 Freiämter ihr Leben gelassen. Die geschlagenen Truppen zogen sich schliesslich Richtung Zug zurück. Doch die Franzosen folgten ihnen und besetzten in den folgenden Tagen das Gebiet Ennetsee und die Stadt Zug. Mit der Bildung des Kantons Baden wurden die bisherige Grafschaft Baden, das Kelleramt und das Freiamt zum Kanton Baden vereinigt.

Wäre das Gefecht auf dem Feld bei Hägglingen, wo heute unser Steinkreuz mit der Gedenktafel steht, zu Gunsten der Zuger und der Freiämter verlaufen, wären die Grenzen möglicherweise anders gezogen worden und die Landkarte hätte anders ausgesehen – sofern die Frei- und auch die Kellerämter sich letztendlich entschieden hätten, zum Kanton Zug hinzuzustossen, mit dem sie schon länger sympathisiert hatten.

Ludwig Keisers «Hägglinger» Bild: PD

Der «Hägglinger»

Im Fundus des Museums Burg Zug findet sich ein sogenannter «Hägglinger» eine Gliederpuppe mit Tonkopf, die exakt so gekleidet und ausgerüstet ist, wie es die Zuger und Freiämter im April 1798 waren, als sie bei Hägglingen gegen die Franzosen kämpften. Die vom Zuger Bildhauer Ludwig Keiser um ca. 1850 geschaffene glatzköpfige Puppe schaut recht desperat aus der Wäsche – als Verweis auf die erlittene Niederlage. Ein ehemaliger, zum Entstehungszeitpunkt der Puppe noch lebender Soldat, der das Gefecht mitgemacht hat, soll Keiser für die Puppe Modell gestanden haben.

In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

