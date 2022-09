Was macht die umgekippte Glocke da im Zuger Rigipark?

Serie «Hingeschaut» Wo Nord zu Süd und West zu Ost wird, da braucht es Neuorientierung Nur eine brachiale Gewalt vermag die Himmelsrichtungen durcheinanderzubringen. Bei Anton Egloffs Bronzeplastik auf dem Rigiplatz ist genau das passiert. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anton Egloffs Bronzeplastik erinnert an eine umgekippte Glocke. Bild: Stefan Kaiser (Zug 2. September 2022)

Hat da ein Senn seinen etwas zu gross geratenen Alpsegen-Trichter liegen lassen? Oder was macht dieses glockenförmige, wie wahllos hingeworfene Ding da auf dem Rasen des Rigiplatzes? Und was ist es überhaupt? Beim Herantreten an das Objekt ist davor auf einem kleinen Metallrondell das Wort «Hören» zu lesen. Es bezieht sich auf die fragliche Skulptur im südlichen Teil des Spielplatzgeländes.