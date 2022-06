Serie «Hingeschaut» Wo Jesus, sein Mueti und sein Grosi auf die Stadt hinabblicken Die qualitätvolle Darstellung der Kirchenpatronin am Zuger Kapuzinerkloster steht seit über 340 Jahren an ihrem Ort. Sie stammt womöglich aus namhafter Meisterhand. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 03.06.2022, 16.00 Uhr

Seit dem Neubau der Kapuziner-Klosterkirche steht die heilige Anna Selbdritt in ihrer Nische über dem Portal. Bild: Matthias Jurt (Zug, 2. Juni 2022)

Das auf einem Geländesporn über der Altstadt liegende Kapuzinerkloster gehört unverzichtbar zum Stadtbild Zugs. Im ausgehenden 16. Jahrhundert ersuchten die Zuger den Kapuzinerorden, er möge ihnen ein paar Brüder senden, um in der Stadt eine Niederlassung zu gründen. Der Zuger Rat liess den Ordensmännern ein Kloster bauen. Das Wirken der Kapuziner in Zug war fruchtbar, ihre Gemeinschaft von den Einheimischen sehr geschätzt und angesehen, dass die Klostergebäude schon bald erweitert werden mussten.

Ab 1675 errichtete man die Klosterkirche von Grund auf neu – weitgehend in ihrer heutigen Gestalt. Im Zuge dessen wurde auch der gedeckte Treppenaufgang vom alten Zeughaus zur Kirchenpforte angelegt.

Verehrung seit dem frühen Mittelalter

Ebenfalls aus dieser Bauzeit stammt die grosse barocke Nischenfigur über dem Portalvordach der Klosterkirche. Sie zeigt die Kirchenpatronin, die heilige Anna, stehend auf einem Sockel mit reicher Zier und Zuger Wappen. Doch ist Anna nicht allein, was einem aus der Entfernung erst beim zweiten Blick auffallen mag. Es ist eine sogenannte Anna-Selbdritt-Figur, die in der katholischen Kirche populärste Darstellungsform der Heiligen.

Anna wird als Mutter Marias und somit als Grossmutter Jesu angesehen. Auch wenn Anna in den Evangelien des Neuen Testaments keine Erwähnung findet und ihr Leben grossmehrheitlich auf Legendenbildung basiert, so wird Anna seit dem frühen Mittelalter als Heilige verehrt und findet rege künstlerischen Eingang in kirchliche Bildprogramme.

Der Überlieferung zufolge soll die heilige Helena, Auffinderin des Kreuzes Christi, den Leib Annas nach Konstantinopel gebracht haben, wo die Verehrung einsetzte. Annas mutmassliche rechte Hand wurde als Reliquie für viel Geld an die portugiesische Königsfamilie verpfändet. Von da gelangte die Hand 1743 nach Wien ins dortige Annakloster, wo sie noch heute aufbewahrt wird.

Drei Generationen in einem

Unsere Anna in Zug ist jedoch noch ganz und in einem Stück. Zu ihrer Rechten schmiegt sich die Tochter Maria an Mutters Rock, den Blick nach oben gerichtet und die Hand ihres Kindes haltend. Auf dem Arm trägt Anna ihren Enkel Jesus, dieser mit bemerkenswert wallender Mähne. Traditionellerweise sind die Generationen bei Anna-Selbdritt-Darstellungen in unnatürlichen Grössenverhältnissen abgebildet: Maria ist meist nicht grösser als ein Kind ausgeführt, obwohl sie selbst schon Mutter ist. Anna hingegen erscheint dabei im Vergleich fast riesenhaft. Das Jesuskind hingegen entspricht in den Proportionen gegenüber seinem Grosi eher der Realität.

Durch das Vordach entzieht sich die Figurennische etwas dem Blickfeld. Bild: Matthias Jurt (Zug, 2. Juni 2022)

Die Platzierung der Annafigur an der Zuger Kapuziner-Klosterkirche ist zwar prominent und unterstreicht damit ihre Bedeutung für das Gotteshaus als Patronin. Durch das ausladende Vordach über dem Portalbereich jedoch rückt das Kunstwerk aus dem Blickfeld und wird erst von einem etwas entfernteren Standort aus sichtbar. So entzieht sich einem auch die vorzügliche Qualität der Bildhauerei. Die Gesichter aller drei Dargestellten sind sehr ausdrucksstark und Details wie die Faltenwürfe von Annas wie auch Mariens Kleid fein ausgearbeitet.

«Ein schöne St.Anna Bildnuß»

Der Einsiedler Kunsthistoriker Linus Birchler (1893–1967) zieht als Urheber unserer Anna-Selbdritt-Figur den Zuger Bildhauer Johann Baptist Wickart (1635–1705) in Betracht. Eine stilistisch und qualitativ ähnliche Anna-Selbdritt-Figur auf einem der linken Seitenaltäre der alten Michaelskirche (heute in der Dreifaltigkeitskirche zu Konstanz), welche Wickart zuzuschreiben ist, untermauert diese Vermutung.

Dass die Anna-Statue in der Säulennische an der Zuger Kapuziner-Klosterkirche seit über 340 Jahren dort oben an ihrem Platz steht, bezeugt der «Historisch-Theologische Grund-Riß der alt- und jeweiligen Christlichen Welt», verfasst vom Zuger Geistlichen Caspar Lang (1631–1691) und posthum publiziert. Darin beschreibt Lang die neue Kapuziner-Klosterkirche und erwähnt auch die Nische, in die «ein schöne von Stein gehauene St.Anna Bildnuß [sic] gesezet».

Und so schaut die Heilige, begleitet von Tochter und Enkelchen, bis heute von der Fassade der Kapuziner-Klosterkirche aus mit grossmütterlich-gütigem Blick auf die Stadt Zug hinab.

In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

