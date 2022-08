Serie «Hingeschaut» Wo einst Obst gedörrt worden ist, wird heute gewohnt – dank einer Rettungsaktion in letzter Sekunde Als auf dem Baarer Rütelihof 1998 ein neues Wohnhaus errichtet wurde, musste das dortige historische Dörrhaus weichen. Dass es im letzten Moment gerettet werden konnte und heute als wahres Bijou auf einem anderen Hof steht, ist dessen Eigentümer zu verdanken. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 12.08.2022, 16.00 Uhr

Ein kleines Schmuckstück: Das alte Dörrhaus von 1839 vom Hof Rüteli steht seit 2009 in weitgehend ursprünglicher Form im Bofeld. Bild: Maria Schmid (Baar, 9. August 2022)

Historische Hofgruppen, wie sie sich im Zugerland vielerorts bis heute erhalten haben, bestehen im Kern grundsätzlich aus einem Wohnhaus, einer Stallscheune und weiteren Ökonomiegebäuden. Am häufigsten waren dies kleinere Nebenbauten, welche als Wasch-, Brenn- oder Dörrhaus dienten. Manche vereinten alle drei Funktionen in sich. Je nach Art des Betriebes weisen einige Höfe noch weitere Bauten auf, beispielsweise eine Trotte zum Keltern und/oder für die Ölherstellung.

Anschauliches Beispiel einer solchen Hofgruppe mit allen erwähnten Elementen ist, beziehungsweise war das Rüteli gleich unterhalb des Milchsuppensteins in Baar. Das Gebäudeensemble umfasste einst neben dem wuchtigen Wohnhaus eine Stallscheune, eine Trotte sowie ein Dörrhaus.

Letzteres ist verschwunden, an seiner Stelle steht ein neues Wohnhaus. Das Dörrhaus befindet sich heute im unweit vom Rüteli gelegenen Hof Bofeld ob Deinikon – und ist bewohnt. Dass das kleine Fachwerk-Ökonomiegebäude nicht zu Schutt und Brennholz geworden ist, ist ein Glücksfall. Aber wie kam's?

Der spontane, rettende Entscheid

Die Geschichte kennt der «Retter» des Dörrhauses, Tierarzt und Eigentümer vom Bofeld Damian Hotz. Demnach sei auf dem Rütelihof Ende der 1990er-Jahre die Schaffung einer neuen Wohnsituation angezeigt gewesen. Die Besitzer – zwei Brüder – haben anstelle des alten Dörrhauses ein neues Wohnhaus errichten lassen.

«Als ich damals rein zufällig die Bauprofile über dem alten Dörrhaus gesehen habe, bin ich spontan vorbeigegangen und habe mich bei den Rüteli-Besitzern erkundigt, was mit dem alten Gebäude geschehen soll», erinnert sich Damian Hotz.

Nachdem ihm gesagt worden ist, dass das in schlechtem Zustand sich befindende Gebäude wohl zu Brennholz verarbeitet werde, hat sich Hotz kurzerhand angeboten, das Fachwerk auf eigene Faust abzutragen und bei sich im Bofeld einzulagern. «Auf dem Rüteli war man darüber etwas verwundert, aber schliesslich einverstanden», so Hotz.

Was und ob er daraus überhaupt je etwas machen würde, war zu dem Zeitpunkt nicht klar.

«Es hat mich einfach gereut, dass so ein schmuckes altes Gebäude von heute auf morgen komplett verschwinden sollte»,

führt Hotz aus. Der Nachvollziehbarkeit halber hat er sämtliche Fachwerkbalken und Elemente nummeriert und schliesslich sorgfältig in der grossen Scheune auf seinem Hof eingelagert. Hier verblieb das Material schliesslich für knapp zehn Jahre.

Unterschutzstellung ebnet rechtlich den Weg

Eine bauliche Veränderung im Bofeld war von Gesetztes wegen nicht möglich, weil Hotz hier keinen landwirtschaftlichen Betrieb mehr führte, nachdem er die Hofgruppe als Eigentümer übernommen hatte. Es gab jedoch eine Alternative: «Wenn das Bofeld unter Denkmalschutz gestellt würde, wäre der Wiederaufbau des Dörrhauses gesetzeskonform und somit realisierbar», erklärt der Veterinär.

Die Konsultation des Amtes für Denkmalpflege war erfolgreich, der damalige Denkmalpfleger Georg Frey sah es für gegeben, dass das Bofeld schutzwürdig ist.

Der Rütelihof um 1980. Am linken Bildrand hinter der Trotte ist das alte Dörrhaus von 1839 erkennbar. Es steht heute im nahen Bofeld. Bild: PD

Dieser Entscheid erlaubte es Damian Hotz zum einen, die alte, marod gewordene Scheune mit einem Neubau zu ersetzen, welcher dieselbe Kubatur hat und mit Holz verschalt ist. Heute ist darin unter anderem seine Praxis untergebracht. Zum anderen war nun auch der Weg frei, unter Berücksichtigung denkmalschützerischer Vorgaben das alte Dörrhaus vom Rütelihof im Bofeld neu zu errichten.

Doch was ist die geeignetste Stelle dafür? Nach Rücksprache mit dem Denkmalamt entschied man sich für die kleine Parzelle westlich von der zu ersetzenden Scheune, wo bis zu diesem Zeitpunkt eine wenig attraktive Wellblechgarage gestanden hat. Gewiss der richtige Ort, denn so zeigt sich das Bofeld seither als noch einheitlichere, optisch geschlossene Hofgruppe.

Vom Ökonomiegebäude zum Wohnhaus

In den Jahren 2009 und 2010 – gleichzeitig zum Hausbau mit Praxis – entstand das historische Dörrhaus ab dem Rüteli wie ein Phönix aus der Asche, will man es pathetisch umschreiben. «Es war vorgesehen, dass das Dörrhaus bewohnbar sein soll – für eine bis zwei Personen», sagt Damian Hotz.

«Doch mit dem eher bescheidenen Volumen des historischen Gebäudes allein wäre das nicht machbar gewesen. Das Denkmalamt hat darauf grünes Licht gegeben, rückseitig einen modernen Anbau anzufügen, der die historischen Dimensionen nicht beeinträchtigt.»

Die eingelagerten Balken wurden in Alpnach von einem Fachbetrieb zusammengesetzt, die Felder zwischen den Hölzern mit modernen Materialien, jedoch optisch authentisch befüllt. «Einige schadhafte Balken mussten ersetzt werden», sagt Damian Hotz.

Erhalten hat sich auch der einstige Türsturz aus Sandstein, wo das Baujahr 1839 eingraviert ist. Hotz liess identische Türrahmungen anfertigen. Für die Innengestaltung des Dörrhauses mit Steinsockel, zwei Obergeschossen und Klebdach hatte der Bauherr freie Hand.

Die ganze «Rettungsaktion» basiert auf Damian Hotz' Interesse und Freude an Historischem. «Einerseits wertet es das Gesamtbild der Hofgruppe auf, und andererseits besteht am Erhalt von alter Bausubstanz nicht zuletzt auch ein Interesse der Allgemeinheit», sagt er. So ist dem einst für die «Verschrottung» vorgesehenen Dörrhaus ab dem Rüteli eine neue Existenz beschieden – auf einem anderen Hof unweit seines Ursprungs.

