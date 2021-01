SERIE «KREATIVES AUS DER KRISE» Drei Zuger verfeinern eine Geburtstagsidee bis zur Geschäftsreife

Die Brüder Marc und Rémy Hess wollten ihrem Vater Kurt etwas Sinnvolles schenken. Herausgekommen ist ein wohnungstauglicher Nagelstock der speziellen Art. Marco Morosoli 04.01.2021, 05.00 Uhr

Rémy (links) und Marc Hess haben in ihrer Werkstatt in Rotkreuz an einem besonderen Produkt gearbeitet: einem Nagelstock. Bekannt aus der Aprés-Ski-Szene möchten die beiden ihr Produkt auch unter Privaten beliebt machen. Bild: Stefan Kaiser (29. Dezember 2020)

Eine Werkstatt in einem von viel Grün umgebenen Hof in Rotkreuz. Nur der Lärm der nahen Autobahn stört die Idylle. Aber die beiden Brüder Marc und Rémy Hess wie auch ihr Vater Kurt Hess nehmen diesen Störfaktor längst nicht mehr wahr. In den vergangenen Monaten hatten die Brüder Hess anderes im Kopf. Sie verfeinerten eine Idee, die ursprünglich als Geburtstagsgeschenk für ihren Vater gedacht war: Ein stylisher Nagelstock, welcher an Hochzeits- und Firmenanlässen oder auch im Wohnzimmer für Freude sorgt, ohne grosse Aufräumaktionen nach sich zu ziehen.

Marc Hess weist auf die praktische Handhabung ihres Nagelstocks hin. Denn wer einmal versucht hat, einen herkömmlichen Nagelstock zu bewegen, dürfte schnell einmal im Kreuz Schmerzen verspüren. Das Nagelstock-Classic-Set hingegen ist besser zu transportieren.

Doch, bis die Hess-Brüder so weit waren, mussten sie einen Hindernisparcours überwinden. «Die erste Frage war, welches Holz eignet sich als Spielfläche», erklärt Marc Hess. Dazu wurden verschiedene Hölzer ausprobiert.

«Oftmals stellten wir fest, dass die Stämme in der Mitte nass waren und grauten»,

sagt Rémy Hess. Es musste eine andere Lösung her. Verschiedene Optionen hatten die innovativen Brüder geprüft, bis sie in einer Sägerei das Passende fanden. Die Spielfläche besteht aus Holz von Weisstannen oder Pappeln. Zwar kann dieser Lieferant das Holz nicht in der genau passenden Form liefern, aber sonst stimmt alles. So lagert dieses Holz rund zwei Jahre, ehe es noch maschinell getrocknet wird.

Die Spielfläche muss natürlich angeschrieben sein. Das geschieht mit einem Laser aus Eigenproduktion. Bild: Stefan Kaiser (29. Dezember 2020)

Ein Problem war aus der Welt geschafft und schon harrte das nächste einer Lösung. Die Brüder mussten eine Maschine bauen, mit der sie die Stämme in die richtige Form bringen können. Die Tragvorrichtung haben die Brüder auch selber entworfen. Die Teile lassen sie auswärts fertigen und setzten sie dann zusammen.

Den beiden Hess-Brüdern kommt zupass, dass sie Tüftler sind. Eine Fertigkeit, die wohl durch Gentransfer von ihrem Vater Kurt auf sie übergegangen ist. Während die Nagelstockbauer über ihre Errungenschaft berichten, hantiert ihr Vater an einem Automotor herum. Rémy Hess schliesst bald sein Maschinenbau-Ingenieur-Studium ab, währenddessen Marc Hess im Verkauf von Hydrauliksystemen tätig ist. Was den beiden Nagelstock-Bauern aus Rotkreuz besonders am Herzen liegt, formuliert Marc Hess so:

«Die ganze Wertschöpfung erfolgt in der Schweiz.»

Das heisst: Die Stahlteile für die Träger, die Halter für die Hämmer oder die Tasche für die Nägel kommen alle aus der Schweiz. Im Weiteren stammt auch das Holz für die Nagelstöcke von hier. Die Familie Hess hat sogar Schweizer Nägel gefunden. Es wäre der Hammer, wenn auch dieses Schlagwerkzeug aus Schweizer Produktion käme. Da aber der Rest der Nagelstöcke das Prädikat «Hergestellt in der Schweiz» erfülle, sei die angestrebte Quote der Swissness fürs Erste erreicht. Mittlerweile kann das Brüderpaar sogar die verschiedenen Nagfelstock-Utensilien mit dem Logo «nagelstock.ch» versehen. Die Apparatur mit Laser hat Rémy Hess selber zusammengebaut. Und sie funktioniert.

Ein wichtiges Utensil für den Nagelstock. Bild: Stefan Kaiser (29. Dezember 2020)

Es hat Platz für viele Spielrunden mit Hammer und Nägeln

Parallel zu ihrem Coronaprojekt haben sich die Nagelstockbauer auch schon Gedanken darüber gemacht, wie ihre Produkte Marke Eigenbau an die Frau respektive an den Mann vermittelbar sind. Sie haben eine Art Bedienungsanleitung geschrieben. Mehr noch, wie Marc Hess stolz bemerkt, sind im Beschrieb auch noch verschiedene Spielvarianten erklärt, auch die klassische Variante des Nagelstockes, der für Aprés-Ski-Gefühle zu Hause sorgen soll. Derzeit ist dies zwar nur konform, wenn zwei Haushalte zusammen sind, aber es kommen hoffentlich wieder andere Zeiten.

Und so macht man sich fürs Spiel bereit. Bild: Stefan Kaiser (29. Dezember 2020)

Die Erbauer schätzen, dass die tragbare Naglerei voll ist, wenn rund 500 Nägel eingeschlagen sind. Dann kann jeder Käufer den Holzblock umdrehen. Das Spiel kann so von neuem beginnen. Er ist somit doppelt nutzbar. Das klassische Modell soll für 450 Franken in den Verkauf gehen. Die Website www.nagelstock.ch soll ab Montag, 4. Januar 2021, online sein. Bald soll es die Unterlagen fürs Nageln um die Wette auch zur Miete geben. Die findigen Herren aus dem Westen des Kantons haben an alles gedacht. Einzig für den Hammer müsste es noch eine Schweizer Lösung geben.